Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат

«СЭ» уточнил важные моменты.

Утром 19 июня издание NOS сообщило, что суд Амстердама признал футболиста «Спартака» Квинси Промеса виновным с отягчающими обстоятельствами в деле по нанесению ножевого ранения своему двоюродному брату во время ссоры в 2020 году. Суд приговорил игрока к полутора годам тюрьмы. Представитель Промеса Роберт Малевич сообщил ТАСС, что Квинси подаст апелляцию и будет просить об отмене приговора.

«СЭ» обратился к адвокату Игорю Бушманову, управляющему партнеру АБ «АВЕКС ЮСТ», чтобы узнать, грозит ли что-то Промесу, пока он находится в России.

Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Может ли Россия выдать Промеса Нидерландам?

«Находясь на территории Российской Федерации, Промес может быть выдан Нидерландам только при наличии определенных правовых условий:

– при наличии заключенного между РФ и Нидерландами международного договора о выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступлений (экстрадиции). Такового на сегодняшний день не заключено;

– при поступлении в адрес РФ соответствующего запроса об оказании правовой помощи с просьбой об экстрадиции и с последующим применением положений статьи 462 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации»).

Решение о выдаче иностранного гражданина является суверенным правом Российской Федерации. Обращаю внимание, что в соответствии со статьей 61 Конституции РФ «гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Таким образом, в случае получения Промесом гражданства России в установленном законом порядке на него будут распространены все вышеуказанные гарантии».

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Может ли Промес получить гражданство России?

«В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» иностранный гражданин может получить паспорт в случае, если проживает на территории страны со дня получения вида на жительство не менее пяти лет. Однако этот срок может быть сокращен до одного года, если, в частности, он обладает профессией и квалификацией, представляющей интерес для России. Кроме того, лицу, имеющему особые заслуги перед РФ, может быть выдано гражданство без соблюдения каких-либо условий. В любом случае решение принимается отдельным Указом Президента Российской Федерации.

Если Промеса объявят в международный розыск по линиям Интерпола или Европола, он может быть передан Нидерландам при условии его нахождения за пределами Российской Федерации. Однако заочный приговор в отношении Промеса еще не вступил в законную силу, и у его защитников имеется право на апелляционное обжалование в порядке, установленном законом Нидерландов. Этот процесс обычно занимает достаточно длительное время.

Несмотря на имеющиеся ограничения в законе для получения гражданства в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности и судимых на территории иностранного государства, возможность получения Промесом гражданства Российской Федерации не исключаю. Отказать ему могут по следующим причинам:

– неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений на территории РФ или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом (УК РФ);

– преследование в уголовном порядке компетентными органами РФ или компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом (до вынесения приговора суда или принятия решения по делу)».

Может ли Промес выступать за «Спартак» и дальше?

«УЕФА и ФИФА не могут повлиять на контрактные взаимоотношения Промеса и «Спартака», вынудив расторгнуть контракт. Данное решение принимается исключительно клубом в соответствии с договором и по его инициативе.

Таким образом, находясь на территории России, Промес в настоящее время (а возможно, и в будущем) защищен от выдачи правоохранительным органам Нидерландов. А также не может быть задержан и выдан другому государству как лицо, совершившее преступление. Потому в настоящее время не вижу никаких фактических и правовых ограничений для дальнейшего выступления Промеса за «Спартак».