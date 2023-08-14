Спасибо Гончаренко и Осинькину! «Урал» и «Крылья» показывают: футбол — это не только подбор игроков и бюджет

Обозреватель «СЭ» — о главных событиях 4-го тура РПЛ.

Самара обязана была громить «Локо». За Осинькина обидно: футбол иногда бывает жестоким

Если пятница и начало субботы продолжали маленькую футбольную революцию в РПЛ, где неожиданные результаты переплетались с тоннами забитых мячей, то конец субботы и все воскресенье жестко ее подавили. Совершенно не вытекавший из логики игры, шальной гол Константина Марадишвили, позволивший «Локомотиву» сравнять счет на исходе матча с «Крыльями Советов» при полном преимуществе последних, словно стал переломным моментом. До того «Урал» обыграл «Спартак» в матче с невероятным сценарием, а Самара «возила» железнодорожников у них дома. После — пять явных фаворитов, «Краснодар», «Ростов», «Динамо», «Зенит» и ЦСКА, разнесли оппонентов с общим соотношением мячей 12:1.

Особенно в воскресенье каждая из топ-команд могла потерять очки, но никто из пяти не выиграл даже в один мяч — либо в два, либо, как «Ростов», в три. И результативность как раз в это время упала: в среднем в этих пяти встречах клубы забивали 2,6 мяча, тогда как в трех предыдущих турах было не менее 3,25. Неужели энтузиазм футбольных Золушек иссяк, и теперь все пойдет по обычному сценарию?

«Урал» с «Крыльями», однако, показывают: все не так просто. По идее они должны были сейчас делить второе-третье места с десятью очками вслед за «Краснодаром», но пропущенный на финише матча гол отбросил волжан на четвертое. Тем не менее игра обеих команд, абсолютно разная, но одинаково интересная и содержательная, показывает: не обязательно арифметическая сумма мастерства игроков дает общий результат.

О екатеринбуржцах по итогам матча со «Спартаком» речь уже шла, сейчас чуть подробнее остановлюсь на самарцах. Сказать, что «Локомотив» «отскочил» в матче с ними — значит не сказать ничего. «Крылья» в Черкизове редко вылетали из штрафной Лантратова, и иногда казалось, что Илья снова оказался в «Химках» и один бьется с 11 соперниками. Он и пенальти Бенхамина Гарре, пробитый паненкой, взял, и добить не дал. Он в целом был великолепен.

Когда, однако, Николай Рассказов с паса Гарре 20-м ударом гостей все-таки забил, это казалось воплощением высшей справедливости, потому что до такой степени выигранный матч невозможно не выиграть! Оказалось — возможно. Марадишвили забил издали первым ударом «Локо» в створ. 2-21 по ударам всего, 1-10 — в створ, 2-11 — по угловым... Эта статистика говорит обо всем, что было в этом матче. Она — словно из худших времен Гисдоля и Циннбауэра, или как их там?

Сергей Пиняев и Максим Глушенков, лучшие еще недавно игроки «Крыльев», которые прошлой зимой перешли из Самары в «Локо», в субботу вышли в стартовом составе. И я уже второй матч подряд вижу Пиняева, с нехарактерной злостью бьющего соперников по ногам. На него это совершенно не похоже.

Николай Рассказов. Фото ФК «Крылья Советов»

Что происходит с «Локомотивом» — понять сложно. Ну, не было в субботу Артема Дзюбы (тоже находящегося на таком нервяке, что на ровном месте нахамил репортеру, попытавшемуся взять у него интервью и не спросившему ничего запредельного), — и что? Без форварда-ветерана уже и победить невозможно? На нем свет клином сошелся? Остальные-то ключевые игроки были.

Но у этой команды, не просто сохранившей летом состав, а даже укрепившейся, нет вообще ничего общего с той, что мы видели весной. И Михаилу Галактионову придется искать ответы на кучу вопросов. Проигрывать-то он при четырех набранных в четырех турах очках должен был не только ЦСКА, но и «Рубину», и «Крыльям», и взял эти два очка только за счет характера.

Больше всего мне сейчас обидно за Игоря Осинькина, снова построившего отличную команду. Она не должна — обязана была не просто обыгрывать, а громить «Локомотив». Иногда футбол очень жесток. Но спасибо им с Виктором Гончаренко, показывающим: результат этой игры — нечто большее, чем просто подбор игроков и бюджет клуба.

Что случилось с Мартыновичем в эпизоде с первым голом «Ростова»?!

Что же касается соперника «Локомотива» по первому туру, то вот к чему может привести ситуация, когда ты не выигрываешь, по сути, выигранный матч («Крыльям» на заметку). «Рубин» в Черкизово был интереснее «Локо» (что не так сложно — но это мы теперь понимаем, а тогда еще в умах царила весенняя инерция), но, ведя 2:1, вопреки логике игры на 88-й получил от Изидора. 2:2.

Далее — крайне неубедительная домашняя ничья с «Оренбургом» при преимуществе гостей. А потом — 1:4 от «Спартака», 0:3 от «Ростова» и якобы подвисший после этого Рашид Рахимов.

А ведь начни Казань сезон с закономерной победы в гостях над одним из фаворитов чемпионата, у нее уже после первого тура было бы больше очков, чем сейчас после четырех. И уверенности у игроков было бы в сто раз больше, и на «Оренбург» (его состояние мы тоже видим) они вышли бы совсем другими. И уж точно не было бы никаких даже слухов, мини-намеков на тренерскую отставку. Хотя они и сейчас вполне могут оказаться чистой «уткой». Вот так какие-то считанные минуты и один гол могут задать тон сезону и развернуть судьбу команды в нем.

У «Рубина» просматривается очевидная проблема — катастрофическая игра в обороне. «Спартаку», «Динамо» и другим есть чем подобное компенсировать (а бело-голубые сейчас с «Балтикой» и сзади надежно сыграли), казанцам — сложнее. Когда в субботу я пересматривал голы дня в РПЛ, то кое-что меня просто шокировало.

Но вначале — о том, что порадовало, и не у «Рубина». Далеко не всегда даже на телеповторах показывают важные действия, предшествующие забитым мячам, и приходится их вылавливать по крупицам. Вот, например, первый гол «Ростова» за авторством Николая Комличенко. Что мы видим на большинстве повторов? Только прострел 40-го номера, Ильи Вахания, и замыкание Комличенко в одно касание.

А ведь это только финал, красота же атаки — в других вещах. Во-первых, в «черпачке» Виктора Мелехина на ход Алексею Ионову. Его вообще показали только на третьем повторе. Далее защитник «Рубина» Рустамжон Ашурматов вроде бы первый на мяче, но Ионов его выцарапывает, выигрывает борьбу, разворачивается и катит между двумя защитниками свободному Вахания. Это все тоже в трех из четырех повторов видно в обрезанном виде (только завершающая фаза с пасом между двумя защитниками). Режиссер трансляции должен тоньше чувствовать футбол, понимать, в чем была соль атаки. Хорошо, хоть раз показал ее во всей красе. Но нужно, убежден, чаще.

Именно на третьем повторе видно, кто один из двух главных виновников гола — 11-й номер «Рубина» Даниил Кузнецов. Вначале он играет по Вахания, потом, когда завязывается борьба между Ионовым и Ашурматовым, зачем-то бросает его и спешит партнеру на помощь. В результате мяч между ними двумя пролетает к абсолютно свободному Вахания, и тому ничто и никто не мешает покатить голевой пас на Комличенко. И вот тут мы подходим к главному.

Метрах в трех от Комличенко стоит опытнейший Александр Мартынович. И не делает к нему ни шага в течение всего эпизода. Хотя по всей логике эпизода это его игрок, но после гола Мартынович начинает кому-то на что-то указывать рукой. Видимо, опорнику Умарали Рахмоналиеву, который тоже сторожил воздух. Но он-то, по крайней мере, возвращался, находился в движении, а центральный защитник Мартынович изначально должен был действовать по центрфорварду и всю дорогу находился против него!

А даже если я неправильно оцениваю эпизод, и Мартынович был страхующим, а отвечать за Комличенко должен был Рахмоналиев — как Александр, явно видевший, что тот не успевает, не сделал пары шагов навстречу центрфорварду? Эпизод для него был в статике, ему никуда бежать не надо было, они с Комличенко кучу времени стояли друг напротив друга, как дуэлянты перед выстрелами.

И именно эта деталь, роль статиста во всем моменте без малейших попыток его изменить, вызывает у меня большие вопросы. Я ничего не утверждаю. Я только указываю на крайне странные действия игрока с огромным опытом.

Кузнецову, сделавшему первую грубую ошибку в этой атаке «Ростова», 20 лет, у него совсем нет опыта игры в РПЛ, и ему простительно. Но не Мартыновичу. Не потому что игрок не может ошибиться. Он не машина. А потому что, когда человеку 35 лет, у него более чем двести игр в РПЛ, 49 — в еврокубках, 75 — за сборную, такая пассивность в простейшем, как кажется со стороны, эпизоде не может не смущать.

Впрочем, когда я поинтересовался мнением коллег, они указали на то, что Мартынович играет так весь нынешний сезон, и в предыдущих матчах у него тоже были катастрофические ошибки. На основании этого они делают вывод, что у и так не самого выдающегося игрока обороны исчерпался его карьерный ресурс, и не более того.

У Шунина — сотый «сухарь» в РПЛ! Теперь он будет просить Личку все время выходить на матчи в розовом свитере

Марцел Личка продолжает поражать. Теперь он упаковал в стартовый состав одновременно Константина Тюкавина, Вячеслава Грулева и Федора Смолова — второго отправил направо, третьего — на уже привычное ему в этом сезоне место «десятки». Даже при полном осознании ультраатакующей философии чеха не думал, что такое возможно. Я и в Тюкавина-то с Грулевым вместе верил только на определенных отрезках, когда надо отыгрываться или дожимать. А тут — втроем!

Интересно было посмотреть, что из этого выйдет против организованной, структурированной, крепкой, как одноименное пиво-«девятка», «Балтики». Которая, кстати, и в этот день не перестала таковой быть.

Первый гол вскоре после перерыва стартовый состав и забил — правда, главные роли сыграли другие люди. Два ключевых игрока «Динамо» в первой голевой атаке — два крайних защитника. Дмитрий Скопинцев на чужой половине поля отобрал, прошел и прострелил, а очень симпатичный Личке 19-летний Станислав Бессмертный (у которого был первый матч в РПЛ в стартовом составе) вторым темпом замкнул.

Это — еще одно яркое подтверждение остроатакующей философии Лички. Мог ведь юный игрок, увидев включение другого крайнего защитника, не рисковать и не идти в штрафную — но сделал это. Наверняка установка такая — притом что многие тренеры категорически запрещают обоим крайним защитникам одновременно участвовать в атаке. У Лички — иначе. И вот эффект.

Второй предголевой отбор того же Скопинцева, которому я дал бы приз лучшему игроку матча (нечасто крайние защитники играют такую роль, что с них начинаются оба гола команды), случился в той же зоне, чуть ли не в той же точке — у левой бровки где-то на границе второй и верхней трети поля. И — через пас Муми Нгамале, который провел очень хороший матч — произошел мастерский удар Дениса Макарова в лузу. А он вышел вместо Смолова на ту же позицию «десятки», отрепетировав это в кубковом матче с «Краснодаром». Еще одна находка Лички!

Антон Шунин провел сотый сухой матч в РПЛ. Поздравления вратарю! Редко сейчас такое бывает, что вся карьера — в одной команде, и все достижения — тоже. Респект.

То, что «Динамо» сыграло на ноль (хоть и не без моментов у «Балтики» — удар Яна Казаева в первом тайме, отбитый Антоном, был хорош, а потом и на ошибочную скидку Сабы Сазонова Шунин среагировал моментально и накрыл мяч в ногах у соперника) показывает: у «Динамо» налаживается с балансом. Возможно, наконец-то переварены и большие нагрузки на сборах. Хаоса в обороне бело-голубых было гораздо меньше обычного. Фабиан Бальбуэна на этот раз реально «генералил», хорош был Николас Маричаль, которого хвалит по работе на тренировках Личка. Ну, а Диего Лаксальт в опорной зоне снова оказался в полном порядке.

Ну, и вот к чему привел розовый свитер Марцела! Шунин теперь будет просить тренера всегда его надевать.

Арсен Захарян с трибун «ВТБ Арены» мог порадоваться: уже почти бывшие партнеры хорошо смотрелись и без него. Грулев, хоть на этот раз и не забил, заменил его в составе вполне полноценно. Их взаимодействие со Смоловым и Тюкавиным тоже было приличным: Константин и Вячеслав вполне могли забить (особенно — при чистом выходе один на один у Тюкавина), и больших дыр в обороне не возникало.

А всю «Балтику» ко второму тайму выпили. Совсем ее что-то после перерыва не видно было, кроме последних минут: ноль ударов в створ против четырех у хозяев, хотя в первом тайме цифры были абсолютно равные.

Что касается трансфера Захаряна, то фраза Лички, назвавшего его уже игроком «Реал Сосьедад», конечно, радует, но хочется уже увидеть эту новость в официальном виде. Кажется, все уже очень-очень близко. Клуб из Сан-Себастьяна — это для динамовца очень солидно: четвертое место в ла лиге, участие в Лиге чемпионов. И при этом не топ-топ клуб, где играть не было бы никаких шансов. Наконец, Арсен сам всегда мечтал в первую очередь об Испании, а сейчас он находится в оптимальных кондициях, преодолев прошлогодний кризис.

У «Динамо» тогда появится новая головная боль — кем его заменить. Но она прогнозируемая, и работа по полузащитнику атакующего плана, знаю, ведется. А Арсену, который, выходит, закончил динамовский этап карьеры победным голом «Краснодару» в кубковом матче-супертриллере — только удачи!

«Зенит» и ЦСКА прошли по тонкому льду

Если «Динамо» выиграло более или менее уверенно, то победы в те же два мяча «Зенита» и ЦСКА не должны вводить в заблуждение: в обоих случаях у фаворитов были большие проблемы до последних минут. Может, у петербуржцев их оказалось бы еще больше, если бы ряд игроков «Факела» не вышел на поле «Газпром Арены» с неправильно подобранными бутсами, из-за чего у них в первом тайме несколько раз ехали ноги — в частности, у Сергея Божина и Андрея Менделя. В одном из случаев, когда упал Божин, Иван Сергеев выскочил один на один и мог сделать дубль — но воронежцев спас вратарь Виталий Гудиев.

Прекрасно помню, в какой ярости бывал Юрий Палыч, когда футболисты не угадывали с шипами, надевали не 12-, а шестишиповые и начали проскальзывать. Что-то мне подсказывает, что его ученик Вадим Валентинович, снова из-за травмы восседавший в технической зоне на стуле, устроил в перерыве по аналогичному поводу легкий тарарам. И при том, что с 0:1 к перерыву «Факелу» изрядно повезло, во втором тайме это была другая команда. Весь старт сезона у нее беда с реализацией — вот и сейчас вышло так же, а в одном из эпизодов пенальти в ворота Михаила Кержакова помешал только предшествующий фол у воронежцев в атаке. Но сказать, что в целом по матчу «Зенит» перед «Спартаком» сделал очень уж большой шаг вперед, нельзя.

У ЦСКА — немного другая история, скорее связанная с самоуспокоением. Закончилось-то все хорошо — могучим выстрелом 17-летнего Михаила Рядно в бутсах из прошлого века внешней стороной стопы в «девятку»! Да, этот удар только добил «Сочи», счет к тому моменту уже был 2:1. Но когда совсем еще пацан забивает такое голасо, не похвалить его нельзя. Рядно вообще из матча в матч выходит очень уверенно — достаточно вспомнить его появление на поле во встрече с «Локомотивом».

Но нельзя не похвалить и «Сочи». Оставшись в начале второго тайма в меньшинстве и забив автогол, команда Дмитрия Хохлова вдруг перехватила инициативу, минут 15 атаковала и заслуженно — по этому отрезку — сравняла счет. Это был ее первый и последний удар в створ, где в этот день отсутствовал Игорь Акинфеев. Все сильно напомнило ничью ЦСКА с «Локо» в прошлом сезоне.

Но «Сочи», забив, теперь уже сам стал оборонять победный счет, напрочь забыл об атаке — вот почему, если игра вам давалась? И «барсы» были за это наказаны. Сначала один Заболотный забил другому, отмазавшись за абсурдный промах на Кубок с «Факелом» (за который он, кстати, извинился перед командой в раздевалке), а затем зарядил из своей новенькой пушки Рядно.

В целом по игре ЦСКА, конечно, заслужил победы. Но за тот проваленный отрезок после гола футболисты, не сомневаюсь, получат от Владимира Федотова по полной. Они прошли по очень тонкому льду.

Армейцы поднялись на третью строчку таблицы, обогнав по дополнительным показателям «Спартак», «Зенит», так низко на старте при Сергее Семаке не бывавший, — на шестое, которое делит с «Динамо» и «Ростовом». А первое — у «Краснодара»!

Четыре его победы в четырех матчах — это заявка на что-то серьезное в этом чемпионате. При Владимире Ивиче у «быков» исчезла былая ажурность, зато появилась основательность и гармония. Она стала способна выигрывать даже без фейерверков, тогда как раньше второе было условием первого, а трофеи так не завоевываются. «Краснодар» понял, что победы — это не только праздник, но и каждодневный труд.

Рад и за Эдуарда Сперцяна, который начал сезон тяжеловато, но сейчас явно разыгрывается. Первый гол, кстати, он забил во вполне традиционном краснодарском стиле.

Вопрос в том, что его отъезд или неотъезд может стать для результата команды ключевым фактором. Поэтому не удивлюсь, если Сергей Галицкий, которого Сперцян глубоко уважает и считает чуть ли не вторым отцом, уговорит его остаться. Ведь начало этого сезона впервые за долгое время обещает «открытое» чемпионское звание. А у «Краснодара» все еще нет ни одного трофея.