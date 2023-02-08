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Дзюба начнет против «Спартака» и Карпина. Это — огонь!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Артем Дзюба на презентации в «Локомотиве».
Фото ФК «Локомотив», Соцсети
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Мнение Игоря Рабинера.

Дзюба в «Локомотиве». Неожиданно и интригующе. После «Аданы» казалось, что Артем в свои 34 уже уверенно идет с базара. Даже в РПЛ он с ноября, после досрочного отъезда из Турции, до начала февраля никому не был интересен. И вдруг — Черкизово.

«Локо» с четвертым по дороговизне составом идет третьим с конца, и ему надо укреплять атаку. Это понятно, и громкость имени в этом смысле соответствует статусу клуба. В отличие от «Торпедо», с которым у Артема не срослось.

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Но под Дзюбу надо подстраивать всю игру команды. А времени до возобновления сезона осталось мало. Фактически все наработки Михаила Галактионова в атаке за весь предыдущий зимний отрезок пойдут коту под хвост. При этом в какой форме Артем — никто не знает.

Если в плохой и Галактионов поймет, что играть он не должен, — из гипотетически мощного усиления Дзюба превратится в бомбу изнутри. Мотивированный Дзюба — это Дзюба, страшный для соперников (и то неизвестно, страшный ли в 34 с половиной), а Артем недовольный страшен для собственной команды. Поэтому молодой тренер должен понимать, что в лице Дзюбы играет с огнем, который в зависимости от порыва ветра может обратиться в любую сторону — и на чужих, и на своих.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Галактионов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пока вообще невозможно предсказать, что из всего этого получится. Не выйдет ли, например, из Дзюбы в «Локо» Криштиану в «МЮ» при тен Хаге. Правда, Артем красно-зеленым никогда не был, и права голоса как ветеран команды в собственных глазах, в отличие от Роналду, не имеет. Но разве Дзюбу это когда-нибудь останавливало?

А Галактионова, меж тем, взяли в Черкизово не только спасать (для этой узкой задачи могли и кого поопытнее найти), но и строить новую команду. Как и тен Хага в Манчестер. И сомнительно, что ветеран с огромным эго в эту вторую задачу сильно вписывается.

Поэтому контракт, думается, и заключен только до конца сезона. Чтобы стороны в процессе совместной работы посмотрели друг на друга, имели время и возможность решить, по пути ли им будет дальше.

Занятен ещё тот факт, что начнет Дзюба в новой команде в матче на Кубке со «Спартаком», а в первом туре после возобновления чемпионата сыграет против Карпина. Мотивация для экс-капитана сборной, куда ее нынешний главный тренер его не вызывает и никогда не вызовет, — круче не придумаешь.

Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба. «Если выразить цензурно отношение к Дзюбе одним словом, то это — «безразличие». Монолог Валерия Карпина

Недавно в «СЭ» был опубликован фрагмент монолога Карпина для моей книги «Спартаковские исповеди», названный так: «Если выразить цензурно отношение к Дзюбе одним словом, то это — безразличие». Да, записывал это интервью я более полугода назад, но едва ли с тех пор что-то в их отношении друг к другу изменилось.

И Карпин vs Дзюба — это будет самое звучное противостояние 18-го тура. Самый бодрый выход из межсезонья, который только можно представить. И вообще, с появлением Дзюбы в «Локо» российская футбольная весна-2023 заиграет новыми сочными красками.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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69
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«В какой Дзюба сейчас форме? Он форму Слуцкому помогал покупать. Но пять голов за «Локо» забьет»