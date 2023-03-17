Защитник «Уфы» Мухин рассказал, что мечтает купить маме дом за городом

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Защитник «Уфы» Александр Мухин признался, что старается больше помогать своей маме.
«Она не работает, семья полностью на мне. Нормально получается помогать, но надо больше. Помню мамины слова, когда я стал получать нормальные деньги: «Не дари мне цветы. Бесполезная трата денег. Надо, чтобы с финансами был более-менее порядок, потом уже себя баловать». Мечта — купить маме дом за городом. Чтобы релаксировала там», — приводит Sport24 слова Мухина.
Мухин выступает за «Уфу» на правах аренды с 2023 года. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 1 матче за уфимскую команду в FONBET Кубке России.