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Сегодня, 11:00

Спасибо Гончаренко и Осинькину! «Урал» и «Крылья» показывают: футбол — это не только подбор игроков и бюджет

Игорь Рабинер
Обозреватель
Радость футболистов «Урала» после гола в ворота «Спартака».
Фото ФК «Урал»
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Обозреватель «СЭ» — о главных событиях 4-го тура РПЛ.

Самара обязана была громить «Локо». За Осинькина обидно: футбол иногда бывает жестоким

Если пятница и начало субботы продолжали маленькую футбольную революцию в РПЛ, где неожиданные результаты переплетались с тоннами забитых мячей, то конец субботы и все воскресенье жестко ее подавили. Совершенно не вытекавший из логики игры, шальной гол Константина Марадишвили, позволивший «Локомотиву» сравнять счет на исходе матча с «Крыльями Советов» при полном преимуществе последних, словно стал переломным моментом. До того «Урал» обыграл «Спартак» в матче с невероятным сценарием, а Самара «возила» железнодорожников у них дома. После — пять явных фаворитов, «Краснодар», «Ростов», «Динамо», «Зенит» и ЦСКА, разнесли оппонентов с общим соотношением мячей 12:1.

Особенно в воскресенье каждая из топ-команд могла потерять очки, но никто из пяти не выиграл даже в один мяч — либо в два, либо, как «Ростов», в три. И результативность как раз в это время упала: в среднем в этих пяти встречах клубы забивали 2,6 мяча, тогда как в трех предыдущих турах было не менее 3,25. Неужели энтузиазм футбольных Золушек иссяк, и теперь все пойдет по обычному сценарию?

«Урал» с «Крыльями», однако, показывают: все не так просто. По идее они должны были сейчас делить второе-третье места с десятью очками вслед за «Краснодаром», но пропущенный на финише матча гол отбросил волжан на четвертое. Тем не менее игра обеих команд, абсолютно разная, но одинаково интересная и содержательная, показывает: не обязательно арифметическая сумма мастерства игроков дает общий результат.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре) с&nbsp;мячом против футболистов &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Как же «отскочил» «Локомотив»! «Крылья» наиграли на победу, но пропустили первым ударом в створ

О екатеринбуржцах по итогам матча со «Спартаком» речь уже шла, сейчас чуть подробнее остановлюсь на самарцах. Сказать, что «Локомотив» «отскочил» в матче с ними — значит не сказать ничего. «Крылья» в Черкизове редко вылетали из штрафной Лантратова, и иногда казалось, что Илья снова оказался в «Химках» и один бьется с 11 соперниками. Он и пенальти Бенхамина Гарре, пробитый паненкой, взял, и добить не дал. Он в целом был великолепен.

Когда, однако, Николай Рассказов с паса Гарре 20-м ударом гостей все-таки забил, это казалось воплощением высшей справедливости, потому что до такой степени выигранный матч невозможно не выиграть! Оказалось — возможно. Марадишвили забил издали первым ударом «Локо» в створ. 2-21 по ударам всего, 1-10 — в створ, 2-11 — по угловым... Эта статистика говорит обо всем, что было в этом матче. Она — словно из худших времен Гисдоля и Циннбауэра, или как их там?

Сергей Пиняев и Максим Глушенков, лучшие еще недавно игроки «Крыльев», которые прошлой зимой перешли из Самары в «Локо», в субботу вышли в стартовом составе. И я уже второй матч подряд вижу Пиняева, с нехарактерной злостью бьющего соперников по ногам. На него это совершенно не похоже.

Николай Рассказов.
Фото ФК «Крылья Советов»

Что происходит с «Локомотивом» — понять сложно. Ну, не было в субботу Артема Дзюбы (тоже находящегося на таком нервяке, что на ровном месте нахамил репортеру, попытавшемуся взять у него интервью и не спросившему ничего запредельного), — и что? Без форварда-ветерана уже и победить невозможно? На нем свет клином сошелся? Остальные-то ключевые игроки были.

Но у этой команды, не просто сохранившей летом состав, а даже укрепившейся, нет вообще ничего общего с той, что мы видели весной. И Михаилу Галактионову придется искать ответы на кучу вопросов. Проигрывать-то он при четырех набранных в четырех турах очках должен был не только ЦСКА, но и «Рубину», и «Крыльям», и взял эти два очка только за счет характера.

Больше всего мне сейчас обидно за Игоря Осинькина, снова построившего отличную команду. Она не должна — обязана была не просто обыгрывать, а громить «Локомотив». Иногда футбол очень жесток. Но спасибо им с Виктором Гончаренко, показывающим: результат этой игры — нечто большее, чем просто подбор игроков и бюджет клуба.

Что случилось с Мартыновичем в эпизоде с первым голом «Ростова»?!

Что же касается соперника «Локомотива» по первому туру, то вот к чему может привести ситуация, когда ты не выигрываешь, по сути, выигранный матч («Крыльям» на заметку). «Рубин» в Черкизово был интереснее «Локо» (что не так сложно — но это мы теперь понимаем, а тогда еще в умах царила весенняя инерция), но, ведя 2:1, вопреки логике игры на 88-й получил от Изидора. 2:2.

Далее — крайне неубедительная домашняя ничья с «Оренбургом» при преимуществе гостей. А потом — 1:4 от «Спартака», 0:3 от «Ростова» и якобы подвисший после этого Рашид Рахимов.

А ведь начни Казань сезон с закономерной победы в гостях над одним из фаворитов чемпионата, у нее уже после первого тура было бы больше очков, чем сейчас после четырех. И уверенности у игроков было бы в сто раз больше, и на «Оренбург» (его состояние мы тоже видим) они вышли бы совсем другими. И уж точно не было бы никаких даже слухов, мини-намеков на тренерскую отставку. Хотя они и сейчас вполне могут оказаться чистой «уткой». Вот так какие-то считанные минуты и один гол могут задать тон сезону и развернуть судьбу команды в нем.

&laquo;Я&nbsp;все вижу!&raquo;&nbsp;&mdash; говорит судья Павел Кукуян Владиславу Сарвели и&nbsp;отменяет гол железнодорожника.

У «Рубина» просматривается очевидная проблема — катастрофическая игра в обороне. «Спартаку», «Динамо» и другим есть чем подобное компенсировать (а бело-голубые сейчас с «Балтикой» и сзади надежно сыграли), казанцам — сложнее. Когда в субботу я пересматривал голы дня в РПЛ, то кое-что меня просто шокировало.

Но вначале — о том, что порадовало, и не у «Рубина». Далеко не всегда даже на телеповторах показывают важные действия, предшествующие забитым мячам, и приходится их вылавливать по крупицам. Вот, например, первый гол «Ростова» за авторством Николая Комличенко. Что мы видим на большинстве повторов? Только прострел 40-го номера, Ильи Вахания, и замыкание Комличенко в одно касание.

А ведь это только финал, красота же атаки — в других вещах. Во-первых, в «черпачке» Виктора Мелехина на ход Алексею Ионову. Его вообще показали только на третьем повторе. Далее защитник «Рубина» Рустамжон Ашурматов вроде бы первый на мяче, но Ионов его выцарапывает, выигрывает борьбу, разворачивается и катит между двумя защитниками свободному Вахания. Это все тоже в трех из четырех повторов видно в обрезанном виде (только завершающая фаза с пасом между двумя защитниками). Режиссер трансляции должен тоньше чувствовать футбол, понимать, в чем была соль атаки. Хорошо, хоть раз показал ее во всей красе. Но нужно, убежден, чаще.

Именно на третьем повторе видно, кто один из двух главных виновников гола — 11-й номер «Рубина» Даниил Кузнецов. Вначале он играет по Вахания, потом, когда завязывается борьба между Ионовым и Ашурматовым, зачем-то бросает его и спешит партнеру на помощь. В результате мяч между ними двумя пролетает к абсолютно свободному Вахания, и тому ничто и никто не мешает покатить голевой пас на Комличенко. И вот тут мы подходим к главному.

Метрах в трех от Комличенко стоит опытнейший Александр Мартынович. И не делает к нему ни шага в течение всего эпизода. Хотя по всей логике эпизода это его игрок, но после гола Мартынович начинает кому-то на что-то указывать рукой. Видимо, опорнику Умарали Рахмоналиеву, который тоже сторожил воздух. Но он-то, по крайней мере, возвращался, находился в движении, а центральный защитник Мартынович изначально должен был действовать по центрфорварду и всю дорогу находился против него!

А даже если я неправильно оцениваю эпизод, и Мартынович был страхующим, а отвечать за Комличенко должен был Рахмоналиев — как Александр, явно видевший, что тот не успевает, не сделал пары шагов навстречу центрфорварду? Эпизод для него был в статике, ему никуда бежать не надо было, они с Комличенко кучу времени стояли друг напротив друга, как дуэлянты перед выстрелами.

Полузащитник &laquo;Ростова&raquo; Даниил Глебов ведет борьбу за&nbsp;мяч с&nbsp;нападающим &laquo;Рубина&raquo; Даниилом Кузнецовым. У «Рубина» шесть матчей без побед на старте сезона. «Ростов» разгромил казанцев

И именно эта деталь, роль статиста во всем моменте без малейших попыток его изменить, вызывает у меня большие вопросы. Я ничего не утверждаю. Я только указываю на крайне странные действия игрока с огромным опытом.

Кузнецову, сделавшему первую грубую ошибку в этой атаке «Ростова», 20 лет, у него совсем нет опыта игры в РПЛ, и ему простительно. Но не Мартыновичу. Не потому что игрок не может ошибиться. Он не машина. А потому что, когда человеку 35 лет, у него более чем двести игр в РПЛ, 49 — в еврокубках, 75 — за сборную, такая пассивность в простейшем, как кажется со стороны, эпизоде не может не смущать.

Впрочем, когда я поинтересовался мнением коллег, они указали на то, что Мартынович играет так весь нынешний сезон, и в предыдущих матчах у него тоже были катастрофические ошибки. На основании этого они делают вывод, что у и так не самого выдающегося игрока обороны исчерпался его карьерный ресурс, и не более того.

Арсен Захарян и&nbsp;Сергей Паршивлюк на&nbsp;трибуне перед игрой с &laquo;Балтикой&raquo;.

У Шунина — сотый «сухарь» в РПЛ! Теперь он будет просить Личку все время выходить на матчи в розовом свитере

Марцел Личка продолжает поражать. Теперь он упаковал в стартовый состав одновременно Константина Тюкавина, Вячеслава Грулева и Федора Смолова — второго отправил направо, третьего — на уже привычное ему в этом сезоне место «десятки». Даже при полном осознании ультраатакующей философии чеха не думал, что такое возможно. Я и в Тюкавина-то с Грулевым вместе верил только на определенных отрезках, когда надо отыгрываться или дожимать. А тут — втроем!

Интересно было посмотреть, что из этого выйдет против организованной, структурированной, крепкой, как одноименное пиво-«девятка», «Балтики». Которая, кстати, и в этот день не перестала таковой быть.

Первый гол вскоре после перерыва стартовый состав и забил — правда, главные роли сыграли другие люди. Два ключевых игрока «Динамо» в первой голевой атаке — два крайних защитника. Дмитрий Скопинцев на чужой половине поля отобрал, прошел и прострелил, а очень симпатичный Личке 19-летний Станислав Бессмертный (у которого был первый матч в РПЛ в стартовом составе) вторым темпом замкнул.

Это — еще одно яркое подтверждение остроатакующей философии Лички. Мог ведь юный игрок, увидев включение другого крайнего защитника, не рисковать и не идти в штрафную — но сделал это. Наверняка установка такая — притом что многие тренеры категорически запрещают обоим крайним защитникам одновременно участвовать в атаке. У Лички — иначе. И вот эффект.

Второй предголевой отбор того же Скопинцева, которому я дал бы приз лучшему игроку матча (нечасто крайние защитники играют такую роль, что с них начинаются оба гола команды), случился в той же зоне, чуть ли не в той же точке — у левой бровки где-то на границе второй и верхней трети поля. И — через пас Муми Нгамале, который провел очень хороший матч — произошел мастерский удар Дениса Макарова в лузу. А он вышел вместо Смолова на ту же позицию «десятки», отрепетировав это в кубковом матче с «Краснодаром». Еще одна находка Лички!

Антон Шунин провел сотый сухой матч в РПЛ. Поздравления вратарю! Редко сейчас такое бывает, что вся карьера — в одной команде, и все достижения — тоже. Респект.

То, что «Динамо» сыграло на ноль (хоть и не без моментов у «Балтики» — удар Яна Казаева в первом тайме, отбитый Антоном, был хорош, а потом и на ошибочную скидку Сабы Сазонова Шунин среагировал моментально и накрыл мяч в ногах у соперника) показывает: у «Динамо» налаживается с балансом. Возможно, наконец-то переварены и большие нагрузки на сборах. Хаоса в обороне бело-голубых было гораздо меньше обычного. Фабиан Бальбуэна на этот раз реально «генералил», хорош был Николас Маричаль, которого хвалит по работе на тренировках Личка. Ну, а Диего Лаксальт в опорной зоне снова оказался в полном порядке.

Ну, и вот к чему привел розовый свитер Марцела! Шунин теперь будет просить тренера всегда его надевать.

Арсен Захарян с трибун «ВТБ Арены» мог порадоваться: уже почти бывшие партнеры хорошо смотрелись и без него. Грулев, хоть на этот раз и не забил, заменил его в составе вполне полноценно. Их взаимодействие со Смоловым и Тюкавиным тоже было приличным: Константин и Вячеслав вполне могли забить (особенно — при чистом выходе один на один у Тюкавина), и больших дыр в обороне не возникало.

Футболисты &laquo;Реал Сосьедада&raquo; качают своего тренера Иманола Альгуасиля. Тренер-фанат, ставка на воспитанников и зрелищный футбол. Что ждет Захаряна в «Реал Сосьедад»

А всю «Балтику» ко второму тайму выпили. Совсем ее что-то после перерыва не видно было, кроме последних минут: ноль ударов в створ против четырех у хозяев, хотя в первом тайме цифры были абсолютно равные.

Что касается трансфера Захаряна, то фраза Лички, назвавшего его уже игроком «Реал Сосьедад», конечно, радует, но хочется уже увидеть эту новость в официальном виде. Кажется, все уже очень-очень близко. Клуб из Сан-Себастьяна — это для динамовца очень солидно: четвертое место в ла лиге, участие в Лиге чемпионов. И при этом не топ-топ клуб, где играть не было бы никаких шансов. Наконец, Арсен сам всегда мечтал в первую очередь об Испании, а сейчас он находится в оптимальных кондициях, преодолев прошлогодний кризис.

У «Динамо» тогда появится новая головная боль — кем его заменить. Но она прогнозируемая, и работа по полузащитнику атакующего плана, знаю, ведется. А Арсену, который, выходит, закончил динамовский этап карьеры победным голом «Краснодару» в кубковом матче-супертриллере — только удачи!

Антон Заболотный забил победный гол ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА прошли по тонкому льду

Если «Динамо» выиграло более или менее уверенно, то победы в те же два мяча «Зенита» и ЦСКА не должны вводить в заблуждение: в обоих случаях у фаворитов были большие проблемы до последних минут. Может, у петербуржцев их оказалось бы еще больше, если бы ряд игроков «Факела» не вышел на поле «Газпром Арены» с неправильно подобранными бутсами, из-за чего у них в первом тайме несколько раз ехали ноги — в частности, у Сергея Божина и Андрея Менделя. В одном из случаев, когда упал Божин, Иван Сергеев выскочил один на один и мог сделать дубль — но воронежцев спас вратарь Виталий Гудиев.

Прекрасно помню, в какой ярости бывал Юрий Палыч, когда футболисты не угадывали с шипами, надевали не 12-, а шестишиповые и начали проскальзывать. Что-то мне подсказывает, что его ученик Вадим Валентинович, снова из-за травмы восседавший в технической зоне на стуле, устроил в перерыве по аналогичному поводу легкий тарарам. И при том, что с 0:1 к перерыву «Факелу» изрядно повезло, во втором тайме это была другая команда. Весь старт сезона у нее беда с реализацией — вот и сейчас вышло так же, а в одном из эпизодов пенальти в ворота Михаила Кержакова помешал только предшествующий фол у воронежцев в атаке. Но сказать, что в целом по матчу «Зенит» перед «Спартаком» сделал очень уж большой шаг вперед, нельзя.

У ЦСКА — немного другая история, скорее связанная с самоуспокоением. Закончилось-то все хорошо — могучим выстрелом 17-летнего Михаила Рядно в бутсах из прошлого века внешней стороной стопы в «девятку»! Да, этот удар только добил «Сочи», счет к тому моменту уже был 2:1. Но когда совсем еще пацан забивает такое голасо, не похвалить его нельзя. Рядно вообще из матча в матч выходит очень уверенно — достаточно вспомнить его появление на поле во встрече с «Локомотивом».

Но нельзя не похвалить и «Сочи». Оставшись в начале второго тайма в меньшинстве и забив автогол, команда Дмитрия Хохлова вдруг перехватила инициативу, минут 15 атаковала и заслуженно — по этому отрезку — сравняла счет. Это был ее первый и последний удар в створ, где в этот день отсутствовал Игорь Акинфеев. Все сильно напомнило ничью ЦСКА с «Локо» в прошлом сезоне.

Но «Сочи», забив, теперь уже сам стал оборонять победный счет, напрочь забыл об атаке — вот почему, если игра вам давалась? И «барсы» были за это наказаны. Сначала один Заболотный забил другому, отмазавшись за абсурдный промах на Кубок с «Факелом» (за который он, кстати, извинился перед командой в раздевалке), а затем зарядил из своей новенькой пушки Рядно.

В целом по игре ЦСКА, конечно, заслужил победы. Но за тот проваленный отрезок после гола футболисты, не сомневаюсь, получат от Владимира Федотова по полной. Они прошли по очень тонкому льду.

13&nbsp;августа. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Антон Заболотный. Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»

Армейцы поднялись на третью строчку таблицы, обогнав по дополнительным показателям «Спартак», «Зенит», так низко на старте при Сергее Семаке не бывавший, — на шестое, которое делит с «Динамо» и «Ростовом». А первое — у «Краснодара»!

Четыре его победы в четырех матчах — это заявка на что-то серьезное в этом чемпионате. При Владимире Ивиче у «быков» исчезла былая ажурность, зато появилась основательность и гармония. Она стала способна выигрывать даже без фейерверков, тогда как раньше второе было условием первого, а трофеи так не завоевываются. «Краснодар» понял, что победы — это не только праздник, но и каждодневный труд.

Эдуард Сперцян. Идеальный «Краснодар»: дубль Сперцяна в Оренбурге поднял «быков» на первое место!

Рад и за Эдуарда Сперцяна, который начал сезон тяжеловато, но сейчас явно разыгрывается. Первый гол, кстати, он забил во вполне традиционном краснодарском стиле.

Вопрос в том, что его отъезд или неотъезд может стать для результата команды ключевым фактором. Поэтому не удивлюсь, если Сергей Галицкий, которого Сперцян глубоко уважает и считает чуть ли не вторым отцом, уговорит его остаться. Ведь начало этого сезона впервые за долгое время обещает «открытое» чемпионское звание. А у «Краснодара» все еще нет ни одного трофея.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Игорь Осинькин
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