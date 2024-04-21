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Сегодня, 15:07

«Зенит» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Оренбурга» на матч 25-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:15 мск.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Алип, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Артур, Кассьерра, Педро.

Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Бардачев, Ерохин, Мостовой, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор.

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Хотулев, Перес, Гогличидзе, Флорентин, Томпсон, Вера, Башич, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Прохин, Гойкович, Оганесян, Михайлов, Марин, Муро, Горбани, Куэро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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