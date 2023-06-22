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Сегодня, 17:10

Личка гораздо ближе к Шварцу, чем к Йокановичу: атака, зрелище, единство. И он уже делал «Динамо» чемпионом!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марцел Личка (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Игорь Рабинер — о новом тренере бело-голубых.

То, о чем давно говорили, свершилось — Марцел Личка подписал контракт с «Динамо». Очень рад и за симпатичного тренера, поднявшегося на новую ступень в карьере, и за клуб.

Говорите, чех не тренировал топ-команды, не работал со звездами? Но он тренировал брестское «Динамо» и единственный раз в истории этого клуба сделал его чемпионом Белоруссии. И там играл Артем Милевский, пусть к тому времени уже и поблекшая, но звезда. Причем крайне трудноконтролируемая в плане режима. И они с Личкой отлично сработались.

Все свои команды и их игроков Марцел делает лучше. Брестское «Динамо» сделал чемпионом. «Оренбург» два сезона подряд выводил из ФНЛ в РПЛ (в первый раз не пустили из-за проблем со стадионом), а там с ходу занял седьмое место. Притом что коллеги по «амплуа» из «Торпедо» со свистом вылетели, а «Факел» удержался через стыки.

Личка впитал в себя массу культур. Чех, кстати, сын футболиста, победителя Олимпиады в Москве Вернера Лички (автора гола в полуфинале югославам) — он вырос во Франции, где папа играл, а во взрослом возрасте увлекся Аргентиной, съездил на стажировку в «Бока Хуниорс». И мы видели, как это отразилось на «Оренбурге».

 
Марцел Личка. Личка возглавил «Динамо». При нем точно станет лучше

Личка очень коммуникабелен и с игроками, и с руководством, и с прессой, у него легкий характер, и он наверняка будет нравиться болельщикам как человек. Его не станут воспринимать как мумию вроде Йокановича — на его фоне публика тем более возрадуется.

Особенно от игры, которую ей предстоит увидеть. Марцел ставит зрелищный футбол, с которым и из ФНЛ выходил, и в премьер-лиге себе не изменил. По сумме забитых и пропущенных мячей (которых примерно поровну) «Оренбург» — с отрывом первый в лиге. Одержал кучу крупных побед, то есть, забив один-два, никогда не останавливается. Правда, и пропустив — тоже...

В интервью, от которого я получил большое удовольствие, спрашивал тренера об истоках его футбольных пристрастий. Он ответил:

«Когда я был футболистом, мне нравилось играть в команде, которая больше владела мячом, атаковала, пробовала обыгрывать соперников при помощи короткого паса. В пражской «Славии» было именно так. Потом переехал в Польшу, там предпочитали длинный пас, и я как центральный полузащитник часами бегал за мячом, который все время летал у меня через голову, ждал, когда он хотя бы коснется земли. И не понимал, точно ли мы играем в футбол?

Марцел Личка (справа).
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Карьеру игрока заканчивал в низших дивизионах Испании, и вот там получал настоящее удовольствие от футбола. У нас были тренировки в Валенсии в 38 градусов жары, и в такие моменты приходится уважать мяч, постоянно двигаться с ним, давать больше пасов, иначе становилось тяжело при такой погоде. В общем, этот стиль мне нравился еще с момента, когда я был футболистом. Если хочешь дать шанс игрокам получать удовольствие от футбола, нужно, чтобы они играли с мячом.

Эта философия в моей голове уже очень-очень долго. На тренировках в «Оренбурге» все через мяч. Занятие начинается с упражнений на короткие пасы. 85-90% времени посвящаем отработке игры с мячом, и даже почти вся разминка — это движение с ним.

Некоторые игроки большую часть времени тратят на зал, имеют красивую фигуру, мышцы, а потом не могут принять мяч, правильно отдать пас. Уэйн Руни никогда не был бодибилдером, не зависал в тренажерном зале, но умел играть в футбол, мог принять мяч, забить гол, обладал техникой. Только упражнения с мячом дадут результат в матчах!»

 
Марцел Личка. «Если хорошо отработал год, это еще не значит, что ты — Моуринью». Интервью Марцела Лички

В общем, мне уже хочется смотреть «Динамо» в следующем сезоне. И тем более если бело-голубым удастся взять Лукаса Веру — самого креативного из оренбургских аргентинцев.

Времена Сандро Шварца — по красоте и зажигательности игры, по единству команды, тренера и болельщиков — должны вернуться!

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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