За счет чего расцвел Промес, где полезнее Литвинов и почему прав судья Любимов. Интервью Бушманова

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов — о главных событиях 11-го тура РПЛ.

Промес, Николсон

— «Спартак» в Нижнем Новгороде победу заслужил?

— Разумеется. Хотя в первом тайме хозяева здорово оборонялись, и спартаковцы, несмотря на тотальное преимущество, моментов-то толком не создали. Зато одна-единственная ошибка сразу привела к голу в ворота Селихова. Но парни не дрогнули. Наоборот, продолжали давить и в конце концов взломали нижегородскую оборону. Сначала Николсон забил красивый гол, а потом стопроцентный пенальти за игру рукой Янсане — и изящный «парашютик» Промеса. В общем, все по делу.

— Кто был лучшим у «Спартака»?

— Пожалуй, Промес. Был очень активен, отдал голевой пас Николсону, уверенно реализовал 11-метровый. В нынешнем сезоне Квинси прямо неудержим, лидер «Спартака» по всем параметрам. Джикия с Зобниным тоже подтвердили свой высокий уровень. А из молодых отмечу Хлусевича, перепахавшего левую бровку, и Литвинова, который во втором тайме явно усилил игру, добавил в центре поля хладнокровия и надежности.

— Голландца после возвращения в «Спартак» многие критиковали. Курбан Бердыев три месяца назад вообще заявил, что Промес уже с ярмарки едет. И вдруг такое преображение...

— В этом заслуга Абаскаля. При нем «Спартак» наконец-то заиграл в тот футбол, который близок Промесу и его партнерам. Атакующий, доминирующий, построенный на контроле мяча. Чувствуется, ребятам интересно! Им нравится такой футбол! Сейчас, выходя на поле, они получают удовольствие — отсюда кураж, сплоченность, желание выигрывать каждый микроэпизод. Ну а Промес за счет опыта теперь хладнокровнее распоряжается голевыми моментами. 9 забитых мячей за 11 туров — великолепный показатель!

— Зато Николсон в Нижнем до 66-й минуты казался главным кандидатом на замену.

— Согласен. Хотя по меркам РПЛ форвард очень хороший. И мощный, и техничный. Вон какой гол «Нижнему» положил! Но Соболев к осени набрал такую форму, что выиграть у него конкуренцию даже Николсону не под силу. А когда мало времени проводишь на поле, ты уже не в тонусе, теряешь уверенность. Это как раз про Шамара.

Антон Зиньковский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зиньковский, Мевля

— После долгого перерыва в основе вышел Зиньковский. Ну и?

— Видно, очень старался, хотел доказать Абаскалю, что достоин места в стартовом составе. Пусть не все получалось, но в голевой атаке поучаствовал. Именно он нашел в штрафной Промеса, который и скинул мяч Николсону. У Зиньковского одна проблема.

— Какая же?

— Не привык пахать в обороне. В «Крыльях» этого от него и не требовали, заточен был на атаку. В «Спартаке» такой роскоши нет, вынужден перестраиваться. В предыдущих матчах Антона критиковали за то, что недорабатывает в защите. Матч в Нижнем стал приятным исключением. Зиньковский постоянно возвращался назад, боролся, цеплялся, помогал защитникам. Пока силенок хватало. Если добавит в объеме движения, будет регулярно выходить в основе.

— Давайте разберем гол Майги. Кто виноват: Селихов, пропустивший в ближний, или Мевля, который внезапно отвернулся и не заблокировал удар?

— К Селихову, на мой взгляд, меньше всего претензий. Бил-то Майга с близкого расстояния, подняв голову, никто ему не мешал. Тут любому вратарю было бы сложно среагировать. А вот к полевым есть вопросы. Во-первых, к Умярову, который слишком легко позволил себя обыграть. Он долго соображал, не успел переключиться. Ему нужно было или чуть раньше вступить в отбор, или уже сфолить. Назначили бы штрафной — ничего страшного.

Ну а во-вторых, действительно странно повел себя Мевля. Вроде защитник опытный, квалифицированный, — а он и с подстраховкой опоздал, и Майгу встречал, отвернувшись от мяча... В итоге тот спокойно пробил по воротам.

— Мевля и в других эпизодах надежностью не блеснул. Или на позиции центрального защитника он все равно сильнее Чернова с Литвиновым?

— Начнем с того, что все понимали: после отъезда Жиго команде необходим центральный защитник в пару к Джикии. Ведь у Маслова восстановление затянулось, а Литвинов гораздо эффективнее в опорной зоне. Полагаю, у «Спартака» были кандидатуры и поинтереснее, но они по разным причинам отпали. Тогда на флажке взяли Мевлю. На коротком отрезке он, наверное, поможет.

— Почему вы считаете, что от Литвинова больше пользы на позиции опорного хава?

— У него хороший пас. Удар поставлен. Прекрасно готов физически, выполняет огромный объем работы. Когда Руслан на поле, спартаковская игра сразу ускоряется. Так было и в Нижнем. Вот вышел он во втором тайме — и совершенно другая картина. Литвинов быстро доставлял мяч вперед, сделал несколько острых передач в штрафную.

— Литвинов в опорной зоне сейчас лучше Умярова?

— Конечно! Наиль тоже способный парень, но в этом сезоне игра у него не идет. Хотя Абаскаль по-прежнему ему доверяет.

Деян Ловрен и Николай Комличенко. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

«Зенит», «Ростов»

— Что изменилось в игре «Нижнего Новгорода» после неожиданной замены Кержакова на Галактионова?

— Первое, что бросается в глаза, — команда стала больше играть в атаку. Да, иногда соперник заставляет действовать вторым номером — как тот же «Спартак». Но в целом «Нижний» уже не отсиживается в обороне, играет от себя, использует высокий прессинг. Полагаю, болельщикам такие перемены только в радость.

— Сегодняшний «Зенит» — команда без слабых мест?

— Да. Если в строю все бразильцы и Барриос — практически неуязвима. В Кубке России с их стороны случается недонастрой, но при нынешней формуле турнира это в какой-то степени объяснимо. В чемпионате же таких вольностей себе не позволяют, с мотивацией полный порядок. Хватило осечки в первом туре с «Химками». Разок обожглись — и сделали правильные выводы.

— О чемпионской гонке можно забыть?

— Проиграть «Зенит» может разве что сам себе. Сегодня в лиге у него объективно нет конкурентов. По подбору футболистов и длине скамейки никто до Питера недотягивает.

— Сколько команд будут бороться за серебро?

— ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар». «Динамо» — вряд ли. Пока у Йокановича не получается. Шварц вылепил симпатичную команду — азартную, атакующую, прессингующую. Новый тренер ставит другой футбол — более осторожный, надежный, сбалансированный. Нельзя сказать, что «Динамо» смотрится совсем уж невыразительно. Контроль мяча, игра в пас, разумные позиционные атаки — все это осталось. Но какой-то искорки не хватает. Потому и создают меньше моментов у чужих ворот.

— Как вам «Ростов»?

— Мне понравилось, как команда выглядела в Питере. Не стушевалась, старалась играть в свой футбол, активно шла в атаку. Но к середине второго тайма силы закончились, а освежить игру со скамейки было некем. В отличие от хозяев, у которых вышли Сергеев, Кузяев, Мантуан. Они добавили скорости, ростовчане перестали за зенитовцами успевать. Это и решило судьбу матча.

— Объясните, чем хорош «Ростов»?

— При Карпине у команды появилось свое лицо. Сегодня ее уже ни с кем не спутаешь. Схема стабильная — 4-3-3. Хотя иногда из опорной зоны Глебов опускается в оборону и становится третьим центральным защитником. При этом ребята не просто лупят мяч вперед и несутся на подбор, а играют низом, в одно-два касания. Футбол разумный, интересный. Приятно смотреть.

— Почему ЦСКА в последних турах притормозил?

— В матче с «Химками» армейцам явно не хватало дисквалифицированного Карраскаля и Медины, который поздно вернулся из сборной Парагвая. Плюс сломался Дивеев. А равноценной замены ему нет. Сейчас в центре обороны играют Виллиан и номинальные фланговые защитники — Набабкин, Зайнутдинов или Щенников. Если «Химки» даже при таких потерях удалось одолеть, то с соперником выше классом ЦСКА будет очень тяжело.

Владимир Сычевой делает предложение своей девушке. ФК «Оренбург»

Худяков, Сычевой

— А «Локомотив» куда катится?

— Куда-куда... Под откос! Провальных матчей все больше и больше. Игра с «Уралом» — вообще катастрофа! Итоговый счет для «Локо» вроде достойный — 2:4. Но эти цифры абсолютно не отражают того, что происходило на поле. Гости легко могли забить и пять, и шесть, и семь!

— Фантастика.

— Игра шла в одни ворота. Единственный, к кому нет претензий, — Худяков. Мальчишка хладнокровный, в каждом матче выручает. Его вины точно нет в том, что «Локо» столько пропускает и сползает на дно таблицы.

— Нынешний «Локомотив» — слабейший за последние годы?

— Сто процентов! Состав-то там приличный, однако сами футболисты, по-моему, уже не очень понимают, куда двигается команда. Вот «Урал» с приходом Гончаренко сразу преобразился. А здесь меняют одного непонятного немецкого тренера на другого — но второй сезон ни игры, ни результата. Все валится из рук.

— В заключении о Владимире Сычевом, который в разгар матча с «Сочи» после своего гола сделал девушке предложение. За что должен был получить желтую, которая стала бы для него второй. Судья Любимов форварда пожалел. Прав?

— Ну конечно! Те, кто призывают наказать Любимова, — унылые буквоеды. Кстати, матч я смотрел с супругой и дочкой. Обе были в восторге, когда Сычевой вручил возлюбленной роскошный букет роз и кольцо. И тоже поддержали арбитра. Сказали: «Да если бы в такой ситуации он удалил парня, это была бы вопиющая несправедливость. Тогда все женщины выбежали бы на поле и накинулись бы на судью с кулаками...»