Кокорин — с вином и шампанским, Глушаков сходил в баню, Слуцкий — в Монако: как футболисты встретили Новый год

«СЭ» показывает, как звезды российского футбола провели 31 декабря.

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин вместе с семьей встречал Новый год дома.

В кругу семьи праздник встретил и Александр Соболев.

Дмитрий Баринов тоже встречал Новый год с семьей.

А игроки ЦСКА вообще собрались целой компанией: Кучаев, Чалов, Дивеев и Обляков радовались наступлению 2023-го вместе. Перешедший в «Локомотив» Марадишвили — тоже с ними.

Денис Глушаков не изменяет себе — он в новогоднюю ночь парился в бане в родном Миллерово.

Легионеры «Зенита» праздновали на родине. Дуглас Сантос с семьей.

Вильмар Барриос со своей спутницей.

Вендел поделился фото с сыном.

Клаудиньо тоже встречал 2023 год в кругу семьи и близких.

А Малком отметил Новый год с супругой и рассказал, что семья ждет пополнение.

Кристиан Нобоа со своей большой семьей праздновал на родине в Эквадоре.

У Александра Кокорина Новый год прошел весело: с вином и шампанским. Форвард позже удалил часть публикаций и закрыл аккаунт.

А Александр Зуев попробовал себя в роли диджея.

В такой компании Федор Смолов встречал 2023 год.

Форвард «Динамо» вступил в новый год с публикацией на пляже с пивом.

Семья Шуниных встречала праздник в Москве.

А Леонид Слуцкий — в Монако, где вчера еще и посмотрел игру Александра Головина в чемпионате Франции. Тренер настроен посетить все игры своих бывших подопечных в Европе.

Хорен Байрамян с семьей отправился в Сочи.

Как и Денис Макаров.

Но идеальнее всего переход от 31 декабря к 1 января проиллюстрировал экс-футболист «Рубина» и «Крыльев Советов» Евгений Башкиров.

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