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Сегодня, 17:00

«Зенит» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Динамо».
Фото Global Look Press
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22 апреля в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Динамо». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Она стартует в 18.30.

«Зенит» с 55 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — пятое с 39 баллами.

15 марта 2023-го «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4) в серии пенальти в матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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