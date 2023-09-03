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РПЛ

Сегодня, 17:50

Еще один неоднозначный матч «Локомотива». Дзюба и Пиняев соорудили три гола, но к защите снова большие вопросы

«Локомотив» обыграл «Балтику» в матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба в матче «Локомотив» — «Балтика».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Кажется, этим матчем будут недовольны все.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 15:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Балтика

«Локо» без Изидора и заряженная «Балтика»

Перед встречей с «Балтикой» у «Локомотива» вряд ли было хорошее настроение. И дело не только в поражении от «Ростова» в рамках кубковой встречи, пусть этот матч и стал для железнодорожников пятым без побед в новом сезоне. Больше очередной потери очков красно-зеленых наверняка расстроила выходка Вильсона Изидора.

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23-летний форвард, которому руководство пошло навстречу и оставило в Москве, не взяв с собой в Ростов-на-Дону, чтобы тот при случае мог быстро перейти в другую команду, поступил очень некрасиво. Француз самовольно уехал из России и возвращаться не планирует — а ведь он был важной частью команды Галактионова.

В гости к «Локомотиву», который вроде как начал нащупывать свою игру, приехала «Балтика». Новичок РПЛ на неделе обыграл не абы кого, а чемпиона — команда Сергея Игнашевича победила 1:0, выдержав натиск питерцев. И если раньше команда Галактионова бы вряд ли испугалась балтийцев (они не самые грозные соперники — пять поражений в шести турах РПЛ до матча с «Локо»), то после победы над «Зенитом» появился повод задуматься.

Две голевые Пиняева и роскошный пас Дзюбы

Впрочем, непростого матча не получилось. «Локомотив», несмотря на отсутствие Изидора (зато вернулся в состав Дзюба), тут же полетел вперед. «Балтика», остановившая на неделе команду Семака, ничего не смогла сделать с давлением железнодорожников. Уже на 9-й минуте «Локо» оформил гол: Сергей Пиняев на скорости проскочил мимо крайнего защитника и сделал прострел мимо опешившей обороны гостей — стоявший смирно Дзюба даже не дернулся, когда отправлял мяч в пустые ворота.

А вот через восемь минут Артем не просто дернулся, а сыграл шикарно — стоя спиной к воротам «Балтики», он принял мяч и отдал пас в штрафную пяткой — Антону Миранчуку оставалось только завершить, что он и сделал. Правда, у ВАР возникли вопросы к голу, но после двухминутного анализа все они были сняты. «Балтика» впервые в этом сезоне пропустила два мяча настолько быстро.

Но сдаваться команда Игнашевича не планировала — буквально через две минуты после свистка Гузина подловил хозяев на ошибке, «обокрав» Фассона в штрафной, и пробил по воротам — но Лантратов спас, отбив ногой. А вскоре «Локомотив» очень больно наказал за упущенный шанс, забив третий мяч. Опять постарался Пиняев, сделав практически все, как при первом ассисте, но вместо прострела на этот раз Сергей отдал передачу в центр штрафной — Баринов в полете ее замкнул и сделал счет разгромным.

«Балтика» чуть не устроила сенсационный камбек, но немного не хватило сил

Вряд ли кто-то верил в «Балтику» после перерыва, кроме причастных к этой команде, и совершенно зря. «Локомотив», вероятно, расслабился (что ожидаемо при таком-то разгроме), а вот балтийцы собрались. Игнашевич провел две замены, выпустив Лазарева и Пряхина, и это помогло — уже через пять минут гости отыграли один гол. Кузьмин отдал чудесную передачу с правого фланга, на мяч отлично налетел Гузина — и исправился за промах в первом тайме.

После этого «Балтика» не сбавила темп — за 10 минут они успели подать угловой и совершить несколько опасных подходов. «Локомотив» все никак не мог вернуться — и на 65-й минуте поплатился за это вторым пропущенным. Галоян выкатил в центр штрафной на Пряхина, выпущенного Игнашевичем на второй тайм, и тот не подвел — пробил четко. Лантратову осталось только ругать партнеров.

«Балтика», почуяв, что можно отыграться, полетела вперед — но, кажется, не рассчитала сил. С каждой атакой подходы становились все менее уверенными, «Локо» огрызался все острее. Хозяева пару раз были близки к голу, но спасал Латышонок. Более-менее спокойно железнодорожники дотянули до финального свистка. Самым нервным моментом для Галактионова стал угловой на 96-й минуте, но и его балтийцы не смогли превратить в опасный момент.

Несмотря на вроде бы ожидаемый и справедливый результат, командам есть над чем подумать. «Локомотив» искрометно атаковал, а потом пропустил два — «Балтика» же сначала развалилась, потом внезапно собралась обратно. Вряд ли эти выводы хоть кого-то обрадуют. Зато точно известно, что Дзюба еще может забивать и красиво отдавать, а Пиняев — угроза всем и всегда.

В паузу на сборные «Локомотив» уходит на пятом месте в пяти очках от чемпионской строчки. «Балтика» же с шестью поражениями прописалась на последнем месте — вряд ли это тот результат, которого в новом сезоне ожидал Игнашевич. Тренеру однозначно есть чем заняться в осенний перерыв.

Антон Миранчук
Артем Дзюба
Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 2 : 0
3.09 13:00
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 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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