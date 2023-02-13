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Сегодня, 10:35

Зырянов поздравил Жиркова с завершением футбольной карьеры

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов в комментарии для «СЭ» отреагировал на завершение карьеры экс-футболиста петербургского клуба и сборной России Юрия Жиркова.

«Хочу просто поздравить Юру с окончанием футбольной карьеры!», — сказал Зырянов «СЭ».

В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

Константин Зырянов
Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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