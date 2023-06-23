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Сегодня, 18:08

«Зенит» объявил о полноценном трансфере Густаво Мантуана

Ана Горшкова
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о полноценном переходе полузащитника Густаво Мантуана.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, контракт с 22-летним игроком подписан по схеме «4+1».

Мантуан дебютировал за главную команду родного клуба «Коринтианс» в сентябре 2020 года, вскоре после этого получив вызов в сборную Бразилии до 20 лет. Всего в составе «Коринтианс» он провел 43 матча, в которых забил 6 мячей и сделал одну результативную передачу.

Летом 2022 года бразилец на правах аренды перешел в «Зенит». В составе сине-бело-голубых Мантуан провел 29 матчей, записав на свой счет 6 голов и 4 голевые передачи.

Источник: ФК Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Густаво Мантуан
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