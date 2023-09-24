Жена Карпина объяснила слова тренера о том, что он может уехать из России

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала слова мужа о том, что через три месяца он может покинуть Россию.

«Его за месяц не было дома 20 дней. У него в октябре и ноябре снова разъезды. Вот он и говорил, что еще пару раз так поездит — устанет от этого. Пока мы находимся в Ростове. Но следующим летом по планам действительно я и дети возвращаемся в Эстонию, потому что там младшая доченька пойдет учиться», — приводит «РБ Спорт» слова Карпиной.

Она отметила, что слова тренера про отъезд из России были сказаны на эмоциях.

«Представляете, человек по три недели не видит семью. А он очень привязан к семье. Можно взять в пример Романа Еременко, который уехал как раз тогда, когда у него родились дочки. Но опять же: это футбол, здесь может произойти что-то и без отношения к нашим планам», — добавила супруга тренера.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В августе 2021-го он покинул команду, а в марте 2022-го вновь вернулся на пост главного тренера. На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков за 8 туров.

Летом 2021 года Карпин был назначен главным тренером сборной России. Действующий контракт 54-летнего специалиста с национальной командой рассчитан до августа 2024-го.