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Сегодня, 17:45

«Зенит» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА начнется в 19:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Зенит» — ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» и ЦСКА встретятся в рамках матча 28-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 11 мая. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча чемпионата России бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — ЦСКА можно будет следить в матч-центре на нашем сайте.

ЦСКА не побеждает в РПЛ на протяжении пяти матчей — 3 ничьих и 2 поражения. Армейцы проиграли дома «Ахмату» (1:2) и на выезде уступили «Балтике» (1:3). Команда Владимира Федотова набрала 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

«Зенит» не может выиграть в трех последних матчах РПЛ. Команда Сергея Семака дома проиграла «Рубину» (0:2), в гостях уступила «Динамо» (0:1) и поделила очки с «Факелом» (1:1). После 27 туров чемпионата питерцы набрали 51 очко и занимают первое место.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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