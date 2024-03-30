Десять лучших трансферов «Зенита» в XXI веке: Малком, Дзюба, Тимощук и другие

Наиболее успешные покупки сине-бело-голубых в новейшей истории.

«СЭ» начинает цикл о лучших трансферах наших ведущих клубов. Первыми рассмотрим приобретения «Зенита», расставив их в хронологическом порядке.

Александр Анюков

Амплуа: защитник

Карьера в «Зените»: 2005-2019

Клуб до «Зенита»: «Крылья Советов»

Сумма трансфера*: 3 миллиона евро

Статистика в «Зените»: 417 матчей, 13 голов

* Данные Transfermarkt.

Анюков перебрался в Санкт-Петербург еще при Властимиле Петржеле. На тот момент считался неплохим молодым защитником, однако никто не мог предположить, в какую легенду Александр вырастет в «Зените».

За 14 лет на Неве Анюков выиграл 13 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, а также пять золотых медалей РПЛ. Но его преданность и трудолюбие не оценить никакими титулами. Болельщики «Зенита» безмерно уважают Александра Геннадьевича, который и после окончания игровой карьеры остался в петербургском клубе.

Анатолий Тимощук

Амплуа: полузащитник

Карьера в «Зените»: 2007-2009, 2013-2015

Клуб до «Зенита»: «Шахтер»

Сумма трансфера: 14,5 миллиона евро

Статистика в «Зените»: 150 матчей, 18 голов

Еще один футболист не из Санкт-Петербурга, сделавший успешную карьеру в «Зените» и до сих пор работающий в нем. Тимощук обошелся сине-бело-голубым дорого, но этот трансфер моментально себя оправдал: хавбек зацементировал центр поля и стал полноценным лидером золотой команды. Без Тимощука «Зенит» вряд ли взял бы чемпионат России-2007 и Кубок УЕФА-2008.

Николас Ломбертс. Фото ФК «Зенит»

Николас Ломбертс

Амплуа: защитник

Карьера в «Зените»: 2007-2017

Клуб до «Зенита»: «Гент»

Сумма трансфера: 4,2 миллиона евро

Статистика в «Зените»: 289 матчей, 11 голов

Легионерам в России сложно стать своими — для этого им необходимо не только долго прожить здесь, но и завоевать любовь фанатов к себе словом и делом. Ломбертс подходит по всем параметрам. Он неоднократно подчеркивал особое место «Зенита» и Санкт-Петербурга в своем сердце, наизусть пел гимн России, а также жертвовал своим здоровьем ради клуба. Героическая игра Ломбертса в тяжелейшем матче с «Вильярреалом», когда Николас получил травму ценой гола, — ключевой момент триумфального еврокубкового похода «Зенита».

Константин Зырянов

Амплуа: полузащитник

Карьера в «Зените»: 2007-2017

Клуб до «Зенита»: «Торпедо»

Сумма трансфера: 2,5 миллиона евро

Статистика в «Зените»: 286 матчей, 39 голов

Трансфер 29-летнего хавбека «Торпедо» в «Зенит» прошел относительно тихо. Казалось, Дик Адвокат покупает Зырянова в ротацию, однако оказалось, что карьера Константина в тот момент только начиналась. Вскоре он стал твердым футболистом основы «Зенита», закрепился в сборной России и забил в финале Кубка УЕФА. После этого Зырянов еще долго не покидал Санкт-Петербург, а всего выиграл восемь трофеев.

Данни

Амплуа: полузащитник

Карьера в «Зените»: 2008-2017

Клуб до «Зенита»: «Динамо»

Сумма трансфера: 30 миллионов евро

Статистика в «Зените»: 256 матчей, 68 голов

Трансфер португальца из «Динамо» в «Зенит» взорвал внутренний рынок. Все дело было в цене: 30 миллионов евро казались космическими деньгами для перехода внутри чемпионата России. Данни было невероятно сложно оправдать эти вложения, но он отбил весомую часть из них в первом же матче — победным голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в битве за Суперкубок УЕФА. Если бы не тяжелые травмы, преследовавшие Данни, то он наверняка принес бы «Зениту» еще больше пользы. Но даже с их учетом португалец входит в топ лучших трансферов клуба.

Доменико Кришито. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Доменико Кришито

Амплуа: защитник

Карьера в «Зените»: 2011-2018

Клуб до «Зенита»: «Дженоа»

Сумма трансфера: 15 миллионов евро

Статистика в «Зените»: 224 матча, 20 голов

Кришито пришел в «Зенит» благодаря протекции Лучано Спаллетти и обошелся клубу в 15 миллионов евро. Но вопрос о целесообразности покупки итальянца никогда не стоял: Миммо быстро заполучил место на левом фланге обороны, а позже — еще и капитанскую повязку. Кришито стал образцом для многих легионеров. Прощание с ним и Виктором Файзулиным в 2018 году было особенно трогательным.

Халк

Амплуа: нападающий

Карьера в «Зените»: 2012-2016

Клуб до «Зенита»: «Порту»

Сумма трансфера: 40 миллионов евро

Статистика в «Зените»: 148 матчей, 77 голов

Халк — в первую очередь удачная имиджевая покупка «Зенита». Бразилец — один из самых запоминающихся легионеров за всю историю лиги: он мощный, обладает звучным прозвищем и просто выделяется на фоне всех. Бесчисленное количество мальчишек подражало Халку в 2010-е и влюбилось в «Зенит» во многом благодаря ему. Хотя, стоит признать, бразилец за четыре года принес сине-бело-голубым не так уж много трофеев, а его старт вообще вышел скомканным — скандал с участием Денисова, слухи об уходе через полгода... Но, как известно, запоминается последнее, а это — выгодная продажа Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро.

Артем Дзюба

Амплуа: нападающий

Карьера в «Зените»: 2015-2022

Клуб до «Зенита»: «Спартак»

Сумма трансфера: бесплатно

Статистика в «Зените»: 249 матчей, 108 голов

Невозможно уместить в одном абзаце все, чем Дзюба запомнился в «Зените». Хватало и негативного, но позитивного все же больше: Артем выиграл десять трофеев, по два раза становился лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом РПЛ, а еще занял первое место по числу голов в истории чемпионатов России. Относиться к Дзюбе можно по-разному, но его 108 голов из истории «Зенита» не вычеркнешь.

Малком. Фото ФК «Зенит»

Малком

Амплуа: нападающий

Карьера в «Зените»: 2019-2023

Клуб до «Зенита»: «Барселона»

Сумма трансфера: 41,5 миллиона евро

Статистика в «Зените»: 109 матчей, 42 гола

Переход Малкома сложно назвать лучшим трансфером «Зенита» в этом веке, но в топ-10 он входит хотя бы из-за заработанных на нем средств — «Аль-Хиляль» заплатил за бразильца 60 миллионов евро. Это крупнейшая продажа в истории лиги.

Карьеру Малкома в «Зените» однозначно описать нельзя. Еще два-три года назад попадание бразильца в этот список было немыслимо, потому что его травмы и не самая результативная игра не шли ни в какое сравнение с затраченными на его покупку деньгами. Но последние два сезона в «Зените» Малком провел мощно и подарил болельщикам массу позитивных эмоций, а клубу — пополнение в бюджет.

Дуглас Сантос

Амплуа: защитник

Карьера в «Зените»: 2019-...

Клуб до «Зенита»: «Гамбург»

Сумма трансфера: 14 миллионов евро

Статистика в «Зените»: 172 матча, 6 голов

Возможно, через десять лет в аналогичном перечне будет больше представителей «Зенита» — 2024, но мы пока остановимся лишь на капитане. Дуглас Сантос переезжал в Санкт-Петербург летом 2019-го, как и Малком, и на фоне форварда «Барселоны» трансфер защитника «Гамбурга» выглядел блекло.

Но сейчас уже очевидно, что Дуглас был стопроцентным попаданием. За неполные пять лет он пропустил очень мало матчей, принес огромную пользу, сменил несколько позиций и завоевал уже девять трофеев. И это явно не предел.