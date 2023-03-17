Защитник «Уфы» Мухин рассказал, что мечтает купить маме дом за городом

Защитник «Уфы» Александр Мухин признался, что старается больше помогать своей маме.

«Она не работает, семья полностью на мне. Нормально получается помогать, но надо больше. Помню мамины слова, когда я стал получать нормальные деньги: «Не дари мне цветы. Бесполезная трата денег. Надо, чтобы с финансами был более-менее порядок, потом уже себя баловать». Мечта — купить маме дом за городом. Чтобы релаксировала там», — приводит Sport24 слова Мухина.

Мухин выступает за «Уфу» на правах аренды с 2023 года. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 1 матче за уфимскую команду в FONBET Кубке России.