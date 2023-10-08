19-летний Салтыков — главный в атаке «Крыльев». У Осинькина появился драгоценный алмаз

В 18 лет играл у Комбарова и Калешина, а сейчас покоряет РПЛ.

Каждое трансферное окно «Крылья Советов» вынуждены расставаться со своими лидерами, а Игорь Осинькин решать головную боль — как и кем усилить состав, не поступившись своими атакующими принципами и не потеряв при этом в качестве игры. В этом сезоне самарский клуб неожиданно прорвался на вторую строчку турнирной таблицы, хотя еще весной заканчивал чемпионат на 12-м месте, едва избежав зоны стыков.

После 10-го тура команда Осинькина — лидер по забитым голам (25, у «Зенита» и ЦСКА — по 20). Хотя казалось бы, «Крылья» должны испытывать серьезные проблемы в атаке: Александр Коваленко ушел в «Зенит», Владимир Писарский, на которого возлагались большие надежды, появился на поле только в 8-м туре, Дмитрий Цыпченко получил травму в стартовом матче с «Ахматом» и до сих пор лечится, а Роман Ежов не играл с августа (вышел со «Спартаком» в 10-м туре).

Однако в Самаре нашелся неожиданный лидер — 19-летний Никита Салтыков, еще весной выступавший в ФНЛ. На его счету уже 4 гола и 2 голевые передачи, а также дебют в сборной России. Самое время рассказать о новой звездочке «Крыльев».

Играл в «Звезде» у Комбарова и забивал «Спартаку» в составе «Акрона»

Салтыков — воспитанник «Чертанова». В Самаре Никита оказался еще в феврале прошлого года, но сразу же отправился в аренду в петербургскую «Звезду» к Дмитрию Комбарову. Во второй лиге талантливый нападающий пробыл до ноября 2022-го, а затем уехал на повышение в ФНЛ — в «Акрон» к Евгению Калешину, снова на правах аренды.

В тольяттинском клубе Никита стал твердым игроком основы и отметился победным голом в кубковом матче со «Спартаком». Точный удар головой в исполнении Салтыкова помог «Акрону» выйти в финал Пути регионов Кубка России. На втором этаже форвард переиграл Даниила Денисова.

В матче с красно-белыми бросалось в глаза, что Салтыков не боится идти в обводку. Позже он признался, что готов обыгрывать любых защитников, неважно из какой лиги.

«Почему это должно меня смущать? Это обычные люди — две руки, две ноги. Я нападающий, люблю обыгрывать, это одно из моих сильных качеств. Неважно — во второй, первой, премьер-лиге — я все равно пойду обыгрывать, если будет позволять ситуация».

После яркой игры с красно-белыми Салтыковым заинтересовались клубы РПЛ, в частности, московский «Локомотив». Однако позже выяснилось, что Никита вернется в Самару и задержится в «Крыльях» как минимум до зимы.

Мощный дебют в «Крыльях» и первый вызов в национальную сборную

В 1-м туре против «Ахмата» (2:1) Салтыков так и не появился на поле, но зато вышел на замену в матче с «Динамо» (3:3). Результативными действиями Никита не отметился, хотя свой шанс отличиться у него был. На 67-й минуте переиграл в воздухе Эли Дасу, но немного не попал в створ.

Фото Скриншот из трансляции

В следующем туре против «Ростова» Салтыков впервые вышел в старте и сразу же отметился дублем. На 10-й минуте Никита принял передачу от Ежова, а затем пробил с линии штрафной площади точно в правый нижний угол ворот Песьякова.

А на 35-й минуте Салтыков вколотил мяч в сетку после подачи Гарре со штрафного.

После такого яркого перформанса было сложно представить команду Осинькина без Салтыкова. Затем нападающий еще отметится голевыми передачами с «Балтикой» и «Спартаком», а также забьет в ворота ЦСКА и «Сочи».

Кстати, в сентябре Никита впервые получил вызов в сборную. Валерий Карпин выпустил его на замену в двух матчах с Египтом U-23. В первой встрече благодаря прессингу Салтыкова вратарь соперника ошибся, после чего свой момент реализовал Оганесян.

Статистика Никиты Салтыкова после 10 туров в РПЛ

Кол-во игр 9 Кол-во минут 684 Голы 4 Передачи 2 xG90 (ожидаемые голы) 0,29 xA90 (ожидаемые ассисты) 0,11

Сильные качества Салтыкова: хорошо играет на пространстве, опасен на втором этаже (несмотря на невысокий рост — 172 см)

Никита грамотно выбирает позицию в атаке и быстро находит свободные зоны. При этом он разносторонний нападающий, может как помочь в продвижении мяча, так и отдать передачу или сам завершить комбинацию.

Например, в матче с «Балтикой» Салтыков ускорился по флангу, протащил мяч до штрафной на спринте и попробовал отдать пас на Бабкина.

Фото Скриншот из трансляции

Передачу перехватил защитник, но Никита оказался первый в зоне подбора и навесил на дальнюю штангу, откуда Бабкин уже не имел права промахнуться.

Фото Скриншот из трансляции

В игре против «Спартака» Салтыков, получив мяч в центре, ускорился и протащил его до штрафной соперника, а затем аккуратно покатил на Горшкова, который открыл счет.

Фото Скриншот из трансляции

Что касается игры головой, то это качество Никиты отмечал еще Евгений Калешин, когда нападающий выступал за «Акрон».

«Салтыков нацелен на гол — это одно из его сильных качеств, очень хочет забивать. Несмотря на небольшой рост, он не боится верховой борьбы. Сила в ногах есть, взрывные качества на хорошем уровне — он просто прыгает и борется».

Если в составе тольяттинского клуба Никита забивал головой «Спартаку» в Кубке, то за «Крылья» таким образом ему пока отличиться не удалось, хотя моменты были — например, в том же единоборстве с Дасой против «Динамо».

Салтыков не задержится в «Крыльях»?

По данным журналиста Ивана Карпова, Салтыков в зимнее трансферное окно перейдет в «Локомотив» — нападающий и железнодорожники уже согласовали личный контракт.

Интерес к Никите проявляли сразу несколько клубов РПЛ, в частности, ЦСКА, но у «Локо» было первоочередное право выкупа, о котором договорились еще летом.

Если не случится форс-мажора, зимой Салтыков подпишет договор с «Локомотивом» до декабря 2027 года. При этом по соглашению с «Крыльями» он доиграет этот сезон в Самаре на правах аренды.