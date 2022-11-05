«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне-2022/23 чемпионата России

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне-2022/23 чемпионата России по футболу.

В матче 16-го тура команда из Санкт-Петербурга уступила на своем поле «Ахмату» со счетом 1:2.

Команда Сергея Семака продолжает удерживать первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. Идущий вторым «Спартак» после ничьи в матче с «Сочи» (1:1) отстает от «Зенита» на 6 очков.

В следующем туре питерцы в гостях сыграют против «Торпедо» в гостях.