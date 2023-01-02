Сегодня, 12:15
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин вместе с семьей встречал Новый год дома.
В кругу семьи праздник встретил и Александр Соболев.
Дмитрий Баринов тоже встречал Новый год с семьей.
А игроки ЦСКА вообще собрались целой компанией: Кучаев, Чалов, Дивеев и Обляков радовались наступлению 2023-го вместе. Перешедший в «Локомотив» Марадишвили — тоже с ними.
Денис Глушаков не изменяет себе — он в новогоднюю ночь парился в бане в родном Миллерово.
Легионеры «Зенита» праздновали на родине. Дуглас Сантос с семьей.
Вильмар Барриос со своей спутницей.
Вендел поделился фото с сыном.
Клаудиньо тоже встречал 2023 год в кругу семьи и близких.
А Малком отметил Новый год с супругой и рассказал, что семья ждет пополнение.
Кристиан Нобоа со своей большой семьей праздновал на родине в Эквадоре.
У Александра Кокорина Новый год прошел весело: с вином и шампанским. Форвард позже удалил часть публикаций и закрыл аккаунт.
А Александр Зуев попробовал себя в роли диджея.
В такой компании Федор Смолов встречал 2023 год.
Форвард «Динамо» вступил в новый год с публикацией на пляже с пивом.
Семья Шуниных встречала праздник в Москве.
А Леонид Слуцкий — в Монако, где вчера еще и посмотрел игру Александра Головина в чемпионате Франции. Тренер настроен посетить все игры своих бывших подопечных в Европе.
Хорен Байрамян с семьей отправился в Сочи.
Как и Денис Макаров.
Но идеальнее всего переход от 31 декабря к 1 января проиллюстрировал экс-футболист «Рубина» и «Крыльев Советов» Евгений Башкиров.
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