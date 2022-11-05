Сегодня, 18:29
«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне-2022/23 чемпионата России по футболу.
В матче 16-го тура команда из Санкт-Петербурга уступила на своем поле «Ахмату» со счетом 1:2.
Команда Сергея Семака продолжает удерживать первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. Идущий вторым «Спартак» после ничьи в матче с «Сочи» (1:1) отстает от «Зенита» на 6 очков.
В следующем туре питерцы в гостях сыграют против «Торпедо» в гостях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования