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Сегодня, 20:21

«Зенит» повторил рекорд чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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Победив «Спартак» со счетом 3:2, «Зенит» гарантировал себе золотые медали уже по итогам 26-го тура РПЛ.

Команда Сергея Семака повторила свой же рекорд турнира трехлетней давности. За четыре тура до окончания чемпионата оформлял чемпионство и «Спартак» — 1993, правда в том сезоне команды проводили по 34 игры.

Все случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания

Сезон

Чемпион

Тренер

Всего туров

Тур чемпионства

Туры до финиша

1993

Спартак

Олег Романцев

34

30

4

2019/20

Зенит

Сергей Семак

30

26

4

2022/23

Зенит

Сергей Семак

30

26

4

1994

Спартак

Олег Романцев

30

27

3

2008

Рубин

Курбан Бердыев

30

27

3

2011/12

Зенит

Лучано Спаллетти

44

41

3

2016/17

Спартак

Массимо Каррера*

30

27

3

2018/19

Зенит

Сергей Семак

30

27

3

2021/22

Зенит

Сергей Семак

30

27

3

1992**

Спартак

Олег Романцев

14

12

2

2001

Спартак

Олег Романцев

30

28

2

2010

Зенит

Лучано Спаллетти

30

28

2

2014/15

Зенит

Андре Виллаш-Боаш

30

28

2

2020/21

Зенит

Сергей Семак

30

28

2

* Тренер, завершавший сезон.

** Финальная группа.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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