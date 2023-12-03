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«Лучше передвинуть матч, если есть альтернатива». Тренеры «Локомотива» и «Зенита» — о снежном матче в Черкизове

Дарья Алексеева
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главное с пресс-конференции Сергея Семака и Олега Левина.

В центральном матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:1. На 8-й минуте счет открыл Максим Глушенков, в конце первого тайма Кассьерра сравнял, но во втором тайме голы Тикнизяна и того же Глушенкова принесли хозяевам три очка. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак и старший тренер «Локомотива» Олег Левин подвели итоги встречи на пресс-конференции.

Семак: «Не вижу разницы с переходом на «весну-осень»

— Что думаете об игре?

— Конечно, мы расстроились. Но это футбол, ничего не сделаешь. Старались перевести ход матча в нашу пользу, смогли забить. Наша игра во втором тайме не была такой цельной, как в первом. Обидно, конечно. Благодаря характеру «Зенит» пять раз стал чемпионом. Если есть характер у спортсмена, неважно — русский он или иностранец. Сейчас все команды настраиваются на «Зенит». Мы понимаем, что для других мы сейчас принципиальный соперник.

— Стоит ли играть в таких погодных условиях?

— Если есть альтернатива, то лучше передвинуть матч. Было бы комфортнее и болельщикам, и футболистам. Но не я принимаю решение.

— Не видите смысла переходить на систему «весна-осень»?

— Не вижу разницы с переходом на другую систему. При другой системе в будущем нас все равно когда-то допустят, и нужно будет делать перерыв в мае. Никто не гарантирует, что в ноябре при другой системе не будет снега. Нужно регулировать все в ручном режиме. У нас же есть возможность передвигать матчи, чтобы было удобнее футболистам. В Германии тоже играли красным мячом недавно.

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— Не показалось ли вам, что Пиняеву должны были показать красную карточку? Не устали ли от ошибок судей?

— По карточке Пиняева не могу ничего сказать. Что касается ошибок судей... Они тоже люди, невозможно судить безошибочно.

— Ждете приглашения судей из Саудовской Аравии?

— Если это качественные арбитры, то почему нет?

— Были слухи, что Ренан может покинуть команду.

— По Ренану на сегодняшний день предложений нет. Он игрок нашей команды. Мы заинтересованы, чтобы всем было хорошо. Интересы должны совпасть. Понятно, что игрок хочет играть.

Левин: «Не обращали внимания на погоду»

— Тяжело ли было выступать без дисквалифицированных Галактионова и Баринова?

— Естественно, потеря главного тренера для нас проблема. Мы должны были выходить из этой ситуации. Тренерский штаб пытался минимизировать его отсутствие. Это очень тяжело. Что касается Баринова, то он — капитан команды. Это тоже потеря для нас. Но есть люди, которые находятся в конкурентной позиции, и сегодня они смогли Дмитрия заменить.

— Стоит ли проводить матчи в таких погодных условиях?

— Я думаю, когда все команды получили календарь и увидели матчи в декабре, игроки должны быть готовы к снегу и морозу. Мы на погоду не обращали внимания. Для нас это не стало сюрпризом или элементом преимущества над «Зенитом». Для данного времени поле было идеальное. Мы думаем только о своей игре и своих игровых принципах.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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