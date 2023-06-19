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Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» уточнил важные моменты.

Утром 19 июня издание NOS сообщило, что суд Амстердама признал футболиста «Спартака» Квинси Промеса виновным с отягчающими обстоятельствами в деле по нанесению ножевого ранения своему двоюродному брату во время ссоры в 2020 году. Суд приговорил игрока к полутора годам тюрьмы. Представитель Промеса Роберт Малевич сообщил ТАСС, что Квинси подаст апелляцию и будет просить об отмене приговора.

«СЭ» обратился к адвокату Игорю Бушманову, управляющему партнеру АБ «АВЕКС ЮСТ», чтобы узнать, грозит ли что-то Промесу, пока он находится в России.

Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Может ли Россия выдать Промеса Нидерландам?

«Находясь на территории Российской Федерации, Промес может быть выдан Нидерландам только при наличии определенных правовых условий:

– при наличии заключенного между РФ и Нидерландами международного договора о выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступлений (экстрадиции). Такового на сегодняшний день не заключено;

– при поступлении в адрес РФ соответствующего запроса об оказании правовой помощи с просьбой об экстрадиции и с последующим применением положений статьи 462 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации»).

 
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Решение о выдаче иностранного гражданина является суверенным правом Российской Федерации. Обращаю внимание, что в соответствии со статьей 61 Конституции РФ «гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Таким образом, в случае получения Промесом гражданства России в установленном законом порядке на него будут распространены все вышеуказанные гарантии».

Футболист Квинси Промес
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Может ли Промес получить гражданство России?

«В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» иностранный гражданин может получить паспорт в случае, если проживает на территории страны со дня получения вида на жительство не менее пяти лет. Однако этот срок может быть сокращен до одного года, если, в частности, он обладает профессией и квалификацией, представляющей интерес для России. Кроме того, лицу, имеющему особые заслуги перед РФ, может быть выдано гражданство без соблюдения каких-либо условий. В любом случае решение принимается отдельным Указом Президента Российской Федерации.

Если Промеса объявят в международный розыск по линиям Интерпола или Европола, он может быть передан Нидерландам при условии его нахождения за пределами Российской Федерации. Однако заочный приговор в отношении Промеса еще не вступил в законную силу, и у его защитников имеется право на апелляционное обжалование в порядке, установленном законом Нидерландов. Этот процесс обычно занимает достаточно длительное время.

 
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Несмотря на имеющиеся ограничения в законе для получения гражданства в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности и судимых на территории иностранного государства, возможность получения Промесом гражданства Российской Федерации не исключаю. Отказать ему могут по следующим причинам:

– неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений на территории РФ или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом (УК РФ);

– преследование в уголовном порядке компетентными органами РФ или компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом (до вынесения приговора суда или принятия решения по делу)».

Может ли Промес выступать за «Спартак» и дальше?

«УЕФА и ФИФА не могут повлиять на контрактные взаимоотношения Промеса и «Спартака», вынудив расторгнуть контракт. Данное решение принимается исключительно клубом в соответствии с договором и по его инициативе.

Таким образом, находясь на территории России, Промес в настоящее время (а возможно, и в будущем) защищен от выдачи правоохранительным органам Нидерландов. А также не может быть задержан и выдан другому государству как лицо, совершившее преступление. Потому в настоящее время не вижу никаких фактических и правовых ограничений для дальнейшего выступления Промеса за «Спартак».

Квинси Промес
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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