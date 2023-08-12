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Сегодня, 21:00

Захарян урвал роскошный вариант в Европе. С Лигой чемпионов, игрой в атаку и чемпионатом мечты

Арсен Захарян ведет переговоры с «Реал Сосьедад» по условиям контракта
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как же хочется, чтобы у Арсена получилось в «Сосьедаде»!

Трансферная сага с отъездом Захаряна в Европу максимально близка к финалу. Позади напряженные переговоры с «Челси» и попытка заманить игрока в «Страсбур», срыв трансфера в «Лацио», реальный интерес топ-клубов Нидерландов и даже разговоры о продлении контракта с «Динамо». А на выходе — переход в «Реал Сосьедад», который вел игрока с зимы и активировался несколько дней назад.

Как стало известно «СЭ», «Динамо» получит 12 миллионов евро плюс бонусы. Сделке ничто не помешает: переговоры между клубами завершены, осталось лишь уладить детали личного контракта. По данным инсайдера Ивана Карпова, речь идет о сроке соглашения (баски настаивают на пяти годах, сторона игрока хочет сократить до четырех), а также сумме выкупа (в Испании рассчитывают получить с последующей продажи более 60 миллионов).

Гол «Краснодару» на последних секундах наверняка останется последними результативными действиями Арсена в «Динамо». С «Балтикой» он вряд ли сыграет — на таких стадиях трансфера никто так не делает. Тем более что «Сосьедад» — слишком хороший вариант, чтобы так рисковать переговорами.

Да, по статусу это не «Челси» и даже не «Лацио», но если мы рассматриваем практичность трансфера, а не масштаб, то плюсы очевидны. Во-первых, в «Сосьедаде» не будет такого давления, которое бы обрушилось в Лондоне и Риме. Не говоря уже о том, что в случае с «Челси» перед включением в основу пришлось бы пройти через аренду. Возможно, не одну.

Второй момент — наличие Лиги чемпионов, и это уникальный бонус, которого лишены все наши топ-легионеры: «Аталанта» Миранчука сыграет в Лиге Европы, а «Монако» Головина вообще остался без еврокубков.

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Наконец, решающий аргумент — игровая философия «Сосьедада», заточенного под доминирующий футбол и контроль мяча. Альгуасиль фанатеет от интенсивного прессинга (при нем команда не стесняется очень высоко встречать соперника) с «ромбом» в центре поля, но при этом меняет схемы даже во время матча. В мае «Сосьедад» впервые с 1991 года победил на «Камп Ноу» и за 90 минут матча с «Барселоной» использовал три расстановки: 4-4-2, 4-1-4-1 и 5-3-2.

Футболисты Арсен Захарян и Антон Швец
Арсен Захарян и Антон Швец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вероятно, Захарян рассматривается на роль наконечника ромба — это прямая замена Давиду Сильве, в конце июля завершившему карьеру из-за травмы крестообразной связки. Но мы-то знаем, что в «Динамо» Арсена использовали и в качестве глубинного полузащитника, и даже на флангах. Причем лучшие качества игрока раскрывались именно в 4-4-2, которая является базовой в «Сосьедаде».

Урвать такой вариант на фоне международных санкций и проблем, когда даже трансфер в «Гавр» выглядит чудом, — огромная удача. Тем более что в случае с Арсеном был дополнительный фактор в виде финансового интереса «Динамо»: в клубе уже держали в руках оффер на 15 миллионов евро и не хотели сильно падать в деньгах (поэтому и отклоняли запросы «Фейеноорда», не готового платить больше шести).

Арсен Захарян. «Динамо» продаст Захаряна в «Фейеноорд» или потеряет бесплатно? Дилемма для бело-голубых

— Представим, что тебя хотят по одной команде из топ-5 лиг. Какую бы лигу выбрал?

— Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол, — признавался хавбек в интервью Sport24 в 2021-м.

Спустя два года мечта осуществилась. Как же хочется, чтобы у Арсена получилось!

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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