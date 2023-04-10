«Дзюба сыграл на своем уровне. Но против «Зенита» ему тяжело». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Локомотив» — «Зенит» (1:2)

— «Локомотив» хорошо начал этот матч, прессинговал, забил довольно быстрый гол. С одной стороны, оплошность Вендела, но с другой, мне показалось, что Глушенков все-таки фолил. То есть я бы поспорил с решением Кукуяна. Обоюдная борьба? Ну а как быть с рукой игрока «Локомотива», которой он подтолкнул бразильца? Ну не знаю, не знаю...

До перерыва «Локо» играл на равных, а во втором тайме инициативу перехватили гости. Центр поля уже был под контролем команды Семака. Питерцы создали больше голевых моментов. Результат закономерен. Самое приятное для сине-бело-голубых — то, что победа волевая, да еще и в Москве. Очевидно, что «химия» в коллективе великолепная. Вы же видели, как выскочил на поле радостный Барриос после второго гола. Все поздравили Кассьерру, которого в последнее время часто критиковали специалисты. Но Семак раз за разом давал ему шансы. Не ставил на нем крест. Колумбиец в итоге принес победу. «Зенит» несется к очередным золотым медалям, остановить его все сложнее и сложнее.

Матео Кассьерра и Малком. Фото ФК «Зенит»

Что насторожило в игре гостей? Ну вот в перерыве Кузяев, отвечая на вопрос о пропущенном голе, подчеркнул, что таков стиль «Зенита»: разыгрывать мяч низом от ворот. Хорошо. Но ведь Ренан мог сыграть и по-другому. Зачем он отдал пас в центр? Это же риск. Слева стоит Дуглас Сантос — чем не адресат?

Сегодня я понял, в чем проблема Родриаго. Он же играет с больным коленом. Он никак не может отдать пас. У него постоянные спазмы... Помните, когда бразилец рухнул на газон? Его же никто не задел. Колено, по всей видимости, не выдерживает. Но ввиду важных матчей Семак делает на него ставку. Не знаю, нужно ли выпускать Родригао против «Ростова». Посмотрим. Если колено продолжит так сильно беспокоить, то, возможно, стоит парня и пожалеть и дать шанс Чистякову.

Поражает способность Вендела взорваться, ускориться, его аритмия, возможность менять вектор атак. Он прекрасно готов физически. Настоящий трудяга! Вот Вендел, Малком и Клаудиньо бегают сейчас больше остальных.

Накануне матча многие говорили про противостояние Дзюбы и «Зенита». Все футбольное сообщество ждало этой игры именно в таком ракурсе. Артем сделал серьезную заявку в предыдущих турах. 6 голов в четырех встречах — это приличный показатель.

Артем Дзюба и Вильмар Барриос. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Однако сегодня питерцы сдержали Дзюбу. Его игра в первом тайме, пас пяткой Глушенкову? Да, неплохо, но этого мало. Он не отдал и не забил. Один-два интересных паса для такой важной игры маловато. В общем, он сыграл на своем уровне, но против «Зенита» ему тяжело.

Пиняев? Понимаете, в одиночку ему непросто против таких соперников. Должны быть связки. Как в «Зените»: Дуглас Сантос — Вендел — Мостовой. Этот треугольник держит мяч и не отдает его! Это образец. У Пиняева таких партнеров все-таки нет. Пока он одиночка. Хотя когда получал передачи на свободном пространстве, пытался что-то придумать. В любом случае интересный хавбек, а «Локомотив» в целом интересная команда. Галактионов проделал зимой большую работу. Ну вот чем «Локо» в матче против «Зенита» был хуже ЦСКА или «Динамо»? Да в принципе ничем. Так что положительная динамика, бесспорно, просматривается.