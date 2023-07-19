«Зенит»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ

22 июля, в субботу, «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН» в матче 1-го тура чемпионата России-2023/24 по футболу. Игра начнется в 15.15 по московскому времени.

Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе. Арена вмещает 45 000 зрителей.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 15.00.

В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали в пятый раз подряд чемпионами России. «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ и сохранил прописку в высшем дивизионе благодаря победе над «Родиной» (3:2) в стыковых матчах.

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