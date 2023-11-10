«Я закончил карьеру? Вранье! И надеюсь, скоро Россия вернется в еврокубки». Первое интервью Луческу после ухода из киевского «Динамо»

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Мирча Луческу — культовый тренер для мирового футбола. Ему удалось поработать в России, Турции, Румынии, на Украине и даже в Италии. Последним клубом Мистера стало киевское «Динамо», которое он возглавлял без малого три года. После громких слов о завершении тренерской карьеры «СЭ» связался с Луческу и узнал подробности решения, а также поностальгировал вместе с румынским специалистом о его времени в «Зените».
— Мистер, мы увидели новость о том, что вы завершили карьеру тренера! Это правда?
— Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось.
По окончании встречи с «Шахтером» (0:1) я был очень эмоционален, удерживать все в себе было невозможно. Поэтому я сказал: «Хватит, я заканчиваю». В «Динамо» проработал 3 года, 15 лет в общей сложности на Украине. Этого достаточно. Так что вот вся правда. Сейчас я дома, в Бухаресте. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодежью из академии... В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни. Это самое важное даже в такой сложной ситуации.
— Сейчас вы просто приостановили карьеру и ждете предложений из других стран?
— Нет-нет, у меня есть предложения. Чувствую я себя хорошо! Нет никаких проблем — ни физических, ни ментальных.
— Возможно ли теперь увидеть вас в России?
— Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны.
— Следите за «Зенитом»?
— Да! Я радуюсь успехам Семака. У него отлично получается! Жалко, что такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках из-за всей этой ситуации... Но я слежу за успехами Сергея! У него все в порядке. Семак — отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя! Надеюсь, что скоро все закончится, на Украине будут играть с болельщиками, Россия вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму.
— Семак успел пять раз подряд стать чемпионом РПЛ!
— Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились. То же самое касается и «Спартака» — красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.
Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились. Помню, что в мое время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»... Но сейчас команда новая! И самое главное, она успешна. Браво!
— Если бы «Зенит» сейчас оказался в Лиге чемпионов, как бы он выступил?
— Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал. Но там их уже ждали бы «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Интер» и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.
Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними! Напомню, «Шахтер», «Зенит», ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев.
— С кем-то поддерживаете связь из вашего «Зенита»?
— Да — с Дзюбой, Луневым. Иногда общаюсь с Тимощуком, с Семаком. С теплотой вспоминаю то время, когда я тренировал «Зенит».
Кстати, я был на матче «Зенита» в 2019 году. Тогда был главным тренером сборной Турции, а питерцы приезжали к «Фенербахче».
— Дзюба — легенда для вас?
— Он фантастический игрок! Я любил его, Артем в любой ситуации оставался позитивным, был конкурентоспособным. Я впервые сделал его капитаном «Зенита», а потом он получил аналогичную должность в сборной! У меня с ним невероятные отношения. Всегда помогал российским игрокам, особенно Дзюбе, Кокорину, Смольникову.
— Смольников завершил карьеру пару месяцев назад.
— Ого, сколько ему?
— 35 лет.
— Понятно, а что с Жирковым, Анюковым?
— Жирков тоже закончил, равно как и Анюков. Юрий Валентинович, кстати, сейчас играет в хоккей с другими бывшими футболистами.
— Ха-ха, серьезно? Не удивлен! Он был очень техничным и мастеровитым футболистом: его дриблинг был очень хорош! Так понимаю, он перенес навыки из хоккея! А что с Шатовым?
— Учится на тренера.
— Мне очень любопытно, хотелось бы увидеть, каким он будет тренером ха-ха!
— Аршавин тоже учится на тренера!
— Это знаю! Время от времени включаю по телевизору программы с ним. Он стал в большей степени комментатором, мне очень нравится! Многие игроки становятся комментаторами после окончания карьеры, ведь они хорошо понимают футбол, могут его анализировать. Поэтому начинают получать тренерскую лицензию, но не хотят начинать с самых низов. Обычно хотят сразу возглавлять большие клубы, и в этом большая проблема. Вспомните, что было, например, с ванн Бастеном, Гуллитом, Стоичковым.
Футболисты без опыта и особых знаний, не пройдя обучение, становятся тренерами и не понимают, что все не так просто. Успех зависит не только от команды, подбора футболистов, но и от философии тренера, идей, многих других вещей. Однако становится слишком поздно. Начинать тренерскую карьеру нужно постепенно. Это же касается и Аршавина.
— Следите за Кокориным?
— О-о, да! Как и за Дзюбой! Это прекрасные футболисты. У меня никогда не было проблем с Кокориным. Знаю, что он сейчас на Кипре, но мне это неинтересно. Я больше вовлечен в греческий чемпионат, потому что там работает мой сын!
— Вы также хорошо высказывались о Миранчуке.
— Он очень хороший игрок. Хочу также отметить Головина, он сейчас выделяется в «Монако». Скажу, что многие российские футболисты достигли хорошего уровня.
— Сможет ли он все же стать таким же крутым, как Аршавин в свое время?
— Тогда было другое время, другой футбол. Многое поменялось... Сейчас футбол более агрессивный, нужно большое внимание уделять физической форме. Важно, что игроки из Восточной Европы успешно выступают в топ-5 лигах. У них всегда должна быть возможность уезжать за границу. Хочется чаще видеть их в крутых чемпионатах.