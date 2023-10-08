Сегодня, 10:00
Каждое трансферное окно «Крылья Советов» вынуждены расставаться со своими лидерами, а Игорь Осинькин решать головную боль — как и кем усилить состав, не поступившись своими атакующими принципами и не потеряв при этом в качестве игры. В этом сезоне самарский клуб неожиданно прорвался на вторую строчку турнирной таблицы, хотя еще весной заканчивал чемпионат на 12-м месте, едва избежав зоны стыков.
После 10-го тура команда Осинькина — лидер по забитым голам (25, у «Зенита» и ЦСКА — по 20). Хотя казалось бы, «Крылья» должны испытывать серьезные проблемы в атаке: Александр Коваленко ушел в «Зенит», Владимир Писарский, на которого возлагались большие надежды, появился на поле только в 8-м туре, Дмитрий Цыпченко получил травму в стартовом матче с «Ахматом» и до сих пор лечится, а Роман Ежов не играл с августа (вышел со «Спартаком» в 10-м туре).
Однако в Самаре нашелся неожиданный лидер — 19-летний Никита Салтыков, еще весной выступавший в ФНЛ. На его счету уже 4 гола и 2 голевые передачи, а также дебют в сборной России. Самое время рассказать о новой звездочке «Крыльев».
Салтыков — воспитанник «Чертанова». В Самаре Никита оказался еще в феврале прошлого года, но сразу же отправился в аренду в петербургскую «Звезду» к Дмитрию Комбарову. Во второй лиге талантливый нападающий пробыл до ноября 2022-го, а затем уехал на повышение в ФНЛ — в «Акрон» к Евгению Калешину, снова на правах аренды.
В тольяттинском клубе Никита стал твердым игроком основы и отметился победным голом в кубковом матче со «Спартаком». Точный удар головой в исполнении Салтыкова помог «Акрону» выйти в финал Пути регионов Кубка России. На втором этаже форвард переиграл Даниила Денисова.
В матче с красно-белыми бросалось в глаза, что Салтыков не боится идти в обводку. Позже он признался, что готов обыгрывать любых защитников, неважно из какой лиги.
«Почему это должно меня смущать? Это обычные люди — две руки, две ноги. Я нападающий, люблю обыгрывать, это одно из моих сильных качеств. Неважно — во второй, первой, премьер-лиге — я все равно пойду обыгрывать, если будет позволять ситуация».
После яркой игры с красно-белыми Салтыковым заинтересовались клубы РПЛ, в частности, московский «Локомотив». Однако позже выяснилось, что Никита вернется в Самару и задержится в «Крыльях» как минимум до зимы.
В 1-м туре против «Ахмата» (2:1) Салтыков так и не появился на поле, но зато вышел на замену в матче с «Динамо» (3:3). Результативными действиями Никита не отметился, хотя свой шанс отличиться у него был. На 67-й минуте переиграл в воздухе Эли Дасу, но немного не попал в створ.
В следующем туре против «Ростова» Салтыков впервые вышел в старте и сразу же отметился дублем. На 10-й минуте Никита принял передачу от Ежова, а затем пробил с линии штрафной площади точно в правый нижний угол ворот Песьякова.
А на 35-й минуте Салтыков вколотил мяч в сетку после подачи Гарре со штрафного.
После такого яркого перформанса было сложно представить команду Осинькина без Салтыкова. Затем нападающий еще отметится голевыми передачами с «Балтикой» и «Спартаком», а также забьет в ворота ЦСКА и «Сочи».
Кстати, в сентябре Никита впервые получил вызов в сборную. Валерий Карпин выпустил его на замену в двух матчах с Египтом U-23. В первой встрече благодаря прессингу Салтыкова вратарь соперника ошибся, после чего свой момент реализовал Оганесян.
Статистика Никиты Салтыкова после 10 туров в РПЛ
|
Кол-во игр
|
9
|
Кол-во минут
|
684
|
Голы
|
4
|
Передачи
|
2
|
xG90 (ожидаемые голы)
|
0,29
|
xA90 (ожидаемые ассисты)
|
0,11
Никита грамотно выбирает позицию в атаке и быстро находит свободные зоны. При этом он разносторонний нападающий, может как помочь в продвижении мяча, так и отдать передачу или сам завершить комбинацию.
Например, в матче с «Балтикой» Салтыков ускорился по флангу, протащил мяч до штрафной на спринте и попробовал отдать пас на Бабкина.
Передачу перехватил защитник, но Никита оказался первый в зоне подбора и навесил на дальнюю штангу, откуда Бабкин уже не имел права промахнуться.
В игре против «Спартака» Салтыков, получив мяч в центре, ускорился и протащил его до штрафной соперника, а затем аккуратно покатил на Горшкова, который открыл счет.
Что касается игры головой, то это качество Никиты отмечал еще Евгений Калешин, когда нападающий выступал за «Акрон».
«Салтыков нацелен на гол — это одно из его сильных качеств, очень хочет забивать. Несмотря на небольшой рост, он не боится верховой борьбы. Сила в ногах есть, взрывные качества на хорошем уровне — он просто прыгает и борется».
Если в составе тольяттинского клуба Никита забивал головой «Спартаку» в Кубке, то за «Крылья» таким образом ему пока отличиться не удалось, хотя моменты были — например, в том же единоборстве с Дасой против «Динамо».
По данным журналиста Ивана Карпова, Салтыков в зимнее трансферное окно перейдет в «Локомотив» — нападающий и железнодорожники уже согласовали личный контракт.
Интерес к Никите проявляли сразу несколько клубов РПЛ, в частности, ЦСКА, но у «Локо» было первоочередное право выкупа, о котором договорились еще летом.
Если не случится форс-мажора, зимой Салтыков подпишет договор с «Локомотивом» до декабря 2027 года. При этом по соглашению с «Крыльями» он доиграет этот сезон в Самаре на правах аренды.