Для «Динамо» Ташуев остается «черной меткой». Личка воспитывает Макарова и не может победить 4 тура

Бело-голубые сыграли вничью с «Факелом» — 0:0.

«Динамо» на неделе подняло себе настроение крупной победой над «Спартаком» — 3:0. Но это кубковая встреча, а в чемпионате бело-голубые забуксовали — два очка в последних трех турах. Так что выигрыш у «Факела» становился для команды Марцела Лички обязательной программой, если она действительно мечтает о чемпионстве, как сказал тренер всего неделю назад.

Чешский специалист сделал ставку на тех же футболистов, что в прошлом туре в Грозном. Только травмированного голкипера Шунина заменил Лещук. А вот с вышедшим на замену в Грозном Макаровым особая ситуация. По данным «СЭ», Личка оказался недоволен его поведением на тренировках и в матчах, из-за этого полузащитника временно отстранили от тренировок. В заявке на встречу с «Факелом» Макарова не оказалось. Дальнейшая судьба футболиста должна решаться на следующей неделе.

«Крылья» после крупной победы над «Спартаком» проиграли следующие две встречи с общим счетом 0:5. «Динамо», возможно, тоже выплеснуло многовато эмоций в дерби — казалось, что страсти в действиях «Факела» в первом тайме было чуть больше, чем у хозяев. За счет предельной самоотдачи, агрессии на каждом участке поля воронежцы выглядели вполне на равных с москвичами.

«Динамо» совершенно не было пассивным, команду не упрекнешь в отсутствии желания, и моментов до перерыва она создала больше. Только Тюкавин трижды выходил на ударную позицию, были шансы и у Бителло, Нгамалё и Карраскаля; отметим и ряд мощных дальних выстрелов. Но тотального доминирования команда Лички не имела, толики страсти не хватало, так что ничейный счет к перерыву выглядел вполне заслуженным.

Константин Тюкавин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тем более что и «Факел» под мощную поддержку приехавшего из Воронежа болельщицкого десанта мог отличиться. Магаль, Аппаев и Брызгалов получили свои моменты, которые выглядели вполне грозно.

После перерыва, казалось, динамовцы мощно придавили гостей, но те довольно уверенно выдержали натиск и отодвинули события от своих ворот. Игра завязла в центре поля в многочисленных стычках, до опасных ситуаций доходить стало редко. Разве что Бителло после передачи Гладышева оказался в одиночестве в штрафной, но с нерабочей левой ноги бить не рискнул, а с правой с места нанес удар слабый и точно в руки Беленову.

Личке надо было освежать игру, и он выпустил Смолова с Лесовым. Сработало — бело-голубые придавили «Факел» к его штрафной, стали создавать моменты.

Федор Смолов в борьбе с игроками «Факела». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ход матча «Динамо» могло перевернуть сразу после замен. Федор сначала вывел на ударную позицию Гладышева — тот не сумел попасть в ближний угол. А потом опытный форвард сам нашел момент, раскачал защитника, но пробил в штангу.

До конца встречи в штрафной гостей вспыхивало еще не раз и не два, москвичам не хватало только одного — поставить точку в атаках. Впрочем, тут и похвала «Факелу». Воронежцы пластались, бросались под все удары, максимально усложняя жизнь москвичам, так что вполне заслужили эту ничью.

А в концовке могли даже вырвать победу — у Моцпана не получилось толком попасть по мячу на добивании.

Для Сергея Ташуева «Динамо» продолжает оставаться удобным соперником — до этого он трижды обыграл бело-голубых с «Ахматом». Для москвичей же потеря очков крайне болезненная: команда не может выиграть четыре тура, а лидирующая тройка уходит в отрыв.