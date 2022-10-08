Как Набабкин стал теневым героем ЦСКА последних лет. В 36 он показывает лучший футбол в карьере

Защитник, которого явно недооценивают.

За 17 лет профессиональной карьеры Кирилл Набабкин почти не попадал на передовицы СМИ. Да и предметом обсуждения в широких кругах его игра становилась редко — на профессиональном уровне он забил всего четыре гола. Полноценные интервью Набабкина можно пересчитать по пальцам одной руки — он предпочитает не светиться в прессе лишний раз и просто приносить команде пользу в каждом матче. Кирилл перешел в ЦСКА зимой 2009 года, когда развалилась «Москва», и на протяжении многих сезонов был скорее игроком ротации: поначалу подменял Чиди Одиа и Алексея Березуцкого, затем — Марио Фернандеса.

Прямо сейчас Набабкин — культовая фигура ЦСКА. Болельщики посвящают ему кричалки, а на трибунах вывешивают баннер «Легенда № 14». И это не просто дань уважения ветерану, отдавшему клубу 13 лет карьеры. В 36 лет Кирилл — твердый игрок основы и лидер обороны, получивший интересную роль с приходом Владимира Федотова.

Новый главный тренер использует Набабкина на позиции правого центрального защитника. Неуступчивость и опыт позволяют Кириллу спокойно чувствовать себя на уровне РПЛ, но обороной его задачи не ограничиваются. Набабкин принимает большое участие в продвижении мяча — его диагональные переводы из фланга в центр уже не раз помогали ЦСКА создавать опасные моменты. Как было на протяжении всей его карьеры, работа Кирилла зачастую остается незамеченной широкой публикой, но это не отменяет той пользы, которую он приносит команде.

«Отношение Набабкина к себе, тренировкам и игре позволяет выходить в старте. Кроется в этом все. Кирилл — командный игрок, профессионал своего дела», — говорит про ветерана Федотов.

Кирилл Набабкин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Польза Набабкина долгое время недооценивалась из-за того, что годами он закрывал самые разные позиции. В ЦСКА он приходил как правый защитник, но уже с первых сезонов показал, что может сыграть и на противоположном фланге. Кстати, именно в качестве левого защитника Фабио Капелло впервые вызвал Набабкина в сборную России. После завершения карьеры Игнашевичем и Березуцкими Кирилл освоился в центре обороны — притом как в тройке, так и двойке. Виктор Гончаренко использовал его и на позиции опорника, страхующего атакующую конструкцию. Плюс выпускал ветерана в роли латераля на обоих флангах.

Универсализм Кирилла пришелся очень кстати во времена перестройки ЦСКА — он давал беговой объем на флангах, не терялся в середине поля с мячом и латал дыры в центре обороны. Необычайно широкий диапазон действий для футболиста, который никогда не был в команде на первых ролях.

Параллельно менялся статус Набабкина в команде. Из игрока ротации он превратился в ветерана, на которого легла ответственность за молодых игроков после обновления состава.

«Состав ЦСКА в прошлом году поменялся процентов на 70, омолодился, — говорил Кирилл «Чемпионату» в 2019 году. — Опытных, возрастных футболистов по пальцам можно пересчитать. За одно лето ЦСКА превратился чуть ли не в самую молодую команду России. Естественно, что все люди, которые в клубе много лет, почувствовали дополнительную ответственность. Нужно нести ее, двигать команду вперед. Напихать молодым? Можно иногда, почему нет? Если главный тренер, игроки постарше видят в этом необходимость на тренировке, в игре — это нормально. Все ребята адекватно реагируют и на подсказ, и на «пихач». Прислушиваются, стараются».

Кирилл Набабкин и Артем Самсонов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сезон-2020/21 Набабкин почти полностью пропустил из-за проблем со здоровьем. Но в 34 года сумел восстановиться после травмы крестообразной связки и вернуться на прежний уровень. Это футболист с настоящим стержнем.

Дополняет образ Набабкина его поведение за пределами поля. Однажды он спас от отстрела выводок собак — забрал к себе домой, вылечил и раздал в хорошие руки. С самоиронией у Кирилла тоже полный порядок. В 2015 году, перед открытием нового стадиона ЦСКА, защитник выпустил несколько роликов, в которых футболисты команды приглашали болельщиков на арену. «Я — защитник экстра-класса. Если хотите наслаждаться моей игрой, то покупайте абонемент ПФК ЦСКА в новом сезоне», — с улыбкой сказал Набабкин в своем обращении.

Набабкина сложно назвать футболистом экстра-класса, но у него есть нечто более уникальное для современного футбола — тотальное уважение со стороны прессы и болельщиков. Фанаты ЦСКА помнят, кто годами страховал Фернандеса, кто на противоположном фланге вытеснял из основы нестабильного Щенникова, кто помогал пройти трудный период без центральных защитников. Кто забивал в Лиге Европы «Арсеналу», в конце концов. А сейчас все мы видим, как в 36 лет Набабкин остается одним из самых стабильных футболистов ЦСКА.