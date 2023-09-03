Ивич пошел против Галицкого. Но этот «Краснодар» может взять трофей

Сегодня, 00:45
После матчей с участием «Спартака» разговоры всегда в основном вокруг красно-белых. Вот и сейчас вовсю обсуждается будущее Гильермо Абаскаля — его команда взяла всего одно очко в последних четырех турах. Спартаковцы действительно выглядели неубедительно в Краснодаре, но помимо слабости москвичей отмечаем очередную солидную игру хозяев.
За 15 лет мы привыкли, что «быки» — это про красоту игры в футбол. Про романтизм, даже если он идет в ущерб результату. И Сергей Галицкий не раз повторял, что ему не нужны победы любой ценой. «Мы лучше в ФНЛ вылетим, но будем играть в комбинационный футбол», — говорил владелец клуба.
Четкое ощущение, что «Краснодар» уже давно мог бы замахнуться на нечто серьезное, однако философия Галицкого позволяла довольствоваться малым. Мы, мол, играли-то красиво, а побед от нас и не требовали.
Не знаю, чем руководствовался президент «быков», приглашая Владимира Ивича. Репутация серба известна — он жесткий прагматик, который никому не позволит навязывать свое видение футбола. Галицкий с момента назначения этого тренера не давал интервью, не раскрывал, решил ли поменять вектор развития команды.
Можем судить только по тому, что видим на поле. А там нет романтизма, анархии, безудержного веселья и бесшабашности. Но в достатке прагматичности, мощи и конкретики. Нет перекоса в сторону атаки в ущерб обороне, что наблюдалось полтора десятка лет. Сейчас «Краснодар», возможно, самая сбалансированная команда РПЛ. Которая и запереться может на своей половине поля, и засушить игру, когда надо, и в контратаку сбегать — попробуй Батчи с Олусегуном догони, и в позиционной атаки кружева заплести с помощью Сперцяна и Кривцова. А на острие джокер — Кордоба, пожалуй, лучший сегодня форвард РПЛ.
Нынешняя команда словно без слабых мест. Об атаке сказали, а сзади: надежный голкипер Сафонов, в обороне Волков, Алонсо, Тормена и Оласа, опорник — Черников с бульдожьей хваткой. За 7 туров у «быков» всего два пропущенных мяча — с большим отрывом лучший результат в РПЛ. Когда еще «Краснодар» мог похвастать таким достижением?
А еще в матче со «Спартаком» мы увидели нереальный ранее для команды элемент — футболисты тянули время у углового флажка. Очень интересно, как на это смотрит Галицкий, но Ивичу точно нравится. Потому что приближает победу. Для серба результат на первом месте — это очевидно.
Очень похоже, что именно «Краснодар» станет в нынешнем сезоне главным конкурентом «Зенита». И вот это владельца «быков» обязательно должно радовать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -