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Сегодня, 12:15

Кокорин — с вином и шампанским, Глушаков сходил в баню, Слуцкий — в Монако: как футболисты встретили Новый год

Отдел футбола «СЭ»
Фото Соцсети
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«СЭ» показывает, как звезды российского футбола провели 31 декабря.

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин вместе с семьей встречал Новый год дома.

Валерий и Дарья Карпины. Фото Соцсети

В кругу семьи праздник встретил и Александр Соболев.

Дмитрий Баринов тоже встречал Новый год с семьей.

Дмитрий Баринов с семьей. Фото Соцсети

А игроки ЦСКА вообще собрались целой компанией: Кучаев, Чалов, Дивеев и Обляков радовались наступлению 2023-го вместе. Перешедший в «Локомотив» Марадишвили — тоже с ними.

Федор Чалов, Константин Кучаев. Фото Соцсети

Денис Глушаков не изменяет себе — он в новогоднюю ночь парился в бане в родном Миллерово.

Денис Глушаков. Фото Соцсети

Легионеры «Зенита» праздновали на родине. Дуглас Сантос с семьей.

Дуглас Сантос с семьей. Фото Соцсети

Вильмар Барриос со своей спутницей.

Вильмар Барриос с женой. Фото Соцсети

Вендел поделился фото с сыном.

Вендел с сыном. Фото Соцсети

Клаудиньо тоже встречал 2023 год в кругу семьи и близких.

Вендел с семьей. Фото Соцсети

А Малком отметил Новый год с супругой и рассказал, что семья ждет пополнение.

Малком с супругой. Фото Соцсети
Малком. Фото Соцсети

Кристиан Нобоа со своей большой семьей праздновал на родине в Эквадоре.

Кристиан Нобоа с семьей. Фото Соцсети

У Александра Кокорина Новый год прошел весело: с вином и шампанским. Форвард позже удалил часть публикаций и закрыл аккаунт.

Новый год. Фото Соцсети
Новый год. Фото Соцсети

А Александр Зуев попробовал себя в роли диджея.

Александр Зуев. Фото Соцсети

В такой компании Федор Смолов встречал 2023 год.

Федор Смолов с друзьями. Фото Соцсети

Форвард «Динамо» вступил в новый год с публикацией на пляже с пивом.

Новый год. Фото Соцсети

Семья Шуниных встречала праздник в Москве.

Антон Шунин с женой и детьми. Фото Соцсети

А Леонид Слуцкий — в Монако, где вчера еще и посмотрел игру Александра Головина в чемпионате Франции. Тренер настроен посетить все игры своих бывших подопечных в Европе.

Новый год. Фото Соцсети

Хорен Байрамян с семьей отправился в Сочи.

Новый год. Фото Соцсети

Как и Денис Макаров.

Новый год. Фото Соцсети

Но идеальнее всего переход от 31 декабря к 1 января проиллюстрировал экс-футболист «Рубина» и «Крыльев Советов» Евгений Башкиров.

Новый год. Фото Соцсети
Новый год. Фото Соцсети

Источник фото: соцсети

Александр Кокорин
Валерий Карпин
Денис Глушаков
Федор Смолов
РПЛ
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