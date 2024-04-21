Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

«Зенит» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 21 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вильмар Барриос (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ в воскресенье, 21 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Команда Сергея Семака набрала 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. Оренбургский клуб с 26 баллами занимает 12-ю строчку премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Обсудить
Читайте также
Ефимова допустила, что может принять участие в Олимпиаде в Париже
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Пари НН» — «Динамо»: видео голов
«Динамо» разгромило «Пари НН», нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд
«Динамо» разгромило «Пари НН». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Пари НН» — «Динамо»: Калинский реализовал пенальти
«Пари НН» — «Динамо»: Бителло забил гол
«Пари НН» — «Динамо»: гости сделали счет разгромным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Пари НН» — «Динамо»: гости ведут в счете после первого тайма

«Зенит» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ