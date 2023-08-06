«Дело не в Дзюбе. Федотов — матерый волк, а Галактионов так работать пока не умеет». Геркус — о разгроме «Локо»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рецензирует победу ЦСКА в дерби.

— Конечно, ЦСКА был сильнее. Но счет все-таки немного жестковат для «Локомотива», — считает Илья Геркус. — Не умаляя заслуг армейцев, в определенной степени им повезло. Возьмите тот же дубль Мухина. За всю предыдущую карьеру у него всего один мяч. (Улыбается.) Честно говоря, у меня были опасения по поводу перспектив железнодорожников в этом дерби. Понимал, что может далеко не все получиться...

— Чалов провел выдающийся матч?

— Его пас пяткой на гол Гайича просто шикарный! Чалов сейчас вообще находится в своей лучшей форме за всю карьеру.

— Самый тонкий нападающий РПЛ?

— Он очень сильный! На пике! Этот и прошлый сезоны в его исполнении — великолепные. Федор — большой молодец, что нашел в себе силы и ресурсы развиваться. Радует нас своей игрой. Любо-дорого смотреть!

— Болельщики «Локо» еще долго будут вспоминать момент в начале матча, когда Дзюба не попал в створ с семи метров?

— Я не большой специалист по технике исполнения ударов. Но, на мой взгляд, довольно непростой эпизод для Дзюбы. Надо было быстро подстроиться. Не стоит списывать поражение «Локо» на этот упущенный шанс. ЦСКА переиграл железнодорожников и закономерно взял три очка. У армейцев более зрелая, матерая, классная команда. Это было понятно еще до дерби. У этого ЦСКА сумасшедший опыт.

— Разве? Но на бумаге состав у «Локо» выглядит солиднее, да и скамейка длиннее.

— Вот именно, что на бумаге. «Локомотиву» не хватает класса — что в прошлом сезоне, что в этом. У железнодорожников очень разбалансированная защита. «Локо» все еще ищет себя, команда в стадии становления. Поэтому болельщикам нужно быть готовыми к тому, что столь разочаровывающие результаты еще последуют. Это не значит, что все потеряно, что катастрофа. Но потребуется время, чтобы игра стабилизировалась. Понимаете, нет четверки защитников. Нет даже оптимальной двойки центральных защитников! Нет фундамента!

— А вам не кажется, что Дзюба на острие атаки лимитирует игру «Локо» впереди? Слишком много забросов, команда не использует в полной мере скоростные качества Пиняева, Глушенкова.

— Легче всего сейчас все свалить на Дзюбу. Это удобный шаблон. У нас часто либо Артем молодец, либо он во всем виноват. Такая вот форма мышления. Дзюбоцентризм. (Улыбается.) Дело точно не в нем.

— Думаете?

— Ну, давайте проведем мысленный эксперимент, представим эту игру без Дзюбы.

— С Сарвели или Изидором в старте?

— Да. Результат был бы другим? Гораздо лучше? Мне кажется, нет. Дзюба — это слишком простая разгадка того, что произошло с командой Галактионова. По моим ощущениям, нет баланса между защитой и полузащитой, не работают переходные фазы. Вот с нападением как раз все нормально. Плюс-минус. Но надо же еще и аккуратно защищаться, и эффективно выбегать в атаку. Этого пока не наблюдается.

— Сегодня Тикнизян не забил. Попал под жесткую опеку Гайича?

— Любая голевая феерия когда-то заканчивается. Тем более Наир не профильный нападающий.

— То есть его предыдущие голы — это скорее вопреки, а не благодаря?

— Да нет. Просто ЦСКА — это уже другой уровень соперника. До этого «Локо» победил «Урал» в Кубке, «Факел» сыграл вничью с «Рубином». А тут — ЦСКА, претендент на высокие места. Вот вам и вся разница. Надо делить чемпионат на части: игры с прямыми конкурентами и матчи со всеми остальными.

— Тем не менее ЦСКА громит «Локомотив» без усиления и без Облякова в составе. Это разве не маленький подвиг?

— Это качественная работа менеджмента клуба и тренерского штаба. У ЦСКА более матерый тренер. Федотов — волк, очень сильный, опытный наставник.

— С кем тогда сравните Галактионова?

— Давайте пока без сравнений. Для него этот матч был хорошим экзаменом. Галактионов так работать, как Федотов, пока не умеет. Такой футбол он пока ставить не может. Время покажет, получится ли у него.