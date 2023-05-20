Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:21

В «Спартаке» рассказали, почему команда в Тарасовке готовится к матчу с ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему московская команда готовится к матчу 28-го тура чемпионата России против ЦСКА на базе в Тарасовке.

— Почему «Спартак» готовится к матчу против ЦСКА в Тарасовке? Не на фарт ли это делается перед дерби? Может какая-то примета?

— А почему нет? Ближе к лету мы традиционно проводим часть тренировок в Тарасовке. Хорошая погода, отличное состояние тренировочных полей, все условия для спокойной подготовки. Летом планируем провести здесь сбор, — цитирует Metaratings.ru Зеленова.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-obyasnili-pochemu-gotovyatsya-k-derbi-protiv-cska-v-tarasovke-252342/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Зеленов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Ещенко: «Ожидаю хорошей игры и победы «Спартака» над ЦСКА»
Кечинов: «У «Спартака» в матче с ЦСКА есть возможность себя реабилитировать»
В «Спартаке» ожидают около 25 тысяч зрителей на матче с ЦСКА
Деменко: «Не думаю, что игроки «Зенита» будут расслаблены в матче со «Спартаком»
Ярошик: «Тактических сюрпризов в дерби нам ждать не придется»
«Спартак» окрасил здание МГУ в красно-белые цвета перед дерби с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко: «Не думаю, что игроки «Зенита» будут расслаблены в матче со «Спартаком»

Мостовой: «Кокорин может вернуться в Россию так же успешно, как и Дзюба»