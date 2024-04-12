Нино: «Не удивлен, что «Краснодар» — наш главный конкурент. Это сильная команда»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» поделился взглядом на чемпионскую гонку в российской премьер-лиге.

— Нино, впереди два принципиальных матча — с «Краснодаром» и со «Спартаком». Какой из них более важен для тебя?

— Нас ждут две очень важные игры. В обеих нам очень нужно побеждать, ведь они могут определить итоговый успех нашего сезона. Сложно сказать, какая из них важнее, потому что оба трофея мы намерены выиграть, а эти команды напрямую ведут с нами борьбу.

— После поражения «Динамо» «Краснодар» остается единственным соперником «Зенита»? Удивлен ли ты, что именно «Краснодар» — главный конкурент «Зенита», а не московские клубы?

— РПЛ — очень конкурентная лига. Есть и другие команды, у которых есть шансы на чемпионство, — в частности, думаю, «Динамо» все еще в гонке. Я не удивлен тому, что «Краснодар» — наш главный соперник, потому что знал, какая это сильная команда. Она проводит отличный сезон.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.