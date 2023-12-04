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Сегодня, 16:41

Зиньковский уверен, что Беришу удалили бы в матче со «Спартаком», если бы он коснулся Абаскаля

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об эпизоде с конфликтом главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.

3 декабря «Ахмат» на своем поле обыграл «Спартак» (2:1). Празднуя первый гол грозненцев, Бериша побежал к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

«Естественно, это была провокация. Если бы Бериша коснулся, конечно же, удалили бы. Это угроза здоровью. Хотя, даже если он рядом, это тоже угроза здоровью. Было видно, что Бериша совсем рядом прыгал», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Абаскалю грозит 4 матча дисквалификации за агрессивное поведение.

Источник: «Чемпионат»
Антон Зиньковский
Бернард Бериша
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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