Проблемы Абаскаля, трансферы, тактика. Каким будет «Спартак» весной?

Московский «Спартак» завершил зимнюю трансферную кампанию и провел уже четыре товарищеских матча на сборах. Вся информация о подготовке команды ко второй части сезона — в материале «СЭ».

Линия обороны

В основной своей тактической модели Абаскаль использует схему с четырьмя защитниками. Правда, в игре с «Краснодаром» после того, как счет стал 2:0 в пользу красно-белых, команда перестроилась на игру в три центральных. Это мы уже видели в первой части сезона, но данная схема все-таки является резервной. К тому же команда ее хорошо знает по прошлым сезонам.

Основной парой центральных ближе к концу сезона видятся Алексис Дуарте и Георгий Джикия. Однако парагваец пока, если честно, создает впечатление человека, не особо понимающего, куда он попал. Судя по соцсетям, поездка за пределы Южной Америки для парня в диковинку. Остается лишь надеяться, что с этим стрессом Дуарте справится как можно скорее.

Как и быстро наберет форму второй зимний новичок Томаш Тавареш. Он уже восстановился после травмы и сыграл в Зимнем кубке РПЛ. Абаскаль прекрасно знает качества португальца по совместной работе в «Базеле» и, судя по всему, видит его основным левым защитником (или латералем при схеме с тремя центральными). Жаль, не удалось поговорить с новичком даже в микс-зоне — Таварешу пока разрешили ответить ровно на один вопрос журналистов.

Основная линия обороны «Спартака» при условии хорошей формы всех футболистов и отсутствия травм видится такой: Хлусевич, Дуарте, Джикия, Тавареш.

Справа Даниила Хлусевича вполне может подменить тезка Денисов, который и отыграл на этой позиции большую часть матчей летом и осенью. Однако, судя по зимним матчам, именно Хлусевича Абаскаль предпочитает как игрока основы.

Даниил Хлусевич, Марио Чурич и Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Линия полузащиты

Тут все довольно просто: либо три, либо четыре (при схеме 3-4-3) полузащитника в центре. И с основными игроками на этих позициях Абаскаль, судя по всему, определился еще на первом сборе: Роман Зобнин, Руслан Литвинов и Данил Пруцев. Во всяком случае таковой выглядит основная тройка центральных полузащитников, пока форму не набрал Кристофер Мартинс.

Люксембургский полузащитник получил травму 4 сентября и пропустил остаток года. Сейчас он восстановился и уже сыграл в Зимнем кубке РПЛ. Вопроса два: когда Мартинс обретет прежние игровые кондиции и кого он вытеснит из состава. Мой прогноз — Крис будет делить игровое время с Пруцевым.

Как и в обороне, в полузащите у красно-белых есть по два игрока на позицию: тут и Денисов, играющий в центре посильнее, чем справа в защите, и еще один Даниил — Зорин, и восстанавливающийся после травмы Наиль Умяров. В общем, проблем с выбором состава у испанца быть не должно.

Кристофер Мартинс. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Линия нападения

Зато должны быть в вопросе выбора атакующей тройки. Правда, проблемы приятные: в атаке у «Спартака» футболистов более чем достаточно. В матчах на первом сборе и Зимнем кубке РПЛ Абаскаль использовал Александра Соболева, Шамара Николсона, Кейта Бальде, Павла Мелешина, Михаила Игнатова и Антона Зиньковского.

Причем Соболев и Бальде играли, как правило, на флангах атаки. Александр особенно понравился в последнем матче с «Краснодаром», где великолепно действовал в подыгрыше. Казалось бы, снова по два футболиста на позицию, но у «Спартака» есть еще лучший игрок 2022 года по версии «СЭ» Квинси Промес, индивидуально тренирующийся в Москве, и набирающий форму Виктор Мозес. И оба они при условии отсутствия травм и хорошей формы займут место в старте.

На три места в атаке претендуют сразу восемь игроков. И попробуй реши, кто из них более запасной... Вот тут-то головной боли у Абаскаля точно будет достаточно. И Мелешин, и Зиньковский отлично проявили себя в зимних товарищеских матчах. Соболев великолепен на фланге в подыгрыше, хотя и центрфорварда исполнить может. Бальде испанец тоже использует на фланге, хотя и тот может сыграть центрфорварда. Пожалуй, лишь Шамар из всей атакующей восьмерки (!) наиболее ограничен своей ролью центрального нападающего. В общем, будет непросто.

В целом Абаскаль получил то, что хотел: по два игрока на каждую позицию минимум. Ушедших Миху Мевлю и Николая Рассказова заменили Дуарте и Таварешем, а Неманья Максимович, которого тренер вовсе и не просил, в «Спартак» не перешел. Трансферная кампания удовлетворила все запросы главного тренера, и теперь дело за ним.

Многих болельщиков тревожит хорошая форма команды, в том числе и физическая. Но пока ребята играют по 45-60 минут, проблем с «физикой» быть не должно. А вот к возобновлению сезона команда уже должна быть в оптимальных кондициях.

Отмечу еще один момент: в Абу-Даби вместе с Абаскалем находится его супруга Алехандра. Поддержка близких людей помогает, а особенно когда в семействе ожидается пополнение (судя по фото в соцсетях). Учитывая сложности логистики поездок в Испанию, здорово, что тренер и его супруга могут быть вместе так долго — с конца ноября. Вспоминая о причинах ухода Доменико Тедеско и Паоло Ваноли, это очень важно.

Гильермо Абаскаль и переводчик Владимир Иринчеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

По матчам на Зимнем кубке РПЛ «Спартак» производит хорошее впечатление. Однако впереди заключительная игра турнира с «Сочи» — и вот тут будет очень интересно посмотреть за противостоянием идей Абаскаля и Курбана Бердыева. А уже 22 февраля красно-белые встретятся с Артемом Дзюбой и «Локомотивом» в Кубке России. Будет горячо!