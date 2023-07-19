Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

«Зенит»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

22 июля, в субботу, «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН» в матче 1-го тура чемпионата России-2023/24 по футболу. Игра начнется в 15.15 по московскому времени.

Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе. Арена вмещает 45 000 зрителей.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 15.00.

В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали в пятый раз подряд чемпионами России. «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ и сохранил прописку в высшем дивизионе благодаря победе над «Родиной» (3:2) в стыковых матчах.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Зенит

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев поделился новыми фотографиями с дочкой Алисой
Дочь и зять Тутберидзе заплатили за уход из сборной России? У государства возникли вопросы к федерации
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Булыкин: «С бразильцами «Зенита» — отдельная проблема, у них много желаний»
Агент Раконьяца: «Марко уйдет из «Локомотива» в новую аренду или будет продан»
Гуренко: «Не удивлюсь, если «Локомотив» в этом сезоне станет чемпионом»
Быстров — о возможном уходе Малкома в «Аль-Хиляль»: «Так чемпионат будет даже интереснее»
Канчельскис считает, что «Зенит» готов к уходу Малкома
Шапи покинет «Краснодар», футболист может продолжить карьеру в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Щенникова заявил, что у игрока нет вариантов продолжения карьеры

Руслан Литвинов: «Я играю за «Спартак» и не думаю о деньгах»