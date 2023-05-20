В «Спартаке» рассказали, почему команда в Тарасовке готовится к матчу с ЦСКА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему московская команда готовится к матчу 28-го тура чемпионата России против ЦСКА на базе в Тарасовке.

— Почему «Спартак» готовится к матчу против ЦСКА в Тарасовке? Не на фарт ли это делается перед дерби? Может какая-то примета?

— А почему нет? Ближе к лету мы традиционно проводим часть тренировок в Тарасовке. Хорошая погода, отличное состояние тренировочных полей, все условия для спокойной подготовки. Летом планируем провести здесь сбор, — цитирует Metaratings.ru Зеленова.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.