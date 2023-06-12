«Зенит продолжит доминировать в РПЛ». Первый текст в «СЭ», написанный нейросетью

Что искусственный интеллект думает о чемпионате России?

Вы точно слышали о том, что нейросети уже научились писать целые статьи и скоро могут заменить журналистов. Пока этого не случилось, мы решили протестировать их и попросили ИИ под названием Perplexity написать текст на простую тему: «Итоги чемпионата России по футболу в сезоне-2022/23». В отличие от ChatGPT, эта нейросеть использует актуальные данные из поисковиков и в курсе всех событий, поэтому способна составить текст с верной информацией. Однако и Perplexity не была точна — в некоторых случаях она путала данные и даже выдумывала имена. Для удобства ложную информацию мы выделили.

Запрос был подробным: мы попросили нейросеть составить четкий план текста, обозначили манеру повествования, отправили примеры и необходимые для работы ссылки. Вот какой материал в ответ написала Perplexity:

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Введение

Российская премьер-лига (РПЛ) — это высшая футбольная лига в России, которая проводится с 1992 года. Сезон-2022/23 стал 31-м в истории чемпионата. В этом сезоне участвуют 16 команд, которые сражаются за звание чемпиона России.

Краткое описание каждой команды:

1. «Зенит» — чемпион России в прошлом сезоне, один из самых успешных клубов в России.

2. ЦСКА — один из самых популярных клубов в России, имеет большую базу фанатов.

3. «Спартак» — один из самых титулованных клубов в России, имеет большую базу фанатов.

4. «Ростов» — один из самых перспективных клубов в России, имеет молодой и талантливый состав.

5. «Ахмат» — клуб из Чеченской Республики, имеет большую поддержку в регионе.

6. «Краснодар» — один из самых перспективных клубов в России, имеет молодой и талантливый состав.

7. «Динамо» — один из самых титулованных клубов в России, имеет большую базу фанатов.

8. «Оренбург» — клуб из Оренбургской области, имеет молодой и перспективный состав.

9. «Локомотив» — один из самых титулованных клубов в России, имеет большую базу фанатов.

10. «Сочи» — новый клуб в РПЛ, имеет амбициозные планы на будущее.

11. «Урал» — клуб из Екатеринбурга, имеет большую поддержку в регионе.

12. «Крылья Советов» — клуб из Самары, имеет большую поддержку в регионе.

13. «Факел» — клуб из Воронежа, имеет большую поддержку в регионе.

14. «Пари НН» — клуб из Нижнего Новгорода, имеет молодой и перспективный состав.

15. «Химки» — клуб из Московской области, имеет молодой и перспективный состав.

16. «Торпедо» — клуб из Москвы, имеет большую базу фанатов.

Информация о трансферах и составах команд:

В этом сезоне произошло множество трансферов, некоторые из которых были очень звучными. Например, «Зенит» подписал бразильского нападающего Малкома, а ЦСКА — голландского защитника Джана Лукаса Штама. Кроме того, многие команды усилили свои составы молодыми и талантливыми игроками.

Так мог бы выглядеть голландский защитник Джан Лукас Штам. Да, с изображением футболистов у нейросетей есть некоторые проблемы.

Турнирная таблица

Вот итоговая турнирная таблица чемпионата России по футболу в сезоне-2022/23:

1. «Зенит» — 70 очков

2. ЦСКА — 58 очков

3. «Спартак» — 54 очка

4. «Ростов» — 53 очка

5. «Ахмат» — 50 очков

6. «Краснодар» — 48 очков

7. «Оренбург» — 46 очков

8. «Динамо» — 45 очков

9. «Локомотив» — 39 очков

10. «Сочи» — 37 очков

11. «Урал» — 36 очков

12. «Крылья Советов» — 32 очка

13. «Пари НН» — 30 очков

14. «Факел» — 30 очков

15. «Химки» — 18 очков

16. «Торпедо» — 13 очков

Чемпионом России по футболу в сезоне-2022/23 стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третьим финишировал «Спартак», а «Ростов» остался четвертым. «Торпедо» и «Химки» покинули премьер-лигу, а в следующем сезоне их заменят «Рубин» и «Балтика».

Краткий обзор турнирной таблицы на разных этапах сезона:

• На начальном этапе сезона лидировали «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

• В середине сезона «Ростов» и «Ахмат» смогли догнать лидеров и занять высокие места в турнирной таблице.

• В конце сезона «Зенит» уверенно лидировал и стал чемпионом России.

• Статистика лучших бомбардиров и игроков:

• Лучшим бомбардиром сезона стал Гедеон Гузина из ЦСКА, забивший 11 голов.

• Лучшим игроком сезона был признан Малком из «Зенита».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интересные события сезона

Топ-10 событий РПЛ в сезоне-2022/23

• «Зенит» стал чемпионом России в этом сезоне, показав свою высокую игровую культуру и профессионализм.

• ЦСКА занял второе место в турнирной таблице и продемонстрировал свою силу и стабильность.

• «Спартак» занял третье место в турнирной таблице и показал свою борьбу и настойчивость.

• «Ростов» и «Ахмат» смогли догнать лидеров и занять высокие места в турнирной таблице, что является большим достижением для этих команд.

• «Сочи» показал хорошие результаты в своем первом сезоне в РПЛ и продемонстрировал свой потенциал.

• «Динамо» и «Оренбург» показали нестабильные результаты в этом сезоне и не смогли показать свой лучший футбол.

• «Локомотив» и «Краснодар» не смогли повторить свои успехи прошлых сезонов и заняли низкие места в турнирной таблице.

• «Урал» и «Крылья Советов» показали средние результаты в этом сезоне и не смогли добиться большего.

• «Пари НН» и «Факел» не смогли показать хорошие результаты в РПЛ.

• «Химки» и «Торпедо» показали неудовлетворительные результаты в этом сезоне и заняли нижние места в турнирной таблице.

Общий итог сезона РПЛ-2022/23

Сезон РПЛ-2022/23 был очень интересным и насыщенным. Команды продемонстрировали свой высокий уровень игры в борьбе за медали и места в турнирной таблице. «Зенит» стал чемпионом России, ЦСКА занял второе место, а «Спартак» занял третье место. «Ростов» и «Ахмат» продемонстрировали свой потенциал и заняли высокие места в турнирной таблице.

Фото ФК «Зенит»

Прогноз на итог чемпионата России по футболу в сезоне-2023/24

Сезон РПЛ-2022/23 был очень интересным и насыщенным. Следующий сезон РПЛ обещает быть еще более интересным и насыщенным. Вот наш прогноз на итог чемпионата России по футболу в сезоне-2023/24:

• «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ и станет чемпионом России в третий раз подряд.

• ЦСКА и «Спартак» будут продолжать бороться за второе и третье места в турнирной таблице.

• «Ростов» и «Ахмат» продолжат демонстрировать свой потенциал и займут высокие места в турнирной таблице.

• «Сочи» продолжит продвигаться вверх и займет высокое место в турнирной таблице.

• «Динамо» и «Оренбург» продолжат показывать нестабильные результаты.

• «Локомотив» и «Краснодар» будут стремиться вернуться к своим успехам прошлых сезонов.

• «Урал» и «Крылья Советов» продолжат показывать средние результаты.

• «Химки» и «Торпедо» будут бороться за выживание в РПЛ.

Реформы в РПЛ

РФС продолжает проводить реформы в лигах, чтобы улучшить экономическое состояние российского футбола. Один из вариантов реформы лиги — дополнительный турнир по итогам гладкого чемпионата. Это может привести к изменению формата турниров и правил проведения матчей. Однако пока не известно, какие изменения будут внесены в РПЛ в следующем сезоне.

Значимость РПЛ для футбола в России

РПЛ играет важную роль в развитии футбола в России. Большинство матчей РПЛ будут интересными и жаркими, что привлечет больше болельщиков и поможет продвижению футбола в России. Кроме того, РПЛ является площадкой для молодых талантов, которые могут проявить себя и получить шанс сыграть на международной арене.