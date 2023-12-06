«Зимой народ готов идти на матчи. Провести пару игр в манеже не проблема». Как переходили на систему «осень-весна»

Революция в российском футболе произошла в сезоне-2011/12.

Матчи 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» оказались под угрозой переноса из-за сильного снегопада в Москве. Работникам стадионов с трудом удалось очистить поля, но такой футбол смотреть было тяжело.

Сейчас с новой силой пошли разговоры об ошибочном переходе на систему «осень-весна» и о возвращении к прежнему формату проведения чемпионата страны. Так когда же и кем было принято революционное решение в нашем футболе?

Небольшой экскурс в историю.

13 сентября 2010 года исполком РФС постановил: российский футбол с сезона-2011/2012 будет жить в новой системе координат. За переход на «осень-весну» проголосовали 29 из 31 членов исполкома. Воздержался президент Московской федерации футбола Сергей Сидоровский. Против выступил лишь глава ПФЛ Николай Толстых, тем самым выразивший мнение клубов низших лиг, которые считали, что надо сначала строить инфраструктуру и уже потом переходить, а не наоборот.

Став президентом РФС в 2012 году, Толстых не раз подчеркивал, что он свою позицию по этому вопросу так и не поменял.

— Свое личностное отношение я продемонстрировал на исполкоме РФС, когда единственный проголосовал против перехода на систему проведения соревнований «осень-весна», — говорил Толстых в сентябре 2013 года. — Исходя в том числе из реальных условий, которые существуют на территории нашей страны: с учетом климатических условий, инфраструктуры. Я по-прежнему не вижу серьезных преимуществ для российского футбола и болельщиков в переходе на новую систему соревнований.

Главным идеологом футбольной революции в России называли президента ЦСКА Евгения Гинера.

— Главное, что разум возобладал, и неважно, кто первым предложил идею, — сказал он после заседания исполкома. — Я же не прошу называть теперь турнир «Чемпионат Гинера». Какие минусы у перехода? Я их не знаю. Если ты чего-то захочешь, то найдешь тысячу способов. А если не захочешь, то найдешь тысячу причин. Мы сделали правильный шаг. И, уверен, это только начало, оно позволит всех растормошить.

Во время пресс-конференции президент РФС Сергей Фурсенко несколько раз успокаивал, мол, в зимнее время играть не придется. Всякий раз оговариваясь — в течение трех лет.

Именно за этот срок клубы обязаны были возвести крытые манежи, где можно играть даже в снегопад. В таком случае через три года чемпионат мог, по мнению главы РФС, на неделю «залезть в зиму» с одной и с другой стороны.

— Летом посещаемость матчей и телерейтинги футбола резко падают, люди едут в отпуска и его не смотрят, — отметил глава РФС. — Зимой же народ готов идти на матчи. Провести пару встреч в манежах не проблема.

— Сейчас мы проводим все самые важные встречи на отвратительных полях, зато туры в середине чемпионата — на отличных, — в свою очередь заметил Гинер. — У меня до сих пор из головы не выходит картина: снегоуборочные машины пытаются очистить поле от сугробов, а весь народ смотрит на это в ожидании важнейшего матча ЦСКА и «Спартака»... Каждый четный год мы ничего не имеем против долгого перерыва, связанного с чемпионатами мира и Европы, как только от нас этого требуют дяденьки из ФИФА и УЕФА. А каждый нечетный начинаем чего-то бояться...

Предполагалось, что строительство стадионов и манежей будет проходить в рамках инвестиционной программы. Согласно этому проекту, существовало бы три источника финансирования: негосударственные средства, местные бюджеты и федерально-целевая программа развития футбола. На реконструкцию арен в течение 2011-2013 годов должны были потратить порядка 800 миллионов рублей, на строительство новых стадионов и манежей (с 2011-го по 2016-й) — соответственно 3 и 5 миллиардов. Совокупный бюджет на модернизацию футбольной инфраструктуры до 2017 года составил 9,4 миллиарда.

Предшественник Фурсенко на посту главы РФС Вячеслав Колосков всегда довольно скептически относился к переходу на систему «осень-весна», правда, при этом не призывал вернуться к прежнему формату. Вот, например, выдержка из его интервью «СЭ» в 2019 году:

«Осень-весна»? Нужны условия. Я семь лет назад еще говорил: зачем вы переходите на «осень-весну», в каких условиях вы собираетесь играть? Сначала постройте хорошие манежи (штук 70 по всей стране), несколько стадионов с крышей. А у нас люди выходят на поле в минус 15 или по щиколотку в грязи... Здесь просто переход с одной систему на другую не поможет".

В июне прошлого года после заседания исполкома РФС произошел яркий диалог журналиста Сергея Егорова с президентом ЦСКА Евгением Гинером:

— Возможен ли переход на систему «весна-осень», как это было ранее? — вопрос Гинеру.

— Я вам скажу: это суперумный шаг, обязательно надо. Мы должны в противовес всем идти. Вы вообще давно в журналистике?

— Да. Как вы в ЦСКА.

— Отлично. А вы не помните, кто был инициатором перехода на «осень-весна»?

— Именно вы.

— А сейчас я должен ответить другое? Вы меня за дурака считаете или за дебила?

— Может, вы взгляды поменяли?

— Я? Меня учили старшие: сынок, с возрастом походку не меняй!