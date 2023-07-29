Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев разбирает ничью в Самаре.

— Что случилось с «Динамо» после перерыва? — первый вопрос Кобелеву.

— Хороший вопрос... Но ведь его можно поставить и немного по-другому. Почему так преобразились «Крылья»? Мы увидели два разных тайма в исполнении обеих команд. До перерыва бело-голубые доминировали, контролировали игру, а после возобновления встречи все перевернулось с ног на голову.

— Но почему?

— Мне кажется, во втором тайме хозяева выглядели свежее физически. Не исключаю, что москвичи стали в какой-то момент играть на удержание счета. Может, думали, что докатят до трех очков? Самарцам уже нечего было терять, они летели вперед. Осинькин выпустил новых атакующих футболистов. Это тоже сработало.

Но, наверное, я бы прежде всего говорил о физической готовности бело-голубых. На мой взгляд, «Динамо» просто-напросто подсело. Ведь во втором тайме все ничейные мячи выигрывали «Крылья»! Тренерский штаб гостей заменами как-то пытался встряхнуть свою команду. Но счет в итоге на табло.

Мне понравилось, что обе команды играли в атаку. Старались комбинировать. Вместе с тем понятно, что и «Крыльям», и «Динамо» необходимо находить баланс. Пропускать по два-три гола за матч — это, согласитесь, многовато...

Фото ФК «Динамо»

— А не опоздал ли Личка с заменами?

— Тренеру виднее. Мне тут со стороны сложно оценивать состояние игроков «Динамо», которые начинали этот матч на скамейке запасных. Возможно, Личке с помощниками и стоило перестроить игру своей команды чуть раньше. Все-таки было понятно, что «Крыльям» уже нечего терять, они бросят вперед все силы. Но тут, как говорится, все мы сильны задним умом. Повторюсь. Не знаю, кто в каком состоянии находится. Просто приходится констатировать, что второй тайм гости вчистую проиграли...

— Выход Лаксальта в опорной зоне себя оправдал?

— В первом тайме — да, безусловно. До перерыва он закрыл эту позицию, в зародыше пресекал атаки «Крыльев». А во втором подопечные Осинькина перестроились. Начали больше действовать флангами. Поэтому Лаксальт остался в середине поля не у дел.

— Захаряна активно отправляют в Европу — в частности в «Лацио». Сегодня Арсен забил, отдал результативную передачу.

— В современном футболе нельзя отделять одного футболиста от всей команды. Когда «Динамо» игра давалась, Захарян себя здорово проявил. Отлично открылся, забил после передачи Смолова. А его пас на Тюкавина просто изумительный! За весь сезон в РПЛ таких передач набирается от силы пять-шесть. Очень тонкое действие со стороны полузащитника «Динамо». Но во втором тайме вся команда выглядела уже невыразительно. Так что о чем тут можно говорить?

Фото ФК «Крылья Советов»

— За «Динамо» становится тревожно? Одно очко в двух турах РПЛ, Поражение по пенальти от «Пари НН» в Кубке. На что способна замахнуться команда с таким составом и тренером в этом сезоне?

— Я уже как-то говорил на эту тему. Проблема возникла не сейчас и не сегодня.

— А когда?

— В прошлом сезоне. Причина заключается в комплектовании состава. Пригласили спортивного директора, и начались какие-то странные покупки. Купили Дасу, когда есть Паршивлюк, позвали Нгамале, когда есть Грулев. Для меня это непонятно. Считаю, не те позиции надо было в первую очередь укреплять. Не те!

— А какие?

— Смотрите. Уходят лидеры — Шиманьски и Моро. А покупаются игроки не в середину поля, а на фланги... Приглашаются не вожаки по натуре — Нгамале и Даса не ведут партнеров за собой... Кроме того, уезжает Ордец. А полноценной замены ему так и не нашли. Так что, на мой взгляд, в прошлом году селекция была полностью провалена! В итоге неудачи спихнули на Йокановича. Хотя дело прежде всего не в нем, а в том, кто отвечает за селекцию.

Прошел год, а воз и ныне там. Нет лидера в центре поля. Нет центрального защитника, нет сильного опорника. Покупок что-то не видно! Наверное, кто-то может обвинить во всем Личку, который пришел в команду месяц назад. Но только не я. Он-то как раз пытается сейчас поставить «Динамо» красивый, атакующий футбол. Но в одиночку чешский специалист не справится. Ему должны помогать!