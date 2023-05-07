«Зенит» повторил рекорд чемпионата России

Сегодня, 20:21
Победив «Спартак» со счетом 3:2, «Зенит» гарантировал себе золотые медали уже по итогам 26-го тура РПЛ.
Команда Сергея Семака повторила свой же рекорд турнира трехлетней давности. За четыре тура до окончания чемпионата оформлял чемпионство и «Спартак» — 1993, правда в том сезоне команды проводили по 34 игры.
Все случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания
|
Сезон
|
Чемпион
|
Тренер
|
Всего туров
|
Тур чемпионства
|
Туры до финиша
|
1993
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
34
|
30
|
4
|
2019/20
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
30
|
26
|
4
|
2022/23
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
30
|
26
|
4
|
1994
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
30
|
27
|
3
|
2008
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
30
|
27
|
3
|
2011/12
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
44
|
41
|
3
|
2016/17
|
Спартак
|
Массимо Каррера*
|
30
|
27
|
3
|
2018/19
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
30
|
27
|
3
|
2021/22
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
30
|
27
|
3
|
1992**
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
14
|
12
|
2
|
2001
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
30
|
28
|
2
|
2010
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
30
|
28
|
2
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
30
|
28
|
2
|
2020/21
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
30
|
28
|
2
* Тренер, завершавший сезон.
** Финальная группа.