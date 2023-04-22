«Зенит» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

22 апреля в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Динамо». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Она стартует в 18.30.

«Зенит» с 55 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — пятое с 39 баллами.

15 марта 2023-го «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4) в серии пенальти в матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.