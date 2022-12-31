Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:32

Ловрен подпишет контракт с «Лионом» на два года

Иван Шитик
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет в «Лион», пишет журналист Николо Скира.

33-летний хорват подпишет контракт с французским клубом на два года.

Ранее появилась информация, что «Лион» договорился с «Зенитом» о сумме компенсации с учетом того, что у Ловрена оставалось 6 месяцев по контракту.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей за клуб Санкт-Петербурга, в которых отметился 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Деян Ловрен уже выступал за «Лион» в период с 2010 по 2013 годы.

Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Друзья и враги России — кто они. Называем главных из них
Пеле, Ярцев, Бахарев, Яшина, Райола, Михайлович... Кого из людей из мира футбола не стало в 2022 году
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги года для команды
Агент Карраскаля опроверг наличие предложения по аренде игрока: «Коринтианс» только следит за Хорхе»
Губернатор Нижегородской области пожелал удачи новому главному тренеру «Нижнего Новгорода»
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали выбор Артема Горлова новым главным тренером команды
Артем Горлов официально назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»
В «Нижнем Новгороде» подтвердили, что Горлов будет новым главным тренером команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: Ловрен перейдет из «Зенита» в «Лион»