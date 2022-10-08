«Мечтаю играть в «Барселоне». Аршавин: рождение легенды

Свой первый гол один из лучших российских игроков забил за «Зенит» в Воронеже.

В субботу в рамках 12-го тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Факелом». Именно в матче с воронежцами в апреле 2001 легенда сине-бело-голубых Андрей Аршавин забил свой первый гол в чемпионате России.

«К Аршавину есть серьезные претензии в плане дисциплинированности»

В январе 2000 года стало известно, что вместе с основой «Зенита» на сбор в Анталию отправилось несколько юных игроков из фарм-клуба. Это защитник Федор Усов, полузащитники Андрей Аршавин и Владимир Нагибин, нападающие Дмитрий Акимов и Максим Мосин.

«Аршавин и Акимов амбициозны и могли бы быстро освоиться в основном составе, — говорил тогда главный тренер «Зенита-2» Лев Бурчалкин. — Но в плане дисциплинированности, точного выполнения тренерских указаний к ним имеются серьезные претензии».

За основу питерцев Аршавин дебютировал лишь в августе в ответном полуфинальном матче Кубке Интертото с «Брэдфордом» (3:0).

На 33-й минуте он заменил травмированного Кобелева, заняв место слева в полузащите. 19-летний вчерашний дублер, если и тушевался, то лишь несколько минут, заработав совсем не обязательный «горчичник». Но во втором тайме Аршавин уже весьма уверенно и охотно брал игру на себя, отметившись несколькими ударами со средней и дальней дистанций.

— Перерыв помог, я успокоился и пришел в себя, — делился Аршавин своими впечатлениями. — Во втором тайме чувствовал себя уже увереннее и даже решился на несколько ударов, поскольку не видел лучших возможностей для развития атаки. Сложно ли было играть против опытных англичан? Не особенно — благодаря высокому уровню мастерства партнеров, основных футболистов «Зенита».

В финале турнира «Зенит» встретился с «Сельтой». В Виго Аршавин отыграл весь второй тайм, но острыми действиями не запомнился. Встреча завершилась победой испанцев — 2:1.

А в ответном матче именно Аршавин мог снять все вопросы о победителе. «Зенит» вел — 2:0. 19-летний хавбек питерцев, оказавшись с глазу на глаз с голкипером Пинто, не решился бить, а стал откидывать мяч влево набегавшему Деменко. Но сделал это неудачно — мяч перехватил защитник. В итоге испанцы сумели отыграться благодаря голам Карпина и Маккарти — 2:2.

В августе 2000-го Юрий Морозов стал выпускать Аршавина на замену и в матчах чемпионата России. А в сентябре доверил ему место в старте — в игре с «Анжи». Хавбек не подвел, выполнив со штрафного голевую передачу на Игонина. Впрочем, «Зенит» уступил — 2:3.

В своем первом взрослом сезоне Аршавин провел за питерцев 10 игр (2 — в старте), отдав одну результативную передачу.

Андрей Аршавин. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

«Да я вообще не собирался бить...»

В первых четыре встречах нового чемпионата Андрей также выходил на поле со скамейки запасных. Переломным в этом плане стал матч против «Факела», в котором Аршавин получил место в стартовом составе. Своим шансом он воспользовался на все 100 процентов, забив победный гол в конце первого тайма.

От 19-летнего хавбека все ждали передачи в центр, а он пробил с острого угла. Удар у студента питерского университета технологии и дизайна получился каллиграфически выверенным: мяч влетел в сетку впритирку с дальней стойкой — Гончаров был бессилен выручить команду.

— Да я вообще не собирался забивать, — говорил Аршавин. — Рассчитывал сделать с фланга прострел на Поповича, но в последний момент вдруг изменил решение.

— Значит, получился экспромт?

— Честно говоря, очень удивился тому, что так удачно попал в недоступную для вратаря «Факела» зону. Наверное, представься еще раз такая возможность, не смог бы повторить удар.

Ассистентом Аршавина выступил Кержаков, это был первый совместный гол знаменитой питерской связки. Впереди за «Зенит» будет еще 39.

В следующем туре Андрей выдал сильный матч против «Динамо» (2:1), попав в символическую сборную тура.

А потом «Зенит» забуксовал — 4 поражения в 5 турах. Однако Аршавин выделялся на фоне остальных партнеров. Так, после игры с «Торпедо» (0:3) корреспондент «СЭ» написал в своем отчете: «Только бившийся, как зверь, все 90 минут 19-летний Аршавин, появляясь то на левом, то на правом фланге, временами переигрывал Даева и компанию. На 76-й минуте он даже создал отличный момент для активно вошедшего в игру Кержакова, но еще более юный форвард был неточен. Главными козырями Аршавина являются отменное видение поля и умение в доли секунды принять единственно верное решение».

В июне команда Морозова преодолела игровой спад и выдала серию из 10 (!) матчей без поражений. В этот отрезок Аршавин забил три мяча и отдал один голевой пас.

— У команды появился лидер? — спросили Морозова.

— Эти функции берут на себя Игонин, Горшков, Малафеев — футболисты, создающие положительный климат в команде. Скоро одним из ключевых футболистов «Зенита» может стать Аршавин. Только не надо перехваливать нашу молодежь в прессе — и все будет нормально.

Но журналисты не могли удержаться от комплиментов в адрес молодого хавбека, например, после игры с «Соколом», в которой Аршавин, к слову, не забил и не отдал:

«Игра Андрея Аршавина удовлетворила бы в этот вечер самых взыскательных футбольных эстетов, — писал корреспондент «СЭ». — Предполагаю, что именно питерский «технарь», только что отметивший свое 20-летие, составит основную конкуренцию еще одному юному дарованию, Марату Измайлову из «Локомотива», в борьбе за титул «главного открытия» чемпионата (кстати, оба молодых таланта мигом нашли общий язык в молодежной сборной России). «Петровский» ревел от восторга, когда Аршавин, демонстрируя филигранный дриблинг, обыгрывал сторожившего его Мусина и других защитников «Сокола».

Андрей Аршавин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Морозов поставил Измайлова выше Аршавина

«Зенит» выглядел молодой, дерзкой командой, готовой в будущем сезоне бросить перчатку «Спартаку».

— Команда имеет свой игровой почерк, и, самое главное, быстрых игроков, с хорошим, спортивным самомнением и отличным игровым мышлением. Признаюсь честно, мы заждались таких игроков, как Кержаков, Аршавин. Думаю, уже в следующем сезоне «Зенит» сможет бороться за самые высокие места, — говорил легенда отечественного футбола, автор золотого гола в финале чемпионата Европы-1960 в ворота Югославии Виктор Понедельник.

Связка Аршавин-Кержаков принесла «Зениту» победу в игре с «Ротором» (2:1).

На 91-й минуте Аршавин, в очередной раз оставивший не у дел Оленикова, вырезал мяч на дальнюю штангу, и Кержаков почти с нулевого угла умудрился «пробить» Чичкина.

— Мяч просто свалился у меня с ноги, — улыбался после матча Аршавин. — Если честно, получилась типичная передача наобум. Кержаков просто молодец, что сумел воплотить ее в гол. Я даже не поверил, увидев мяч в сетке.

Питерцы смогли проверить себя на фоне команды Олега Романцева в предпоследнем туре чемпионата России-2001. Аршавин открыл счет уже на 3-й минуте после паса Спивака. Вообще до перерыва Андрей постоянно держал московскую оборону в напряжении. Много перемещался в поисках мяча, демонстрировал оригинальный дриблинг, отдал несколько острых передач, создал отличный момент для Кержакова, угрожал воротам сам. А во втором тайме заметно «подсел».

Пропустив быстрый гол, «Спартак» уже в первом тайме переломил ход встречи благодаря точным ударам Титова и Баранова, а после перерыва отличился Парфенов — 3:1.

«Спартак» в очередной раз стал чемпионом, «Зенит» завоевал бронзу.

РФС включил Аршавина в «Список 33 лучших». На позиции правого полузащитника он занял второе место, пропустив вперед динамовца Гусева.

— Если говорить о моей первой тройке новичков чемпионата, то она выглядит так: Измайлов, Кержаков, Аршавин. Кержаков, к слову, — серьезный парень. Футбол для него — все. Верю, он нас всех еще крепко удивит, — заметил по итогам сезона Юрий Морозов.

— А Аршавин?

— Да и у Андрея нет особых проблем. Просто он с шестнадцати лет считался «ленинградской звездой». И все время играл под нападающими, где никакой ответственности не нес. Поднесли мяч на блюдечке — отдал голевой пас. Не отдал? Ничего страшного. Ни за что человек не отвечал. И только в этом году стал превращаться в мужика. Предсезонку провел потрясающе!

Сам Аршавин внешне спокойно отнесся к первой медали в своей карьере на взрослом уровне:

— Бронза — не золото. Вот если выиграю чемпионат России, это будет действительно большой успех.

— Это ваша футбольная мечта?

— Нет, я мечтаю играть в «Барселоне». В нынешней «Барсе» мне нравится Луис Энрике, а раньше восхищался игрой Ромарио, Роналдо и Стоичкова.