Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

«Краснодар» на первом месте в РПЛ! «Быки» победили Юрана в боевом матче

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ
Артем Белинин
4 августа. «Краснодар» — «Пари НН» — 1:0. Эдуард Сперцян празднует гол.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен
И теперь ждут матча «Спартака».
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Пари Нижний Новгород

Шикарная весна «Краснодара» плавно перетекла в яркое лето — несмотря на поражение от «Спартака» в Кубке России, в премьер-лиге «быки» стартовали с трех побед: сначала разбили «Динамо» Марцела Лички, потом справились с «Сочи» в южном дерби, а теперь побороли неуступчивый «Пари НН».

Хотя нижегородцы при Сергее Юране — абсолютно не подарок: в июле команда обыграла в Кубке «Динамо» (правда, по пенальти), сыграла вничью с «Уралом» на выезде, а уступила только «Зениту» — и то после удаления. Так что «Краснодару», пусть и в хорошей форме, на легкие три очка рассчитывать не стоило.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Краснодар» обыграл «Пари НН», «быки» одержали третью победу подряд. Онлайн трансляция матча

То, что просто не будет, подтвердили стартовые минуты — на неторопливую тактику «Пари НН» наложилась краснодарская жара, поэтому хозяева выглядели довольно вяло. А игра увязла в бесконечных столкновениях. Среди тех, кто повалился на газон, оказался даже ассистент главного арбитра Дмитрий Семенов — рефери неудачно подвернул ногу на 13-й минуте: ему потребовалась медицинская помощь и замена. К счастью, обошлось без серьезной травмы — судья поменялся местами с резервным арбитром и остался в игре.

События на поле развивались спокойно (не считая довольно жесткие единоборства), но игра резко закрутилась, когда Любимов поставил пенальти после просмотра видеоповтора. К точке подошел Эдуард Сперцян и вывел «Краснодар» вперед.

Дальше матч пошел веселее — стало больше и столкновений, и опасных атак. Нижегородцы не потерялись, и, хотя так и не попали в створ в первом тайме, провели несколько острых контрвыпадов, а под конец добавленного времени (Любимов насчитал семь минут к первому тайму) и вовсе претендовали на пенальти — но им не повезло.

Вторая половина встречи получилась не такой травматичной — пострадал только Кривцов (причем почти сразу после рестарта), но в основном футболисты начали беречь себя. А вот угловых стало больше — «Краснодар» подавал их целыми сериями и подолгу сидел на половине команды Юрана. Тем не менее, «Пари НН» также регулярно опасно выбегал на чужую половину. А еще гораздо чаще, чем в первом тайме, создавал отличные моменты — минимум дважды волжане могли забивать, но не реализовали шансы.

Несмотря на то, что второй тайм в целом получился равным и каждая команда играла бодро («Краснодар» коллекционировал угловые, а «Пари НН» чаще бил по воротам), кроме Сперцяна отличиться никто не смог. Кордоба, который стал одним из лучших форвардов на старте сезона (забил два мяча в двух турах), ушел без гола и прервал свою удачную серию.

Но «Краснодар» все равно остается в топе — южане наравне со «Спартаком» пока единственные, кто в РПЛ еще не терял очков. По итогам трех туров «быки» расположились на первом месте в турнирной таблице, и, глядя на их актуальную форму, кажется, что команда Ивича наконец-то всерьез нацелена на высокие места. А вот у Юрана, пока еще не побеждавшего в этом сезоне, сдают нервы — после финального свистка он выскочил на поле и получил красную карточку от Любимова. Следующий матч «Пари НН» проведет без главного тренера.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
10
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская фигуристка Самоделкина намерена выступать за Казахстан
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Ивич — о победе над «Пари НН»: «Нам повезло, когда у соперника было три хороших шанса, но он не забил»
«Краснодар» и «Пари НН» нанесли один удар в створ на двоих — Сперцян забил единственный гол с пенальти
Юран получил второе предупреждение и был удален после окончания матча с «Краснодаром»
Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
«Краснодар» обыграл «Пари НН», «быки» одержали третью победу подряд. Онлайн трансляция матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Юран получил желтую карточку в перерыве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, трансферы: в «Спартак» едет крайний защитник из «Олимпиакоса», а где будет Захарян?