«В Европе следят за всеми заметными игроками из России!» Интервью легендарного директора «Барсы» и «Милана»

Арьедо Брайда — об отставке Черчесова, бразильцах «Зенита» и общении с Газзаевым и Семиным.

77-летний Арьедо Брайда — легенда итальянского футбола. Он был спортивным, а затем генеральным директором великого «Милана» эпохи Сильвио Берлускони. После недолго поработал в «Сампдории», а затем несколько сезонов трудился в «Барселоне».

Мы с Брайдой знакомы, наверное, четверть века, но не виделись очень давно. И тут вдруг столкнулись нос к носу в центре Милана. Грех было не задать вечно элегантному и энергичному синьору несколько вопросов.

Любил Каладзе как игрока. И всегда уважаю как человека!

— Арьедо, как вы поживаете? И чем сейчас занимаетесь?

— В своем возрасте уже не боюсь признаться, что я пенсионер. При этом самому хочется верить. что мне по-прежнему не больше пятидесяти, но окружающих-то не обманешь, ха-ха!

— Слишком давно вас знаю и не поверю, что такой активный человек ведет жизнь рядового пенсионера, отошедшего от футбольных дел.

— А я и не буду уверять вас в том, что отошел от этих дел. Еще недавно я работал в клубе «Кремонезе», который мы выводили из серии В в высший дивизион. Ну а сегодня консультирую различные клубы и многих старых знакомых.

— Если вновь позовут работать в клуб, пойдете?

— Не поверите: мне звонили по этому поводу аж из Южной Америки. Но не ехать же мне в 77 лет туда работать! Ну а в итальянском клубном футболе сейчас уже все-таки другие главные герои, что закономерно, ведь жизнь не стоит на месте.

Рожерио. Фото Global Look Press

— На моей памяти вы всегда знали в итальянском футболе всех, и редкая трансферная новость могла пройти мимо вас. Как обстоят дела сейчас? Вот, например, слышали ли вы что-нибудь про интерес одного российского клуба к защитнику из «Сассуоло»?

— Это вы про то, что «Спартак» хочет купить бразильца Рожерио? Думаю, что это неплохой выбор. Рожерио, конечно, не звезда серии А, но весьма качественный игрок, который способен достойно сыграть в вашем чемпионате. Если не ошибаюсь, у него остается всего год до окончания контракта, так что сумма трансфера не должна быть высокой.

— Речь шла про 8 миллионов евро, однако буквально накануне прошла информация, что сделка с Рожерио якобы сорвалась чуть ли не в последний момент.

— 8 миллионов за год до окончания контракта? Это немалые деньги для этого футболиста. Впрочем, «Сассуоло» известен тем, что умеет с немалой пользой для себя расставаться с игроками. Я ведь еще с начала 80-х годов прошлого века знаком с тем человеком, который сегодня является генеральным директором этого клуба. Деловая хватка у Джованни (Карневали. - Прим. «СЭ» ) будь здоров, так что вести переговоры с «Сассуоло» не так-то просто. Возможно, на Рожерио есть и другие претенденты, а до закрытия трансферного рынка еще много времени.

— В итальянских СМИ буквально на днях проходила информация о том, что несколько клубов серии А интересуются защитником «Динамо» Сазоновым. Что скажете по этому поводу?

— Это же тот молодой парень, который выступает за сборную Грузии? Перспективный игрок, недаром же находится на карандаше у многих клубов. В этой связи не могу не вспомнить и не отметить Каху Каладзе, который выиграл с нашим «Миланом» две Лиги чемпионов. Это сегодня все в Италии восторженно говорят — и справедливо — про Кварацхелию и про его игру за «Наполи», но первым-то звездным грузином серии А был Каладзе, которого я любил как игрока и всегда уважаю как человека!

Саба Сазонов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

У итальянских клубов нет таких денег, чтобы купить бразильцев у «Зенита»

— Российский футбол находится в изоляции, если говорить об официальных международных турнирах. Насколько пристально следят за РПЛ итальянские клубы и агенты?

— Раз тот же Сазонов попал в поле зрения сразу нескольких итальянских клубов, получается, что следят. Правда, в его случае речь скорее в «засвеченности» в составе сборной Грузии. Уверяю вас, что всех заметных игроков российского чемпионата в футбольной Европе точно знают и держат в поле зрения. Во всяком случае, легионеров.

— Сейчас имеется большой спрос на бразильцев из «Зенита». Может ли кто-то из них, на ваш взгляд, оказаться в ближайшее время в серии А?

— Сильно сомневаюсь. У клубов серии А просто нет таких денег, чтобы купить бразильцев из «Зенита» и платить им высокие зарплаты. Это скорее варианты для Англии или Саудовской Аравии. Ну или для самой Бразилии, откуда родом эти ребята. А вообще, как я вижу, «Зенит» грамотно подбирает бразильцев. Вот они недавно взяли защитника Ренана, а это ведь новая звездочка бразильского, а значит, и мирового футбола. В «Зените» работают грамотные люди, в том числе и главный тренер. Не пересекался с Семаком лично, но помню его как отменного футболиста сборной России. Ну а если он год за годом выигрывает титулы как главный тренер «Зенита», то выходит, что Семак хорош и в этом качестве.

— С Семаком вы лично не знакомы, а с кем из его старших российских коллег доводилось общаться?

— С Газзаевым. С Юрием Семиным, конечно: это ведь вообще ваша легенда! «Милан» дважды, кажется, прилетал в Москву на очень симпатичный турнир, который проводил «Локомотив». Мамма миа, сколько же воды утекло с тех пор, лет пятнадцать прошло (речь о Кубках РЖД 2007 и 2008 годов. - Прим. «СЭ»)! Из тех, кто продолжает активно работать сейчас, отмечу Черчесова. Мы с ним общались в Москве, когда он был еще тренером «Спартака». Я слышал, что его накануне отправили в отставку в «Ференцвароше», но отставки — органичная часть карьеры любого тренера. Черчесов все равно молодец, ведь он дважды выиграл чемпионат Венгрии и вывел свою скромную по европейским меркам команду в серию плей-офф Лиги Европы. Станислав достойно отработал с вашей сборной на чемпионате мира-2018, а мне он запомнился в свое время ярким собеседником с сильным характером.

Станислав Черчесов. Фото Саин Ализаде

— Относительно недавно в роли спортивного директора московского «Спартака» недолго побыл Лука Каттани, а консультантом клуба несколько лет являлся другой итальянец, его фамилия Камоцци. Что скажете о них?

— Каттани помню еще с тех пор, когда он был начинающим журналистом, а затем появился в роли скаута в «Палермо» при знаменитом президенте Дзампарини. Лука был настоящим живчиком, умел впитывать информацию и учиться на ходу. В итальянском футболе он проработал, кажется, не так уж долго, зато перебрался затем в Англию, а уже оттуда во Францию. Если не ошибаюсь, то при нем и при тренере Ваноли «Спартак» выиграл трофей в России, после чего Лука вернулся во Францию... Что касается Камоцци, то я где-то слышал эту фамилию, но ничего конкретного сказать про него не могу.

Хорошо помню ваших ребят, которые играли в Италии: Колыванова, Шахимова, Канчельскиса, Симутенкова, Аленичева...

— Кого из нынешних российских игроков вы знаете? Кто вспоминается из былых поколений сборной России?

— Честно говоря, ваше нынешнее поколение я знаю не очень хорошо. Нет, ну понятно, что Миранчук на виду в серии А, а молодого Кокорина очень хвалил в свое время мой друг Фабио Капелло. Но я все-таки куда лучше помню тех ваш их ребят, которые играли раньше. Разумеется, в первую очередь футболистов, прошедших через серию А, — Колыванова, Шалимова, Канчельскиса, Симутенкова, Аленичева. Их тех, кто никогда не играл в Италии, но вполне мог бы здесь оказаться по своему таланту, назвал бы Титова, Павлюченко, Жиркова. Про Аршавина я уж и не говорю: кто же его не знает! Очень крепкими и полезными для любого тренера футболистами были, на мой взгляд, Смертин и уже упомянутый выше Семак. В Испании одно время гремели ваши Карпин и Мостовой, тот же Аленичев выиграл европейские титулы с португальским клубом. Ваши ЦСКА и «Зенит», где были и очень сильные иностранцы, выигрывали ведь Кубок УЕФА, а сборная России дошла до полуфинала Евро-2008. В конце прошлого века и в первом десятилетии нынешнего классных российских игроков хватало.

— Почему же в «Милане» так никогда и не появился ни один россиянин за все то долгое время, что вы лично занимались выбором и приобретением игроков?