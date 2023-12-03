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Сегодня, 23:00

«Жест Бериши неспортивный, так быть не должно». Тренеры «Ахмата» и «Спартака» — о скандальном матче

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Фото ФК «Ахмат»
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Пресс-конференция Мирослава Ромащенко и Владимира Слишковича после поражения красно-белых в Грозном.

В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» одержал победу над «Спартаком» — 2:1. Отдельно игра запомнилась провокационным празднованием Бернарда Бериши перед Гильермо Абаскалем и удалением последнего за толчок футболиста чужой команды.

По регламенту главный тренер «Спартака» не мог присутствовать на пресс-конференции. Вместо него на вопросы журналистов вместе с тренером «Ахмата» Мирославом Ромащенко ответил член штаба красно-белых Владимир Слишкович.

Слишкович: сделали замены, но не смогли перевернуть результат

— Какие у вас впечатления от матча?

— Прежде всего я должен поздравить «Ахмат» с заслуженной победой. Мы неплохо начали игру, у нас было хорошее владение, удавалось создавать моменты. Но так получилось, что в самый хороший отрезок матча пропустили контратаку. Тем не менее мы смогли быстро вернуться в игру, сравнять счет. В перерыве поговорили и решили, как можем действовать. Ребята были готовы. Но от нас последовала ошибка, которая дорого нам обошлась. Мы старались, сделали замены, но и они не смогли перевернуть этот результат. В итоге имеем такой счет, который, думаю, заслужен.

Гильермо Абаскаль. «Слово пацана». Абаскалю пора взрослеть

— Что случилось между Абаскалем и Беришей? Как вы увидели этот момент?

— Откровенно говоря, все детали эпизода не видел. Я лишь увидел, как Бериша бежал в сторону нашей скамейки. Было бы понятно, если он являлся бы автором гола, — эйфория. На мой взгляд, его жест совершенно неспортивный, так быть не должно. После этого все поднялись, было много народу — не видел, что происходило дальше. Потом случилась красная карточка.

— Показалось, что была стычка, когда команды уходили на перерыв.

— Когда прозвучал свисток на перерыв, пошел в раздевалку одним из первых, находился в тренерской. Не видел, что происходило.

Фото ФК «Ахмат»

Ромащенко: сказал игрокам, что так и рождаются новые команды

— Какие итоги встречи вы можете подвести?

— Хотелось бы поздравить наших болельщиков с долгожданной победой. Мы долго к этому шли. Спасибо, что поддерживали нас! Это большое подспорье для наших футболистов. Также хочу поблагодарить команду. Во-первых, за терпение, об этом мы и говорили до игры. С такой классной командой, как «Спартак», мы должны были терпеть, закрывать зоны. Что-то получалось лучше, что-то хуже, но удавалось держать тактическую дисциплину. Благодарю команду за характер. В раздевалке я сказал: «Иногда бывают такие матчи, когда нужно сыграть не очень привлекательно, но с характером. Именно так и рождаются новые команды». Если коротко, это очень важные три очка. Мы много работали. Только благодарность команде за то, что выжала из себя все.

— Что произошло в эпизоде с Беришей и Абаскалем?

— В этот момент я разворачивался к штабу, проходил мимо каждого, благодарил за гол. Увидел все, когда уже собралась куча-мала. Мне сложно сказать, нужно будет пересмотреть этот момент.

Нападающий &laquo;Ахмата&raquo; Светослав Ковачев в&nbsp;атаке в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную

— Не обсуждали эпизод в перерыве или после матча?

— Нет. В перерыве мы только обсудили моменты тактического характера. Такие вещи не обсуждали.

— Слишкович назвал это неспортивным поведением со стороны Бериши.

— Для начала мне нужно пересмотреть этот момент, сложно комментировать.

Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Мирослав Ромащенко
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