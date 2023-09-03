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Сегодня, 00:45

Ивич пошел против Галицкого. Но этот «Краснодар» может взять трофей

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
«Краснодар» — «Спартак». Александр Кокшаров и Эдуард Сперцян празднуют гол.
Фото ФК «Краснодар»
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«Быки» возглавляют таблицу.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Спартак

После матчей с участием «Спартака» разговоры всегда в основном вокруг красно-белых. Вот и сейчас вовсю обсуждается будущее Гильермо Абаскаля — его команда взяла всего одно очко в последних четырех турах. Спартаковцы действительно выглядели неубедительно в Краснодаре, но помимо слабости москвичей отмечаем очередную солидную игру хозяев.

За 15 лет мы привыкли, что «быки» — это про красоту игры в футбол. Про романтизм, даже если он идет в ущерб результату. И Сергей Галицкий не раз повторял, что ему не нужны победы любой ценой. «Мы лучше в ФНЛ вылетим, но будем играть в комбинационный футбол», — говорил владелец клуба.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Краснодар» обыграл «Спартак» и уходит на паузу лидером. К Абаскалю снова есть вопросы по выбору состава

Четкое ощущение, что «Краснодар» уже давно мог бы замахнуться на нечто серьезное, однако философия Галицкого позволяла довольствоваться малым. Мы, мол, играли-то красиво, а побед от нас и не требовали.

Не знаю, чем руководствовался президент «быков», приглашая Владимира Ивича. Репутация серба известна — он жесткий прагматик, который никому не позволит навязывать свое видение футбола. Галицкий с момента назначения этого тренера не давал интервью, не раскрывал, решил ли поменять вектор развития команды.

Можем судить только по тому, что видим на поле. А там нет романтизма, анархии, безудержного веселья и бесшабашности. Но в достатке прагматичности, мощи и конкретики. Нет перекоса в сторону атаки в ущерб обороне, что наблюдалось полтора десятка лет. Сейчас «Краснодар», возможно, самая сбалансированная команда РПЛ. Которая и запереться может на своей половине поля, и засушить игру, когда надо, и в контратаку сбегать — попробуй Батчи с Олусегуном догони, и в позиционной атаки кружева заплести с помощью Сперцяна и Кривцова. А на острие джокер — Кордоба, пожалуй, лучший сегодня форвард РПЛ.

Нынешняя команда словно без слабых мест. Об атаке сказали, а сзади: надежный голкипер Сафонов, в обороне Волков, Алонсо, Тормена и Оласа, опорник — Черников с бульдожьей хваткой. За 7 туров у «быков» всего два пропущенных мяча — с большим отрывом лучший результат в РПЛ. Когда еще «Краснодар» мог похвастать таким достижением?

А еще в матче со «Спартаком» мы увидели нереальный ранее для команды элемент — футболисты тянули время у углового флажка. Очень интересно, как на это смотрит Галицкий, но Ивичу точно нравится. Потому что приближает победу. Для серба результат на первом месте — это очевидно.

Очень похоже, что именно «Краснодар» станет в нынешнем сезоне главным конкурентом «Зенита». И вот это владельца «быков» обязательно должно радовать.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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