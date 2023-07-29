Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

«Не вините Личку — «Динамо» провалило селекцию! Где замены Шиманьски и Моро?» Мнение Кобелева

Кобелев призвал не винить Личку после ничьей «Динамо» с «Крыльями Советов»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марцел Личка с помощником во время матча «Крылья Советов» — «Динамо».
Фото ФК «Динамо»
Telegram Дзен
Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев разбирает ничью в Самаре.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:3
Динамо

— Что случилось с «Динамо» после перерыва? — первый вопрос Кобелеву.

— Хороший вопрос... Но ведь его можно поставить и немного по-другому. Почему так преобразились «Крылья»? Мы увидели два разных тайма в исполнении обеих команд. До перерыва бело-голубые доминировали, контролировали игру, а после возобновления встречи все перевернулось с ног на голову.

— Но почему?

— Мне кажется, во втором тайме хозяева выглядели свежее физически. Не исключаю, что москвичи стали в какой-то момент играть на удержание счета. Может, думали, что докатят до трех очков? Самарцам уже нечего было терять, они летели вперед. Осинькин выпустил новых атакующих футболистов. Это тоже сработало.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Динамо» упустило победу в Самаре, дважды ведя в два мяча. Личка никак не может выиграть

Но, наверное, я бы прежде всего говорил о физической готовности бело-голубых. На мой взгляд, «Динамо» просто-напросто подсело. Ведь во втором тайме все ничейные мячи выигрывали «Крылья»! Тренерский штаб гостей заменами как-то пытался встряхнуть свою команду. Но счет в итоге на табло.

Мне понравилось, что обе команды играли в атаку. Старались комбинировать. Вместе с тем понятно, что и «Крыльям», и «Динамо» необходимо находить баланс. Пропускать по два-три гола за матч — это, согласитесь, многовато...

Фото ФК «Динамо»

— А не опоздал ли Личка с заменами?

— Тренеру виднее. Мне тут со стороны сложно оценивать состояние игроков «Динамо», которые начинали этот матч на скамейке запасных. Возможно, Личке с помощниками и стоило перестроить игру своей команды чуть раньше. Все-таки было понятно, что «Крыльям» уже нечего терять, они бросят вперед все силы. Но тут, как говорится, все мы сильны задним умом. Повторюсь. Не знаю, кто в каком состоянии находится. Просто приходится констатировать, что второй тайм гости вчистую проиграли...

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Арсен Захарян и&nbsp;празднующие гол футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. «Динамо» подарило два гола «Краснодару». У Лички большие проблемы с обороной

— Выход Лаксальта в опорной зоне себя оправдал?

— В первом тайме — да, безусловно. До перерыва он закрыл эту позицию, в зародыше пресекал атаки «Крыльев». А во втором подопечные Осинькина перестроились. Начали больше действовать флангами. Поэтому Лаксальт остался в середине поля не у дел.

— Захаряна активно отправляют в Европу — в частности в «Лацио». Сегодня Арсен забил, отдал результативную передачу.

— В современном футболе нельзя отделять одного футболиста от всей команды. Когда «Динамо» игра давалась, Захарян себя здорово проявил. Отлично открылся, забил после передачи Смолова. А его пас на Тюкавина просто изумительный! За весь сезон в РПЛ таких передач набирается от силы пять-шесть. Очень тонкое действие со стороны полузащитника «Динамо». Но во втором тайме вся команда выглядела уже невыразительно. Так что о чем тут можно говорить?

Фото ФК «Крылья Советов»

— За «Динамо» становится тревожно? Одно очко в двух турах РПЛ, Поражение по пенальти от «Пари НН» в Кубке. На что способна замахнуться команда с таким составом и тренером в этом сезоне?

— Я уже как-то говорил на эту тему. Проблема возникла не сейчас и не сегодня.

— А когда?

— В прошлом сезоне. Причина заключается в комплектовании состава. Пригласили спортивного директора, и начались какие-то странные покупки. Купили Дасу, когда есть Паршивлюк, позвали Нгамале, когда есть Грулев. Для меня это непонятно. Считаю, не те позиции надо было в первую очередь укреплять. Не те!

— А какие?

— Смотрите. Уходят лидеры — Шиманьски и Моро. А покупаются игроки не в середину поля, а на фланги... Приглашаются не вожаки по натуре — Нгамале и Даса не ведут партнеров за собой... Кроме того, уезжает Ордец. А полноценной замены ему так и не нашли. Так что, на мой взгляд, в прошлом году селекция была полностью провалена! В итоге неудачи спихнули на Йокановича. Хотя дело прежде всего не в нем, а в том, кто отвечает за селекцию.

Прошел год, а воз и ныне там. Нет лидера в центре поля. Нет центрального защитника, нет сильного опорника. Покупок что-то не видно! Наверное, кто-то может обвинить во всем Личку, который пришел в команду месяц назад. Но только не я. Он-то как раз пытается сейчас поставить «Динамо» красивый, атакующий футбол. Но в одиночку чешский специалист не справится. Ему должны помогать!

Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан
«Ювентус» исключен из еврокубков и оштрафован на 20 миллионов евро
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
«Урал» и «Пари НН» сыграли вничью в матче РПЛ
«Ростов» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Масалитин о медийности Дзюбы: «Он от этого кайф получает»
«Ростов» — «Зенит»: стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ
Мостовой не увидел пенальти в концовке матча «Крылья» — «Динамо»
Агент Тюкавина: «Я требую 3 миллиона за новый контракт? Это какой-то бред!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» упустило победу в Самаре, дважды ведя в два мяча. Личка никак не может выиграть