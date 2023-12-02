«Спартак» победит «Ахмат», а «Локо» без Галактионова и Баринова не проиграет «Зениту». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Факел» покажет отличную игру дома, порадует своих болельщиков. Но «Балтике» сейчас очень нужны очки, поэтому ожидаю боевую ничью.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Факел» дома при поддержке полного стадиона всегда опасный противник. «Балтика» играет неровно. В шести последних играх лишь одна победа.

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Крылья» — в пятерке лучших нашего чемпионата, при этом им будет сложно против «Сочи», который в последнее время набирает очки в чемпионате.

Александр Шпрыгин — 1:1. Отступать «Сочи» некуда, на своем поле команда заберет хотя бы одно очко.

Дмитрий Булыкин — 1:1. Тоже поставлю на ничью. «Урал» в отличном эмоциональном состоянии после победы над «Краснодаром», а «Нижний» отлично играет дома.

Александр Шпрыгин — 2:0. «Нижний» дома должен одержать победу, команда давно не выигрывала. В «Урале» назрели перемены. Нынешний тренерский штаб проявляет себя очень слабо.

Дмитрий Булыкин — 2:0. ЦСКА потерпел поражение от «Динамо», хотя выдал отличный матч. Думаю, что Федотов изучил «Ростов» в кубковом матче и сможет обыграть его в чемпионате.

Александр Шпрыгин — 2:1. Скажется более высокий класс армейцев и преимущество своего поля.

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Краснодару» необходима победа после потери первого места. Без Кордобы будет тяжело, но команда должна справиться с «Оренбургом».

Александр Шпрыгин — 1:0. Если «Краснодар» хочет бороться за чемпионство, то эта игра после поражения от «Урала» во многом ключевая. «Оренбург» набрал ход и без боя не сдастся.

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Зенит» в этой встрече фаворит. Плюс у «Локомотива» не будет Баринова и Галактионова. Но верю, что железнодорожники не проиграют.

Александр Шпрыгин — 1:1. Нас ожидает сложная игра. «Зенит» далек от оптимальных кондиций. «Локомотив» имеет шанс огорчить чемпиона на домашней арене.

Дмитрий Булыкин — 1:2. «Спартак» после ужасного матча в Оренбурге должен оправдаться перед болельщиками. Плюс у «Ахмата» не все так идеально с результатами в последнее время.

Александр Шпрыгин — 1:2. «Ахмат» в этом сезоне играет неудачно. Сложно представить, что команда сможет одолеть более мотивированного и превосходящего в классе соперника.

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Динамо» прекрасно проводит заключительный этап года. У него 10 матчей без поражений, третье место в чемпионате и победа над «Зенитом» в Кубке.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Динамо» постепенно находит свою игру и оптимальный состав.