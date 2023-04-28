Грустный юбилей «Динамо». Бело-голубые проваливают сезон, у «Факела» первая победа в гостях

Очередной тур РПЛ начался с сенсационной победы воронежцев в Москве.

Приуроченные к юбилеям матчи — сложная тема. «Спартак», например, на свое 90-летие получил в Лужниках 0:3 от «Анжи». И все это — на глазах обескураженных таким развитием событий прославленных ветеранов. «Динамо» свою 100-ю годовщину тоже отмечало с размахом. С обширной шоу-программой, крутым исполнением клубного гимна, ретроформой и массой иных отсылок к славному прошлому, свидетелем которого был получивший в свой день рождения право на первый символический удар Владимир Матвеев. Этот 89-летний болельщик застал восемь чемпионских титулов бело-голубых.

Сейчас, правда, все более приземленно. Не то что с теми временами — даже в сравнении с прошлым сезоном, который рассматривался как отправная точка пути наверх. Вместо этого — шестое место на текущий момент с перспективой в лучшем случае подняться на одну строчку выше. Или — что теперь видится более вероятным — риском упасть вниз, пропустив вперед показывающие яркий футбол «Краснодар» с «Оренбургом».

И, в принципе, это соответствует тому, что видно на поле. Да, порой можно сетовать на невезение и низкую реализацию моментов. Только неумение дожимать соперника, материализуя собственное преимущество, — уже системная проблема. По крайней мере в текущей версии «Динамо». Его не назовешь безнадежным или кризисным, но какой-то искры в игре не хватает.

Вот и в пятницу было очень бодрое начало с интересными действиями Захаряна и активностью Смолова. То, что Славиша Йоканович сделает ставку на Федора, было ожидаемо, так как попадание в заявку Тюкавина изначально было под вопросом. В итоге более опытный из динамовских форвардов сначала едва не забил, не докрутив мяч в угол, а потом все же отправил его в сетку. К разочарованию трибун — после попадания в офсайд ассистировавшего ему Макарова.

А потом все словно сломалось. Точнее, изменился характер игры, и часть первого тайма до перерыва превратилась в потерянное время. Пауз после многочисленных стыков на этом отрезке было гораздо больше, чем непосредственно футбола. Команды доигрались до того, что стали первыми, кто в нынешнем чемпионате не нанес ни одного удара в створ. Что можно было обсуждать, так это травму Нгамале, которому наступил на ногу Калинин.

«Факел» чего-то особенного не предлагал, но выглядел командой, у которой есть четкий план на игру. В том числе в атаке, где ставка делалась на фирменные воронежские стандарты и настырность Гонгадзе с Аппаевым. Последний до перерыва смотрелся активнее, и один из его выпадов был остановлен Майстровичем на грани фола.

Ну а час Гонгадзе пробил после перерыва. Похоже, матчи с «Динамо» — это его время. В первом круге с точного удара Георгия начался камбэк в безумном воронежском матче (3:3). Сейчас проблемой бело-голубых стали подачи с левого фланга, после которых защитники словно впадали в ступор. В первом случае они беспомощно наблюдали, как мяч перелетает всю штрафную, Браими возвращает его в центр и Гонгадзе расстреливает ворота. Во втором случился пенальти после необъяснимого контакта мяча с рукой Кутицкого.

Вот это слово — необъяснимо — как раз про игру «Динамо». Вроде бы и Захарян может красиво исполнить. Пусть и с нарушением против Калинина, что привело к отмене гола. И у Смолова, который эффектно бил с лета, моменты есть. И Тюкавин взрывает игру своим выходом на замену, но либо сам капитулирует перед великолепным в этот вечер Свиновым, либо его классные передачи губят Гладышев и Смолов. А результата нет.

И мини-конфликт Шунина со Скопинцевым, по ходу которого защитнику досталось за упущенного игрока и убойный момент, — это от бессилия. По моментам повторение воронежских 3:3 было вполне реальным. По факту — «Динамо» в очередной раз провалилось. А «Факелу» — аплодисменты. Команда с репутацией самой домашней в РПЛ впервые выиграла на чужом поле и сделала важнейший шаг в борьбе за выживание.