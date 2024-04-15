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Судейство

Сегодня, 08:30

«Ласково пообщались с Каштановым после игры. Но если бы Казарцев и этот гол не засчитал...» Президент «Урала» — о победе над «Динамо»

Президент «Урала» высказался о судействе в матче с «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Алексей Каштанов («Урал») и Николас Маричаль («Динамо»).
Фото ФК «Динамо»
Алексей Каштанов.
Фото ФК «Урал»
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» победу над «Динамо» (2:1) и вновь заговорил о судействе.

— Раз победили, значит, наиграли на три очка, — считает Иванов. — Хотя матч получился сверхэмоциональным. Ничего — двигаемся дальше. Впереди все самое сложное.

— Что в раздевалке сказали Каштанову? Алексей забил победный мяч, но снял футболку и получил вторую желтую карточку...

— Пусть этот разговор останется между нами (улыбается). Ласково с ним пообщались. Поздравил его с голом. Вторая желтая? Эмоции... Он был весь в игре. Мог забить и в первом тайме. В итоге получилось отличиться в самой концовке. Алексей сказал мне: «Я даже забыл, что у меня уже была карточка! Простите». Ну что поделаешь... Зато принес команде три очка! Эмоции... Один раз можно и простить.

— Довольны качеством футбола «Урала»?

— Мы и против «Крыльев» смотрелись неплохо. Сейчас играем уже в другой футбол, более интересный. Я доволен. Немного не хватило сегодня стабильности. Начали-то ребята хорошо, строго выполняли все тренерские установки, открыли счет. Потом динамовцы сравняли, и, как показалось, в действиях наших футболистов появилось какое-то волнение. Во втором тайме стали создавать моменты. Правда, и гости имели неплохие шансы. Нам чуть больше повезло в завершающей стадии. При этом, считаю, надо было назначать пенальти в ворота москвичей.

— По-вашему, мяч попал Чавесу в руку?

— Конечно! Я не понимаю всех этих трактовок! У нас же на скамейке тоже люди пересматривали эпизод. Они сразу сказали — чистый пенальти, сейчас назначат. А Казарцев принимает другое решение... Ну как так?! По-разному смотрим на футбол, что ли?!

Футболисты &laquo;Урала&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo;. «Черная» серия «Динамо» продолжается — три поражения подряд. «Урал» выбирается из зоны вылета

— После поражения от «Крыльев» вы довольно жестко прошлись по Кукуяну и Бобровскому, но ЭСК их поддержала.

— Хм... А могло быть иначе? Я не удивлен.

— Почему?

— Не сомневался, что комиссия их поддержит. Ну вот такая тенденция. Меня удивляет другое.

— Что?

— Кукуян год нас не судил. Год! И сейчас он судит два наших домашних матча.

— Но с «Зенитом» вроде все было очевидно — 1:4.

— Да. Про эту игру я ничего не хочу сказать. Но потом-то были «Крылья». Я уже все сказал про решения Кукуяна и Бобровского в той встрече. Но повторю свой вопрос: почему человек не судит нас год, а потом его ставят на два подряд домашних матча? Вот почему? Работает арбитр из Сочи, а мы с клубом из этого города боремся за выживание. Мне кто-нибудь объяснит? Вообще-то борьба за выживание даже тяжелее, чем борьба за золото.

— О чем думали, когда судьи проверяли гол Каштанова и могли его отменить из-за возможного офсайда?

— Подумал, если Казарцев и этот мяч не засчитает... Вообще тогда ужас!

Алексей Каштанов.
Фото ФК «Урал»

— Как вам игра Ионова, который присоединился к команде перед возобновлением сезона?

— Алексей — опытный футболист. Сегодня вышел на замену, свою работу выполнил. Приносит команде пользу. Я им доволен. Да, он не забивает. Но, по идее, это и не его работа. Ионов отдает передачи, напрягает защитников, бежит.

— Как теперь оцените перспективы «Урала» в борьбе за выживание?

— Рано делать выводы. Надо играть, подниматься выше. Сами виноваты в том, что оказались в таком положении. Но при этом я же вижу, как работают наши тренеры. На сборах, на тренировках. Понимаю, что рано или поздно деятельность Гончаренко и его помощников должна принести свои плоды. Поверьте, у нас замечательный тренерский штаб! Да, что-то не получалось, где-то не повезло, в каких-то играх судьи ошиблись против «Урала».

Но у меня ни разу не было мысли расстаться с Виктором Михайловичем. Мне же часто задавали и задают вопрос про кредит доверия к Гончаренко. Всегда отвечаю: большой! Я очень рад, что он в нашей команде.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Алексей Каштанов
Василий Казарцев
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