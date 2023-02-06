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Сегодня, 22:24

Джикия: «Спартак» уничтожил «Краснодар»? Давайте обойдемся без таких формулировок»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0).

— Можно сказать, что «Спартак» уничтожил «Краснодар»?

— Давайте обойдемся без таких формулировок. Это товарищеский матч Зимнего кубка.

— Эта самая крупная победа «Спартака» на этом турнире. Есть ли удовлетворение от матча или остались моменты, которые стоит подтянуть?

— Сто процентов будут моменты, на которые стоит обратить внимание, где надо будет что-то изменить. Классическая ситуация, разбор после игры будет.

- Во втором тайме перестроились с 4-3-3 на 3-4-3. Это пробуете на тренировке регулярно или решили после второго забитого мяча перестроиться? 

- Эта одна из идей тренерского штаба, которую хотели попробовать, не смотря на счет. Понятное дело, что идут предсезонные игры, где можно что-то попробовать и посмотреть.

— Зиньковский регулярно на тренировках забивает такие голы, как сегодня?

— Зина обладает такими качествами. Сегодня решил продемонстрировать, напомнить о себе. Почему нет?

— Еще не немного про новичков — принято проставляться, когда приходишь в новую команду. Как вы из уже испытали?

— Песен пока не было, обязательно будут и песни, и рестораны тоже. От этого никуда не деться.

— Кто за этим будет следить, капитан?

— Поход в ресторан? Могу я.

Георгий Джикия
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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