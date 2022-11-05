Сегодня, 15:17
«Зенит» примет «Ахмат» на своем поле в матче 16-го тура РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
Запасные: Королев, Иван, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан, Кассеьрра.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
Запасные: Ташаев, Журавлев, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Ильин, Агаларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования