«Зенит» объявил о полноценном трансфере Густаво Мантуана

«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о полноценном переходе полузащитника Густаво Мантуана.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, контракт с 22-летним игроком подписан по схеме «4+1».

Мантуан дебютировал за главную команду родного клуба «Коринтианс» в сентябре 2020 года, вскоре после этого получив вызов в сборную Бразилии до 20 лет. Всего в составе «Коринтианс» он провел 43 матча, в которых забил 6 мячей и сделал одну результативную передачу.

Летом 2022 года бразилец на правах аренды перешел в «Зенит». В составе сине-бело-голубых Мантуан провел 29 матчей, записав на свой счет 6 голов и 4 голевые передачи.