«Зенит» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Оренбурга» на матч 25-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:15 мск.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Алип, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Артур, Кассьерра, Педро.

Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Бардачев, Ерохин, Мостовой, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор.

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Хотулев, Перес, Гогличидзе, Флорентин, Томпсон, Вера, Башич, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Прохин, Гойкович, Оганесян, Михайлов, Марин, Муро, Горбани, Куэро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».