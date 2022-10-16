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16 октября, 22:52

Рыбус — о судействе в матче с ЦСКА: «Было несколько спорных моментов в одну и другу сторону»

Рыбус высказался о судействе в матче с ЦСКА
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов

Защитника «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура РПЛ.

— Было несколько спорных моментов в одну и другу сторону. Я повторы еще не видел, поэтому тяжело сказать. Доволен ли результатом? В первом тайме игра не складывалась, у ЦСКА было преимущество, создавали моменты у опасные наших ворот, но во втором тайме мы вернулись. Мне жаль, что второй гол пропустили.

Момент между Рошей и Промесом на 7-й минуте? Вам лучше видно, вы, наверное, видели повторы, а я нет. Ситуация с Зобниным? У него мяч был под контролем, он хотел сыграть fair play. ЦСКА нарушил fair play? Не знаю. Кто-то там лежал у них, но у Зобнина мяч был под контролем, он мог продолжать игру. Не знаю, как на это сейчас смотрят судьи, но игра продолжалась, и так мы пропустили гол, — сказал Рыбус.

Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и&nbsp;Хесус Мануэль Медина. Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?

Мацей Рыбус
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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