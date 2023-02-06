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Зиньковский о голе «Краснодару»: «Кричали типа дай пас... а я: «Не надо мне тут»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем голе в матче с «Краснодаром» (4:0) в рамках WInline Зимнего кубка РПЛ.

— Все в восхищении от гола.

— Я еще не в восхищении, потому что я не посмотрел со стороны. Получилось обыграть несколько футболистов. Не знаю сколько. Пятерых? Замечательно вообще. Рад, что удалось помочь команде. Потому что в первой игре не хватало завершающего паса и удара. В этой игре удалось.

— Тебе надо посмотреть гол в записи?

— Так я чувствовал, что хорошо идет, но хотелось бы со стороны посмотреть.

— Когда решил для себя, что пора бить?

— Да не знаю. Просто решил. Я бежал, там один, второй, третий... все кричат «скинь под удар». И просто уже пробил.

— Это что-то из тренировок?

— Нет. Это случайно вышло, на самом деле, что удалось пройти, как вы сказали, пятерых. Редко такое случается. Чума! Со мной точно (смеется).

— После гола ты показал на кого-то пальцем.

— Не, не показывал. Кричали типа дай пас... а я: «Не надо мне тут».

Антон Зиньковский
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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