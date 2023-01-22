«Зенит» должен доминировать на поле и не доводить до кулаков». Дуглас — о драке со «Спартаком» и любви к России

«СЭ» поговорил с защитником сине-бело-голубых.

«Ничего лишнего с каникул не привез»

— Дуглас, в этот раз перерыв длился особенно долго. Чем занимался?

— Действительно, пауза в этом году была длиннее обычного. Мы с женой и дочками воспользовались этим, чтобы как следует отдохнуть и провести больше времени друг с другом. Мы были в Бразилии, в моем родном городе, много времени проводили с моими родителями, а также с родными и близкими моей жены. Солнце, море, спокойный отдых — такой, какой обычно бывает у родителей двух девочек.

— На какой неделе отпуска тебе наскучило отдыхать?

— Честно говоря, я никогда не скучаю на отдыхе. Когда наступила последняя неделя отпуска, я подумал: «Эх, мог бы задержаться здесь, конечно, еще, но пора возвращаться к работе». При этом я очень рад вернуться, всех увидеть. Рад, что возобновились тренировки.

— Отличается ли твой режим в отпуске от режима в рабочие дни?

— У меня очень подробно была составлена программа индивидуальных занятий, так что я держал себя в форме. Ничего лишнего с каникул не привез. Вообще я всегда правильно подхожу к питанию, ко сну, к тренировочному процессу даже на отдыхе. Очень хочу, чтобы поскорее начались официальные игры — есть желание побеждать и снова стать чемпионом.

Лионель Месси с Кубком мира. Фото Reuters

«Счастлив, что Месси стал чемпионом мира»

— С какими эмоциями смотрел чемпионат мира?

— Понятно, что наибольшее внимание я уделял сборной Бразилии. Перед каждым матчем мы собирались с семьей и друзьями, поддерживали команду, смотрели ее игры. Конечно, день матча с Хорватией был наполнен тоской и печалью. Как и все бразильцы, я был уверен, что нашей сборной по силам стать чемпионом мира. И было грустно видеть то, как команда вылетает в серии пенальти, да еще и так — ведь мы выигрывали 1:0 в овертайме, но пропустили ответный мяч после серии ошибок. Но футбол, к сожалению, таков — он не прощает даже малейших просчетов, тем более на таком уровне. Нужно продолжать идти вперед. Уверен, что у этой команды и следующих поколений будет еще немало шансов победить.

— Очевидно, что вылет Бразилии в четвертьфинале — трагедия. Но хотя бы частичка тебя была рада выходу Деяна Ловрена в полуфинал?

— Я поддерживал Бразилию всей душой, но отдельно болел и за Деяна — за то, чтобы он хорошо провел игру. Считаю, что у него был феноменальный матч, он во многом предопределил надежную игру Хорватии в обороне, сумел нейтрализовать одну из лучших линий нападения. Я рад, что он смог добраться до бронзы. Прекрасно понимаю, насколько сложно даются победы и медали любого достоинства на чемпионате мира. Уверен, что Ловрен осчастливил всех людей в его родной стране. Он молодец.

— Аргентина выиграла чемпионат мира. Стереотипно считается, что для любого бразильца это худший сценарий из возможных. Действительно, бразильцы расстроены?

— Точно нет никакого расстройства от того, что Аргентина победила. Скажу больше: я счастлив, что Месси стал чемпионом мира, потому что у него еще не было этого титула. Думаю, Месси окончательно утвердился в звании лучшего игрока планеты. И совершенно справедливо то, что он привел Аргентину к этой победе. Абсолютно заслуженный титул.

Деян Ловрен. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Уход Ловрена — сюрприз для меня»

— Как проходят первые дни на сборах? Не скучаешь без игр? И даже тренировки на «физику» тебе нравятся?

— Все соскучились друг по другу. Пауза действительно затянулась, поэтому все приехали с особенным желанием. Я тот игрок, который очень любит тренировочный процесс. Мне очень нравятся тренировки и на «физику», и на тактику — это та необходимая часть работы, без которой невозможно представить итоговый успех. Каждый должен выкладываться на максимум, терпеть и страдать. Через эти страдания интенсивного тренировочного процесса закаляются воля, характер. Я ценю время, которое мы проводим на сборах, не променяю его ни на что другое.

— Команду покинул Ловрен. Неожиданно? Как вы с ним попрощались?

— Да, для меня стало сюрпризом то, что Деян ушел. Мы не очень много общались по ходу чемпионата мира, потому что он был занят, я не хотел его отвлекать. Да и после турнира тоже было не до общения, потому что все были в разгаре каникул. Но за последний год у нас с Деяном сложились особенно теплые отношения — мы достаточно много общались и на поле, и за его пределами.

— Как ты узнал о его трансфере?

— Он сообщил мне, что все решено с «Лионом». Написал, что ему было очень приятно провести это время в «Зените», познакомиться со мной лично. Мы душевно поболтали перед его уходом. Я пожелал ему оставаться таким же крутым парнем, а также удачи в «Лионе», а он в ответ пожелал удачи мне в «Зените». Я надеюсь, что мы продолжим держать связь, общаться. Надеюсь, в какой-то момент сможем встретиться, потому что у нас прекрасные отношения. Ловрен — большой профессионал, Профессионал с большой буквы. Я очень ценю то, что мы знакомы, что провели несколько лет, играя в одной команде.

Александр Ерохин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Кержаков, Ерохин и Кузяев заслуживают звания капитана «Зенита»

— Без Ловрена «Зенит» лишился капитана. Густаво Мантуан считает, что новым капитаном должен стать ты. А ты бы кого выбрал?

— В «Зените» есть целый ряд игроков, которые по своему вкладу в историю клуба, по количеству проведенных за команду матчей, по личным и профессиональным качествам заслуживают носить звание капитана. Это и Кержаков, и Ерохин, и Кузяев. Но в действительности не только они, а каждый игрок должен иметь те характеристики, которые свойственны капитану. Каждый игрок должен в чем-то быть лидером и повести за собой команду в нужный момент. Команда, состоящая из лидеров, продолжит занимать лидирующие позиции.

— Как будут проходить выборы капитана и когда? Обсуждали ли этот вопрос с тренерами?

— Насколько я понимаю, пока еще капитан не выбран. Не знаю, как это будет происходить. Наверное, Сергей Семак в какой-то момент должен принять решение и сообщить о нем команде. Пока что этого не произошло. Но, повторюсь, самое важное, чтобы каждый зенитовец нес в себе частичку капитанской ответственности. Это крайне необходимо для того, чтобы команда была абсолютно топовой и не оставляла шансов своим соперникам.

— Допустим, капитаном стал ты. Что для тебя это будет значить?

— У меня уже есть такой опыт. Когда Ловрена не было на поле, то повязка переходила ко мне. Это большая ответственность, гордость. Но хочу сказать, что выхожу на игры с одинаковой степенью профессионализма, уверенности и желания, независимо от того, есть у меня на руке повязка или нет. Если я стану капитаном, то для меня это будет означать многое. Повязка на руке свидетельствует о том, что я все делаю правильно, что моя игра соответствует требованиям капитана. Капитан должен быть лидером, вести команду за собой, много общаться, особенно с молодыми игроками. Если они что-то спросят или попросят совета, то нужно всегда им помогать. Это будет означать, что мне доверяют команду-чемпиона. Чтобы вести ее вперед к новым победам, требуется в каждом матче быть лучшей версией самого себя. А это большая мотивация.

— В «Зенит» приходят новые бразильцы — Роберт Ренан и Ду Кейрос. Что знаешь о них?

— Наши футбольные пути раньше не пересекались. Знаю только то, что это очень талантливые парни, качественные футболисты с большим будущим. Рад, что Ренан и Ду Кейрос перейдут в «Зенит». Всегда приятно, когда команда усиливается. Мы тепло примем ребят, поможем им в адаптации. О них я слышал только позитивные отзывы. Надеюсь, что и Педро Энрике в один момент сможет оказаться в Петербурге и тоже принесет много пользы «Зениту».

Игроки «Зенита». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Каждый игрок «Зенита» хочет стать чемпионом»

— Через полтора месяца возобновляется чемпионат. Что или кто может помешать «Зениту» выиграть?

— Только мы сами. Пока что все идет неплохо. Но если только вдруг мы решим, что дело сделано, то это будет самая большая ошибка, которую, уверен, мы не совершим. Мы продолжим играть так же дисциплинированно, уверенно и качественно, как в последние годы. Уверен, что с должными усилиями мы сможем выполнить поставленную задачу — стать чемпионами. Этого хочет абсолютно каждый игрок. У нас все для этого есть, мы просто не должны расслабляться.

— Михаил Кержаков считает, что «Спартак» — главный конкурент «Зенита». Какое у тебя отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча? Стало ли оно хуже или не изменилось?

— Это далеко не первый мой матч против «Спартака». Всегда игры с ним проходят эмоционально, и это нормально для встречи непримиримых соперников. Но я бы очень хотел верить, что борьба в следующих матчах против «Спартака» будет происходить исключительно за мяч. Хорошо, когда все события на поле касаются только футбольных вещей. Это важно для молодых ребят, для подростков — для тех, кто относится к нам как к своим кумирам. Мы должны понимать, какую ответственность несем перед ними, и не допускать того, чтобы эмоции перехлестывали через край и начинались какие-то ненужные потасовки.

Драка во время матча «Зенит» — «Спартак». Фото Global Look Press

«Инициатор драки со «Спартаком» — Промес»

— Ты впервые был свидетелем столь массовой потасовки в футболе?

— Да, на футбольном поле впервые.

— На твой взгляд, кто был инициатором драки?

— Для меня очевидно, что инициатор драки — Промес. У него с самого начала не пошла игра, он довольно быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Барриоса. По ходу всего матча я неоднократно становился свидетелем мелких столкновений на поле. К сожалению, это не закончилось даже после свистка, когда Промес начал выяснять отношения с Барриосом. В итоге все это переросло в столкновение двух сторон. Надеюсь, что это послужит уроком Промесу. Он же не ребенок — должен понимать, что так вести себя на поле нельзя. С другой стороны, это должно послужить уроком и нам. Мы должны сохранять холодные головы, не должны реагировать на такие выпады в наш адрес. Нам просто необходимо доказывать свое превосходство над соперниками на поле и не доводить до того, чтобы пришлось размахивать кулаками.

— Малкома, Родригао и Барриоса дисквалифицировали на шесть кубковых матчей. Не слишком суровое наказание? И удивлен ли, что Промеса не наказали?

— Да, я очень удивлен. Неприемлемо, когда человек, который все начал и из-за которого произошла потасовка, выходит из ситуации невиновным, без всяких санкций. Грустно это осознавать, учитывая более жесткие санкции по отношению к нашим игрокам — Малком, Барриос и Родригао понесли чрезмерное наказание. Но главное, чего я не понимаю: почему ВАР все не перепроверил? Посмотрите, что делал Промес весь матч, как он действовал в те минуты после свистка. При этом ВАР что-то усмотрел в действиях Малкома и удалил его, я этого вообще не понимаю.

— Промес был признан лучшим игроком лиги в 2022 году по опросу игроков, тренеров и руководителей клубов. Удивлен? Кого бы ты назвал лучшим?

— Я бы назвал лучшим Малкома.

Дуглас Сантос. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

«Основное желание — быть игроком «Зенита» как можно дольше»

— У тебя есть личная цель на конец сезона?

— Вновь стать лучшим игроком лиги на своей позиции. Я прилагаю максимум усилий для того, чтобы помочь команде выиграть золото. Мне очень важно в каждом матче доказывать, что в своем деле я лучший. А если говорить о командной цели, то она всем ясна: мы очень хотим стать чемпионами и получить вторую звезду на клубную эмблему.

— Ситуация с иностранцами не улучшается. Болельщики все еще беспокоятся, что некоторые бразильцы могут уйти. Ты точно не покинешь «Зенит» зимой или летом?

— Понимаю беспокойство болельщиков, но я всегда сосредоточен только на сегодняшнем дне. Я не отвлекаюсь на то, что будет впереди. Все это дела Бога, именно он определяет то, как все сложится. Могу сказать только то, что я и моя семья счастливы в Петербурге. Мое основное желание — быть игроком «Зенита» как можно дольше.

— А есть ли мысли об уходе у других бразильских игроков «Зенита»?

— Каждый из них счастлив в клубе. Мы все благодарны «Зениту» и его болельщикам за то, как нас принимают, как о нас заботятся. И мы стараемся отвечать тем же. Желание остаться в клубе велико. Конечно, очень не хватает Лиги чемпионов, потому что это самый статусный турнир. Очень хочется, чтобы как-то все эти вопросы решились и мы смогли вернуться в борьбу за Лигу чемпионов. А в остальном мы — игроки «Зенита», и наше главное желание — вести клуб к победам.