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РПЛ

Сегодня, 00:00

«Спартак» победит «Ахмат», а «Локо» без Галактионова и Баринова не проиграет «Зениту». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Квинси Промес и Бернард Бериша
Квинси Промес и Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Факел» — «Балтика»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Факел» покажет отличную игру дома, порадует своих болельщиков. Но «Балтике» сейчас очень нужны очки, поэтому ожидаю боевую ничью.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Факел» дома при поддержке полного стадиона всегда опасный противник. «Балтика» играет неровно. В шести последних играх лишь одна победа.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Балтика

«Сочи» — «Крылья Советов»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Крылья» — в пятерке лучших нашего чемпионата, при этом им будет сложно против «Сочи», который в последнее время набирает очки в чемпионате.

Александр Шпрыгин — 1:1. Отступать «Сочи» некуда, на своем поле команда заберет хотя бы одно очко.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Крылья Советов

«Пари НН» — «Урал»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Тоже поставлю на ничью. «Урал» в отличном эмоциональном состоянии после победы над «Краснодаром», а «Нижний» отлично играет дома.

Александр Шпрыгин — 2:0. «Нижний» дома должен одержать победу, команда давно не выигрывала. В «Урале» назрели перемены. Нынешний тренерский штаб проявляет себя очень слабо.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Урал

ЦСКА — «Ростов»

Дмитрий Булыкин — 2:0. ЦСКА потерпел поражение от «Динамо», хотя выдал отличный матч. Думаю, что Федотов изучил «Ростов» в кубковом матче и сможет обыграть его в чемпионате.

Александр Шпрыгин — 2:1. Скажется более высокий класс армейцев и преимущество своего поля.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

«Краснодар» — «Оренбург»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Краснодару» необходима победа после потери первого места. Без Кордобы будет тяжело, но команда должна справиться с «Оренбургом».

Александр Шпрыгин — 1:0. Если «Краснодар» хочет бороться за чемпионство, то эта игра после поражения от «Урала» во многом ключевая. «Оренбург» набрал ход и без боя не сдастся.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Оренбург

«Локомотив» — «Зенит»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Зенит» в этой встрече фаворит. Плюс у «Локомотива» не будет Баринова и Галактионова. Но верю, что железнодорожники не проиграют.

Александр Шпрыгин — 1:1. Нас ожидает сложная игра. «Зенит» далек от оптимальных кондиций. «Локомотив» имеет шанс огорчить чемпиона на домашней арене.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

«Ахмат» — «Спартак»

Дмитрий Булыкин — 1:2. «Спартак» после ужасного матча в Оренбурге должен оправдаться перед болельщиками. Плюс у «Ахмата» не все так идеально с результатами в последнее время.

Александр Шпрыгин — 1:2. «Ахмат» в этом сезоне играет неудачно. Сложно представить, что команда сможет одолеть более мотивированного и превосходящего в классе соперника.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

«Динамо» — «Рубин»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Динамо» прекрасно проводит заключительный этап года. У него 10 матчей без поражений, третье место в чемпионате и победа над «Зенитом» в Кубке.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Динамо» постепенно находит свою игру и оптимальный состав.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Рубин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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