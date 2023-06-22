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Сегодня, 17:50

«Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Марцел Личка и Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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О компенсации «Оренбургу» за переход, трансферах, целях и судьбе розового свитера.

«Оренбург» должен получить за меня компенсацию

— Когда на вас вышло «Динамо»? Долго ли думали над предложением бело-голубых?

— Когда закончился сезон, я отправился на отдых в Турцию. Вот тогда в один из дней со мной связались люди из «Динамо». Меня спросили, интересен ли мне такой вариант.

— Что вы ответили?

— Да. Почему нет? Но «Динамо» еще нужно было договориться с «Оренбургом». У меня действовал контракт, поэтому все надо было сделать корректно.

— Выходит, вас проект «Динамо» сразу заинтересовал?

— Вы, наверное, знаете, что зимой я отказался от предложения «Краснодара». Хотел отработать с «Оренбургом» полноценный сезон в РПЛ. Уважаю этот клуб. Считаю, мы хорошо выступили. При этом по ходу чемпионата разговаривали с президентом «Оренбурга» Василием Петровичем (Еремякиным. - Прим. «СЭ») и спортивным директором Дмитрием Андреевым на тему моего будущего. Проговаривали вариант, при котором мне летом может поступить интересное предложение.

В итоге на меня вышло «Динамо». Это большой клуб с историей, традициями. Прекрасно понимаю, в какую команду я иду. Давление там будет гораздо больше, чем в «Оренбурге». Что ж, это новый вызов для меня. Интересно!

— Это правда, что вы специально включили в контракт с «Оренбургом» сумму отступных в размере 1 миллиона евро, чтобы клуб получил компенсацию в случае вашего ухода?

— Да, мы договорились о таком пункте с Василием Петровичем. Мне кажется, это корректно, правильно. Мы не один год вместе отработали. У меня еще действовал контракт с «Оренбургом». И раз я решил уйти, клуб должен был получить за меня компенсацию. А что касается суммы, то это уже предмет разговора между «Динамо» и «Оренбургом».

— У вас были летом другие варианты?

— Слухи комментировать не хочется. Я на них не реагирую. Могу сказать одно: конкретное предложение сделало мне только московское «Динамо». Никто больше со мной напрямую не разговаривал.

Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

С «Зенитом» сложно бороться, но никто не собирается заранее отдавать ему золото

— Допускаете, что «Динамо» в итоге сделало выбор в пользу вас в том числе и потому, что ваш «Оренбург» разгромил бело-голубых в последнем туре?

— Не думаю, что тот результат стал главной причиной. Если бы меня позвали в «Динамо» только за одну игру, это выглядело бы не слишком дальновидно. Считаю, за тренером нужно наблюдать в течение более длительного времени.

— В итоге вы переходите в «Динамо», которое в минувшем сезоне заняло 9-е место, из «Оренбурга», который стал 7-м.

— Не вижу тут никакого противоречия. В июле стартует новый сезон. Мы все начнем с нуля! Надо работать и показать свой максимум, чтобы в следующем сезоне «Динамо» уже оказалось выше «Оренбурга». В московской команде собраны качественные футболисты. Уверен, мы вместе можем улучшить результат последнего сезона!

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— А какая конкретно задача стоит пред вами в «Динамо» в предстоящем сезоне?

— Так детально мы с руководством еще не разговаривали. Когда прилечу в Москву, конечно, сядем и все обсудим. Думаю, что такая команда, как «Динамо», не должна находиться в середине таблицы. Надо стремиться попасть в первую пятерку. Не ниже!

— А реально ли этому «Динамо» нарушить гегемонию «Зенита»?

— Я уже как-то говорил, что «Зенит» объективно сильнее остальных — играет, можно сказать, в своей лиге. Очень мощная команда, практически без слабых мест. Жаль, что питерцы сейчас не выступают в Лиге чемпионов, где бы они соперничали с европейскими грандами. В России противостоять «Зениту» очень тяжело... Но это не значит, что нужно заранее отдавать команде Семака золотые медали! Прежде всего, нужно отталкиваться от себя и каждый день прогрессировать. Помимо «Зенита» в России есть и другие классные команды. Придется биться в том числе и с ними.

— У вас перед глазами не стоит пример Владимира Федотова, который тоже работал в «Оренбурге», а потом выигрывал серебряные медали с «Сочи» и ЦСКА?

— Если мне удастся повторить его путь, его успехи, было бы супер! Владимир проделал очень качественную работу. В минувшем сезоне ЦСКА стал вторым и выиграл Кубок. Это действительно хороший пример для меня. Если у меня получится так же выступить с «Динамо», я только «за»! (Улыбается.)

Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перейдет ли Вера в «Динамо»?

— Кто-то из игроков «Оренбурга» проследует за вами в «Динамо»? Увидим ли мы Веру, Флорентина или Мансилью в составе бело-голубых в новом сезоне?

— Ждал этого вопроса (смеется). Но не забывайте, что у этих исполнителей еще действуют контракты с «Оренбургом». Понятно, что все три игрока, которых вы назвали, — очень качественные. Но я бы не хотел выделять сейчас только аргентинцев. В «Оренбурге», например, играет Капленко, есть Дима Воробьев.

— Это вы к чему?

— Мне сейчас нужно прежде всего лучше познакомиться с теми игроками, которые есть в «Динамо», а не думать о том, кого я могу позвать из «Оренбурга».

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— Значит, никого не заберете из «Оренбурга»?

— Сейчас у меня нет таких мыслей, что в «Динамо» я приглашу трех-четырех футболистов из своей прежней команды. Возможно, над чьей-то кандидатурой мы подумаем зимой.

— Почему порекомендовали Иржи Ярошека на пост своего преемника в «Оренбурге»? У него все-таки пока небогатый опыт тренерской работы.

— Да, пока, может быть, и не очень богатый. Но у Иржи есть своя философия футбола. Он гнет свою линию. Мне это нравится. Если говорить про его последний клуб — «Теплице», то там довольно скромные возможности. Но Ярошику удалось сохранить ее в высшей лиге Чехии! Его уволили, так как в следующем сезоне «Теплице» шел внизу таблицы. Но я не думаю, что этот коллектив мог претендовать на большее. Когда у тебя не хватает качественных игроков, сложно прыгнуть выше головы. Иржи выжал из ребят максимум и старался ставить команде интересный футбол. Не забывайте о том, что Ярошик хорошо говорит по-русски. В России его знают, любят, уважают. Кроме того, он говорит по-испански, а значит, быстро найдет контакт с латиноамериканцами в «Оренбурге».

Марцел Личка и Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Захарян и Тюкавин

— У вас есть понимание, почему Арсен Захарян в этом сезоне выглядел уже не так ярко, как в прошлом?

— Мне тяжело рассуждать на эту тему. Меня же не было внутри «Динамо», не всегда следил за бело-голубыми в минувшем чемпионате. Больше был сосредоточен на делах «Оренбурга». При этом, конечно, считаю и Захаряна, и Тюкавина талантливыми игроками. В «Динамо» есть и другие перспективные ребята. Но я всегда говорю, что на одном таланте далеко не уедешь. Если ты не хочешь вкалывать, работать на максимуме, то не сможешь расти. А что случилось с Захаряном? Я, честно, не могу вам ответить.

— Какой потенциал у Тюкавина? Некоторые специалисты считают его самым талантливым нападающим в России.

— Да, пожалуй, с ними можно согласиться. Еще два года назад спрашивал нашего спортивного директора Диму Андреева, можно ли взять Тюкавина в аренду в «Оренбург». Мне он сразу понравился. Но «Динамо», конечно, не захотело его отпустить, потому что он уже начинал выходить за основной состав, показывал свой уровень. Это тот нападающий, который здорово чувствует себя в чужой штрафной. Находится в нужное время в нужном месте. Забивной. Но я повторю свою мысль, которую уже высказал по поводу Захаряна. Талант — это хорошо, но далеко не все. Упорный труд превыше таланта. Или как у вас еще говорят?

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— Порядок бьет класс.

— Точно!

— Бытует мнение, что «Динамо» нужен такой тренер, как Шварц, -эмоциональный, способный зажечь команду! Хватит ли вам харизмы, чтобы завести Смолова, Тюкавина, Захаряна?

— Я такой, какой есть. И не собираюсь меняться как человек. Хочу быть естественным. Могу быть эмоциональным, жестким в раздевалке, но могу и посмеяться, пошутить. Мне свойственны разные эмоции. Но, придя в «Динамо», я останусь Марцелом Личкой!

Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судьба розового свитера

— Скептики считают, что успехи «Оренбурга» во многом связаны с искусственным газоном. В «Динамо» поле естественное. Вызов для вас?

— (Смеется). Мне 46 лет. Из них только три года я играл и тренировал на искусственном газоне. Конечно, я за то, чтобы выступать на натуральном поле. Но надо же учитывать и климатические условия, в которых находится Оренбург. В начале октября уже холодно, выпадает снег. Поэтому в этом городе лучше играть на качественном искусственном газоне. Иначе никакого красивого футбола не получится. Будет сплошная борьба... Болельщик не пойдет на такие игры.

— Вы говорили, что, когда будете покидать «Оренбург», подарите свой фирменный розовый свитер президенту клуба. Сдержали свое слово?

— Пока нет. Просто я пока еще не виделся с Василием Петровичем. Но обязательно оставлю свой свитер именно ему. Сдержу свое слово!

— А в чем тогда будете выходить на матчи «Динамо»?

— Не знаю, не знаю (улыбается). Придется что-то новое придумать. Посмотрим. Вообще в таких случаях все происходит спонтанно. Возможно, то, что надену на первый матч «Динамо», и буду носить весь сезон.

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ФК Оренбург
Марцел Личка
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