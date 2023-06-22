«Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички

О компенсации «Оренбургу» за переход, трансферах, целях и судьбе розового свитера.

«Оренбург» должен получить за меня компенсацию

— Когда на вас вышло «Динамо»? Долго ли думали над предложением бело-голубых?

— Когда закончился сезон, я отправился на отдых в Турцию. Вот тогда в один из дней со мной связались люди из «Динамо». Меня спросили, интересен ли мне такой вариант.

— Что вы ответили?

— Да. Почему нет? Но «Динамо» еще нужно было договориться с «Оренбургом». У меня действовал контракт, поэтому все надо было сделать корректно.

— Выходит, вас проект «Динамо» сразу заинтересовал?

— Вы, наверное, знаете, что зимой я отказался от предложения «Краснодара». Хотел отработать с «Оренбургом» полноценный сезон в РПЛ. Уважаю этот клуб. Считаю, мы хорошо выступили. При этом по ходу чемпионата разговаривали с президентом «Оренбурга» Василием Петровичем (Еремякиным. - Прим. «СЭ») и спортивным директором Дмитрием Андреевым на тему моего будущего. Проговаривали вариант, при котором мне летом может поступить интересное предложение.

В итоге на меня вышло «Динамо». Это большой клуб с историей, традициями. Прекрасно понимаю, в какую команду я иду. Давление там будет гораздо больше, чем в «Оренбурге». Что ж, это новый вызов для меня. Интересно!

— Это правда, что вы специально включили в контракт с «Оренбургом» сумму отступных в размере 1 миллиона евро, чтобы клуб получил компенсацию в случае вашего ухода?

— Да, мы договорились о таком пункте с Василием Петровичем. Мне кажется, это корректно, правильно. Мы не один год вместе отработали. У меня еще действовал контракт с «Оренбургом». И раз я решил уйти, клуб должен был получить за меня компенсацию. А что касается суммы, то это уже предмет разговора между «Динамо» и «Оренбургом».

— У вас были летом другие варианты?

— Слухи комментировать не хочется. Я на них не реагирую. Могу сказать одно: конкретное предложение сделало мне только московское «Динамо». Никто больше со мной напрямую не разговаривал.

Марцел Личка. Фото Федор Успенский, «СЭ»

С «Зенитом» сложно бороться, но никто не собирается заранее отдавать ему золото

— Допускаете, что «Динамо» в итоге сделало выбор в пользу вас в том числе и потому, что ваш «Оренбург» разгромил бело-голубых в последнем туре?

— Не думаю, что тот результат стал главной причиной. Если бы меня позвали в «Динамо» только за одну игру, это выглядело бы не слишком дальновидно. Считаю, за тренером нужно наблюдать в течение более длительного времени.

— В итоге вы переходите в «Динамо», которое в минувшем сезоне заняло 9-е место, из «Оренбурга», который стал 7-м.

— Не вижу тут никакого противоречия. В июле стартует новый сезон. Мы все начнем с нуля! Надо работать и показать свой максимум, чтобы в следующем сезоне «Динамо» уже оказалось выше «Оренбурга». В московской команде собраны качественные футболисты. Уверен, мы вместе можем улучшить результат последнего сезона!

— А какая конкретно задача стоит пред вами в «Динамо» в предстоящем сезоне?

— Так детально мы с руководством еще не разговаривали. Когда прилечу в Москву, конечно, сядем и все обсудим. Думаю, что такая команда, как «Динамо», не должна находиться в середине таблицы. Надо стремиться попасть в первую пятерку. Не ниже!

— А реально ли этому «Динамо» нарушить гегемонию «Зенита»?

— Я уже как-то говорил, что «Зенит» объективно сильнее остальных — играет, можно сказать, в своей лиге. Очень мощная команда, практически без слабых мест. Жаль, что питерцы сейчас не выступают в Лиге чемпионов, где бы они соперничали с европейскими грандами. В России противостоять «Зениту» очень тяжело... Но это не значит, что нужно заранее отдавать команде Семака золотые медали! Прежде всего, нужно отталкиваться от себя и каждый день прогрессировать. Помимо «Зенита» в России есть и другие классные команды. Придется биться в том числе и с ними.

— У вас перед глазами не стоит пример Владимира Федотова, который тоже работал в «Оренбурге», а потом выигрывал серебряные медали с «Сочи» и ЦСКА?

— Если мне удастся повторить его путь, его успехи, было бы супер! Владимир проделал очень качественную работу. В минувшем сезоне ЦСКА стал вторым и выиграл Кубок. Это действительно хороший пример для меня. Если у меня получится так же выступить с «Динамо», я только «за»! (Улыбается.)

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перейдет ли Вера в «Динамо»?

— Кто-то из игроков «Оренбурга» проследует за вами в «Динамо»? Увидим ли мы Веру, Флорентина или Мансилью в составе бело-голубых в новом сезоне?

— Ждал этого вопроса (смеется). Но не забывайте, что у этих исполнителей еще действуют контракты с «Оренбургом». Понятно, что все три игрока, которых вы назвали, — очень качественные. Но я бы не хотел выделять сейчас только аргентинцев. В «Оренбурге», например, играет Капленко, есть Дима Воробьев.

— Это вы к чему?

— Мне сейчас нужно прежде всего лучше познакомиться с теми игроками, которые есть в «Динамо», а не думать о том, кого я могу позвать из «Оренбурга».

— Значит, никого не заберете из «Оренбурга»?

— Сейчас у меня нет таких мыслей, что в «Динамо» я приглашу трех-четырех футболистов из своей прежней команды. Возможно, над чьей-то кандидатурой мы подумаем зимой.

— Почему порекомендовали Иржи Ярошека на пост своего преемника в «Оренбурге»? У него все-таки пока небогатый опыт тренерской работы.

— Да, пока, может быть, и не очень богатый. Но у Иржи есть своя философия футбола. Он гнет свою линию. Мне это нравится. Если говорить про его последний клуб — «Теплице», то там довольно скромные возможности. Но Ярошику удалось сохранить ее в высшей лиге Чехии! Его уволили, так как в следующем сезоне «Теплице» шел внизу таблицы. Но я не думаю, что этот коллектив мог претендовать на большее. Когда у тебя не хватает качественных игроков, сложно прыгнуть выше головы. Иржи выжал из ребят максимум и старался ставить команде интересный футбол. Не забывайте о том, что Ярошик хорошо говорит по-русски. В России его знают, любят, уважают. Кроме того, он говорит по-испански, а значит, быстро найдет контакт с латиноамериканцами в «Оренбурге».

Марцел Личка и Лукас Вера. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Захарян и Тюкавин

— У вас есть понимание, почему Арсен Захарян в этом сезоне выглядел уже не так ярко, как в прошлом?

— Мне тяжело рассуждать на эту тему. Меня же не было внутри «Динамо», не всегда следил за бело-голубыми в минувшем чемпионате. Больше был сосредоточен на делах «Оренбурга». При этом, конечно, считаю и Захаряна, и Тюкавина талантливыми игроками. В «Динамо» есть и другие перспективные ребята. Но я всегда говорю, что на одном таланте далеко не уедешь. Если ты не хочешь вкалывать, работать на максимуме, то не сможешь расти. А что случилось с Захаряном? Я, честно, не могу вам ответить.

— Какой потенциал у Тюкавина? Некоторые специалисты считают его самым талантливым нападающим в России.

— Да, пожалуй, с ними можно согласиться. Еще два года назад спрашивал нашего спортивного директора Диму Андреева, можно ли взять Тюкавина в аренду в «Оренбург». Мне он сразу понравился. Но «Динамо», конечно, не захотело его отпустить, потому что он уже начинал выходить за основной состав, показывал свой уровень. Это тот нападающий, который здорово чувствует себя в чужой штрафной. Находится в нужное время в нужном месте. Забивной. Но я повторю свою мысль, которую уже высказал по поводу Захаряна. Талант — это хорошо, но далеко не все. Упорный труд превыше таланта. Или как у вас еще говорят?

— Порядок бьет класс.

— Точно!

— Бытует мнение, что «Динамо» нужен такой тренер, как Шварц, -эмоциональный, способный зажечь команду! Хватит ли вам харизмы, чтобы завести Смолова, Тюкавина, Захаряна?

— Я такой, какой есть. И не собираюсь меняться как человек. Хочу быть естественным. Могу быть эмоциональным, жестким в раздевалке, но могу и посмеяться, пошутить. Мне свойственны разные эмоции. Но, придя в «Динамо», я останусь Марцелом Личкой!

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судьба розового свитера

— Скептики считают, что успехи «Оренбурга» во многом связаны с искусственным газоном. В «Динамо» поле естественное. Вызов для вас?

— (Смеется). Мне 46 лет. Из них только три года я играл и тренировал на искусственном газоне. Конечно, я за то, чтобы выступать на натуральном поле. Но надо же учитывать и климатические условия, в которых находится Оренбург. В начале октября уже холодно, выпадает снег. Поэтому в этом городе лучше играть на качественном искусственном газоне. Иначе никакого красивого футбола не получится. Будет сплошная борьба... Болельщик не пойдет на такие игры.

— Вы говорили, что, когда будете покидать «Оренбург», подарите свой фирменный розовый свитер президенту клуба. Сдержали свое слово?

— Пока нет. Просто я пока еще не виделся с Василием Петровичем. Но обязательно оставлю свой свитер именно ему. Сдержу свое слово!

— А в чем тогда будете выходить на матчи «Динамо»?

— Не знаю, не знаю (улыбается). Придется что-то новое придумать. Посмотрим. Вообще в таких случаях все происходит спонтанно. Возможно, то, что надену на первый матч «Динамо», и буду носить весь сезон.