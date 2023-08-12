«Отвратительная игра — даже Пиняев потерялся! Без Дзюбы не могут?» Интервью экс-президента «Локо» Наумова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — о матче с «Крыльями Советов» (1:1).

— Результат закономерен или «Локо» «отскочил»?

— Второй вариант ближе к истине. «Отскочил». Вообще я предсказывал ничью со счетом 1:1. Так и получилось. Но результат, увы, не по игре. Не мог представить, что самарцы будут владеть таким ощутимым преимуществом! Не ожидал... «Локомотив» снова меня огорчил. В игре на Кубок с «Рубином» железнодорожники тоже не убедили, несмотря на победу. Я просто не узнаю команду. Она очень слабо выглядит. «Крылья» заслуживали победы, создали кучу моментов, Гарре не реализовал пенальти.

— Игра москвичей — довольно тоскливое зрелище?

— Да уж, не веселое... Раньше был уверен в том, что команде Михаила Галактионова нужен сильный центральный защитник. Но сегодня стало ясно, что дело-то не только в обороне. Сарвели вновь получил шанс, а на выходе — ничего. Миранчук очень слабенький. Изидор не усилил игру. Не знаю, чем это объяснить, но факт остается фактом. Игры у железнодорожников нет! Даже Пиняев потерялся... Может быть, без Дзюбы они играть не могут?

— Думаете?

— Не знаю. Это как одна из версий. Но играл «Локо» сегодня отвратительно!

— Выходит, без Дзюбы лучше не стало?

— Возможно, и так, да. Артем может зацепиться за мяч, сбросить. Сегодня мы этого не увидели. Так что дзюбозависимоть здесь тоже, наверное, имеет место... Когда у тебя есть такой форвард на острие, ты четко понимаешь, как нужно действовать. Грузишь на него, и все. Без Дзюбы в составе «Локо» пытался играть по-другому. Но ничего же не получилось.

— Думаете, железнодорожники разучились играть впереди без Дзюбы, не могут строить свои атаки по-другому?

— Привыкли не конкретно к Дзюбе, а к форварду такого типа, который может зацепиться за мяч. Ведь сегодня «Локо» не провел ни одной нормальной контратаки! При Дзюбе железнодорожники были впереди конкретнее.

— В этом «Локомотиве» нет плеймейкера?

— Да. И это большая беда. С Баринова и Карпукаса спрашивать сложно. Они никогда на эту роль не претендовали. Это скорее разрушители. Антон Миранчук не убедил. Рассчитывал на него, но он очень слабо выглядит. Совсем не регулирует темп атак, не раздает острые передачи. Огорчил. Жемалетдинова не было даже в заявке. До тяжелой травмы он мне очень нравился. Тонкий футболист, техничный, с поставленным ударом. Но...

— Можно ли уже сейчас говорить об игровом кризисе «Локомотива»?

— Нет, я бы не спешил. Команда все еще ищет свою игру. Знаю спортивного директора клуба Дмитрия Николаевича Ульянова. Считаю его очень сильным селекционером. Он четко понимает, какого футболиста не хватает. Сначала он был обеспокоен игрой команды в защите, сетовал мне на оборону. Но сегодня мы увидели проблемы в построении игры. В середине поля ее вообще нет! Нет комбинаций, осмысленности. Очень много сумбура. А при сумбуре ты сегодня выиграл, а завтра проиграл...